Roupi, tasemnice, škrkavky. Střevní paraziti v našich končinách nepředstavují plošnou hrozbu - dobré hygienické návyky a jídlo z ověřených zdrojů jsou účinnou a osvědčenou prevencí. Letní čas cestování do mnohdy exotických a odlehlých krajů však nese rizika. Je proto dobré vědět, jak se vyvarovat napadení střevními cizopasníky i jaké ryze přírodní prostředky dokážou vyčistit střeva od parazitů.

Střevní paraziti jsou cizopasníci, kteří obývají lidský nebo zvířecí střevní trakt. Sami o sobě nejsou schopni přežít. Hledají proto hostitele, kterého následně připravují o důležité živiny potřebné k dobrému prospívání. Na úkor svého hostitele, který postupně začne chátrat a strádat, oni sami rostou. A také se docela bleskurychle množí.

Nejlepší možnou prevencí proti cizopasníkům jsou hygienická čistota a jídlo i pití z ověřených zdrojů. To v českých končinách není žádný velký problém. Stav bezpečí ovšem může změnit cestování do zemí a míst, jejichž hygienické standardy jsou na míle vzdálené těm našim.



Zdravé tělo se lépe brání

„Existují důkazy, že strava bohatá na vitamin A a minerály selen a zinek může zlepšit přirozenou obranu těla proti parazitům,“ uvádí v této souvislosti zdravotnický web Very Well Health. Potvrzuje to i studie z roku 2007, kdy výzumný tým ověřoval vliv suplementace vitaminem A a zinkem na gastrointestinální parazitární infekce u mexických dětí.

Kromě chytré prevence a ostražitosti je však určitě dobré zároveň vědět, které přírodní prostředky si s případnými parazity umějí poradit.

„V současnosti je to záležitost zejména rozvojových zemí s nízkou hygienickou úrovní. V rozvinutých zemích s vysokým hygienickým standardem se stává možnost nákazy střevními parazity stále vzácnější,“ řekl konkrétně o škrkavkách v rozhovoru pro Deník Petr Ježek, primář oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie Oblastní nemocnice Příbram.

Největším rizikem je podle něj v tomto ohledu například cestování do severních oblastí Vietnamu. „V běžné populaci se riziko nákazy téměř nevyskytuje s výjimkou importu z cest do exotických oblastí. Zvláště když turisté podcení nebo nedodržují hlavní hygienické zásady. Vesměs jde o takzvané baťůžkáře,“ doplnil Petr Ježek.

Škrkavky zastaví semínka z papáji

Lidský orgamismus ráda napadá například škrkavka. Je to oblý bílý červ, jehož přítomnost v těle prozrazují zvracení, průjmy, bolesti břicha, nechutenství, úbytek na váze a současné dechové obtíže včetně kašlání a vykašlávání krvavých hlenů.

Podle různých zdravotnických webů může tento parazitický červ při větším ataku také ucpat střeva nebo žlučové cesty a způsobit velmi bolestivé koliky.

TIP: Proti škrkavkám zabírají semínka z papáji. Potvrzuje to například pokus z roku 2015. „Skupina školních dětí v Keni jedla několik měsíců kaši s mletými semínky papáji. Druhá skupina měla kaši bez přídavků. Skupina, která jedla kaši se semeny, měla po testu o 63,9 % méně vajíček škrkavek ve stolici,“ uvádí zdravotnický web Very Well Health .

Roupi se bojí česneku

Roupi žijí výhradně v lidském tlustém střevě. Několikamilimetroví červíci způsobují nesnesitelné svědění v oblasti konečníku. Později se k příznakům přidávají časté průjmy.

Nebezpečí roupů spočívá i v tom, že jejich volné množení a řádění ve střevě může způsobit nebezpečný akutní zánět slepého střeva. Do těla se tento parazit zpravidla dostane z nedostatečně omyté zeleniny a ovoce.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Roup dětský.

S jemným humorem píše o roupech na svém webu dětská lékařka Martina Milkovičová. Podle ní je onemocnění dětskými roupy nemocí špinavých rukou. Kromě běžné medicínské léčby doporučuje i následující opatření:

Ostříhejte dítěti nehty.

Snažte se, ať si nehtíky nekouše.

Před každým jídlem dohlédněte, ať si dítě umyje ruce.

Měňte ložní prádlo, pyžámko i spoďárky každý den.

Prádlo vyperte na vyšší teplotu, vysušte v sušičce nebo vyžehlete.

Do pračky hoďte i partu spacích plyšáků a ňuňáků.

Změňte se na Luxanu a proběhněte místa, kde se spí, častěji vysavačem.

Doktorka Milkovičová nabádá také k omezení cukrů. „Roupy milují cukr. Proto zkuste v čase léčby omezit jeho příjem na minimum,“ radí. A doporučuje i podpůrnou léčbu česnekem. „Zcela jistě odežene upíra, ve vyhánění červíka bych ho nezatracovala. A použít můžete také čaje, lektvary a kouzla všech babiček,“ píše s nadsázkou Martina Milkovičová.

TIP: „Česnek obsahuje látku alicin, která působí antiparaziticky. Zabírá na roupy, tasemnici i škrkavku. Alicin působí na parazity tak, že je nejdříve stimuluje a vytlačuje do dolní části střeva. Vyšší dávky česneku pak způsobí ochrnutí červů, kteří snadno odcházejí z těla ve stolici,“ popisuje celý mechanismus web Celostní medicína.

Tasemnice číhá v syrovém mase

„I když jsou tasemnice hrozbou hlavně v rozvojových zemích, vinou nedostatečné tepelné úpravy masa a špatné hygieny se může člověk nakazit i na našem území,“ píše o dalším střevním parazitovi web Dr.Max.

Tasemnice je oproti roupům skutečný obr; může dorůst až do délky deseti metrů. Vyvíjí se relativně pomalu a v zažívacím traktu může setrvávat dlouho nepoznána.

Larvy tasemnice, takzvané boubele, může člověk pozřít například v nekvalitních restauracích a pouličních stáncích s jídlem. Rostoucí tasemnice o sobě dává vědět především hubnutím, zažívacími potížemi a nechutenstvím.

TIP: Pomoci mohou obyčejná dýňová semínka. „Nalačno – bez jídla musíte vydržet půl dne – snězte pět set gramů oloupaných a rozdrcených jadérek namočených v mléce. Rozdělte je na tři dávky a jezte po třech hodinách. Kúra končí užitím projímadla. Opakujte každý den, dokud červy z těla nevyloučíte,“ uvádí na webu Rehabilitace autor Daniel Borník.

Čaje, které pomohou vyhnat parazity ze střev

Střevní parazity pomohou vyhnat z těla i nejrůznější čaje. S konkrétními recepty přišly weby Svrab a Rehabilitace.

Protiparazitní čaj

Smíchejte ve stejném poměru nať pelyňku pravého, lékořice, zeměžluč, saturejku, kopřivu, vratič a vyloupaná dýňová jádra. Asi patnáct jadérek rozdrťte a nechte ve vodě povařit. Přidejte polévkovou lžíci ostatní směsi. Chvíli povařte, odstavte, nechte pět minut louhovat a pak nápoj sceďte. Polovinu neslazeného čaje vypijte večer před spaním, polovinu ráno nalačno. Snídejte až půl hodiny poté.

Pelyňkový čaj

Působí na vypuzování červů z těla, podporuje činnost srdce a žaludku.

Čerstvé listy pelyňku vařte asi deset minut na mírném ohni, v pětinásobném množství vody. Na začátku přidejte do vody špetku mořské soli. Pijte denně nalačno, dokud se váš stav neupraví.

Čaj proti roupům

Smíchejte stejné díly natě vratiče, pelyňku pravého, heřmánku a listu senny (Kasie šenov; pozn. red.). Jednu až dvě lžíce nechte přejít varem v šálku vody a deset minut odstát. Vypijte večer jeden šálek.

