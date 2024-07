I potravinové doplňky mají své módní trendy. Mezi influencery i běžnými spotřebiteli momentálně frčí super greens. O co jde? Sytě zelený prášek určený k rozmíchání ve vodě slibuje koncentrát toho nejlepšího z takzvaných zelených superpotravin. Ty tělo detoxikují, léčí a dodávají mu energii. Lékaři však projevují mnohem méně nadšení než laičtí spotřebitelé a říkají: „Mozek neošálíte. Mozek chce vědět, co žvýkáte.“

„Každý Čech ročně utratí za potravinové doplňky průměrně 5700 korun,“ uvádí statistický web Národní data. V součtu miliardy korun tedy Češi investují do všemožných vitamínů, multivitamínů, přípravků usnadňujících hubnutí či opalování i koktejlů, které slibují očistu a vzpruhu těla.

Po vlně rozpustného kolagenu, kterým svůj instagramový den začínala každá druhá influencerka, válcuje nyní sociální sítě zelený prášek - super greens. Podle popisu využívá síly takzvaných zelených superpotravin.

Zelené superpotraviny v prášku

„Není žádným tajemstvím, že byste měli jíst více zeleniny. Ale co kdybych vám řekl, že existuje způsob, jak dostat svou denní dávku zeleniny v jedné porci?“ píše ódu na koncentrát lifestylový web Sassy Organics.

„Řeč je o super zeleném prášku. Super greens je v podstatě prášková verze rostlin s nejbohatšími živinami na zemi; včetně kapusty, špenátu, chlorelly a spiruliny. Můžete ho přidat do smoothies, koktejlů nebo dokonce vody pro rychlý přísun živin, které dodají vašemu tělu sílu od hlavy až k patě,“ dodává Sassy Organics.

Některé druhy super greens podle Sassy Organics obsahují také probiotika a minerály, jako je železo nebo vápník.

Super greens jsoou oblíbené především ve formě koktejlů:

To nejlepší z řas, kapusty a zeleného čaje

Seznam zelených superpotravin, které super greens obsahuje, se podle různých zdrojů liší. Vždy je však uvedena „svatá trojice“ spirulina - chlorella - mladý ječmen (přičemž první dvě jsou řasy; pozn. red.). Společnost jim pak často dělá špenát, kapusta, kadeřávek, brokolice či zelený čaj matcha.

Z výčtu je zřejmé, že málokterá z výše uvedených potravin je mezi Čechy „každodenním chlebem“. Zelený prášek se tak jeví jako výborný nápad, jak doplnit tělu to, co mu mezi hamburgery, špagetami a zmrzlinou lidé často zapomínají dopřávat.

„Většina super greens obsahuje také vlákninu, která v naší stravě často chybí. Například rýžové otruby a jablečnou vlákninu napomáhající trávení,“ doplňuje seznam benefitů zdravotnický web Medicine Net.

Osm slibovaných benefitů super greens

Efekt super greens shrnuje Sassy Organics na svých stránkách do několika bodů, které uvádí charakteristikou:

„Super greens obsahuje vitaminy A, C a E, což jsou antioxidanty, které pomáhají bojovat proti volným radikálům v těle. Má v sobě také mnoho minerálů, jako je vápník, hořčík, draslík a železo. Vápník pomáhá budovat silné kosti. Hořčík je důležitý pro funkci svalů. Draslík reguluje krevní tlak. A železo transportuje kyslík do celého těla prostřednictvím červených krvinek.“



Zelený prášek super greens by pak měl tělu přinášet následující benefity:

1. Zvyšuje energii

Super greens je nabitý vitamíny a minerály, které pomáhají cítit se bdělejší. Jde tak o ideální svačinku, když se člověk v práci nebo ve škole cítí ospalý.

2. Zlepšuje zdraví pokožky

Není žádným tajemstvím, že příčin kožních problémů je mnoho, od počasí přes genetiku až po stres. Ale jedna věc, kterou může člověk ovlivnit, je strava. Jíst více potravin jako je špenát, kapusta či borůvky pomáhá tělu bojovat proti vnějším silám, které způsobují, že pokožka vypadá nezdravě matně či naopak příliš mastně.

3. Posiluje imunitní systém

Super greens by měl být vhodný také při boji s nachlazením či chřipkou. Díky vysokému obsahu vitaminů totiž zlepšuje imunitu.

4. Pomáhá detoxikovat organismus

Ingredience v zeleném prášku poskytují tělu přirozené antioxidanty a protizánětlivé látky, které mohou pomoci bojovat proti volným radikálům způsobujícím oxidační stres. To pomáhá snižovat zánět v těle.

5. Snižuje krevní tlak a cholesterol

Super greens umí účinně snížit tlak, když je to žádoucí. Může také snížit hladinu cholesterolu, zlepšit zdraví srdce a pomoci v boji proti zánětům.

6. Podporuje zdravé klouby a kosti

Tmavá listová zelenina (jako je například špenát) obsahuje vápník, který pomáhá posilovat kosti. Má také vysoký obsah vitaminu K.

7. Pomáhá při hubnutí

Klíčovou složkou zeleného prášku je spirulina. U ní bylo prokázáno, že pomáhá při hubnutí tím, že zrychluje metabolismus a zlepšuje trávení. I další obvyklé přísady super greens (chlorella, ječmen, list vojtěšky a pampelišky) podporují spalování tuků.

8. Udržuje zdravé pH v těle

Mnoho druhů ovoce má rozsah pH od 2 do 7. To znamená, že jsou mírně kyselé či neutrální. Když člověk jí příliš kyselých potravin, prostředí v jeho těle se stává kyselejším. To může vést ke zdravotním problémům, jako jsou ledvinové kameny a artritida. Super greens by pak měl napomáhat pH v těle vyrovnat.

Účinky potvrzují i studie

Podobné zdravotní benefity přisuzuje zelenému prášku i lifestylový web Bustle s odkazem hned na několik vědeckých studií. Například studie, která se zabývala antioxidačními vlastnostmi super greens, prokazuje souvislost mezi jeho pravidelnou konzumací a snížením hladiny volných radikálů v těle.

„Vzhledem k tomu, že jsou volné radikály spojeny s rozvojem chronických zánětlivých stavů, může snížení hladiny volných radikálů v těle z dlouhodobého hlediska chránit organismus před rozvojem zánětů,“ uvádí zmíněná studie.

Zeleninu nelze nahradit práškem, shodují se odborníci:

Webový magazín A Woman´s Health potvrzuje výše zmíněnou teorii, že super greens má pozitivní efekt na regulaci cholesterolu. „Některé studie ukázaly, že super greens může pomoci regulovat cholesterol a také snížit příznaky artritidy. Klíčovou složkou se zdá být chlorofyl. Ten pomáhá udržovat rovnováhu pH v těle, čímž činí tělo zásaditější a snižuje kyselost, která je spojena se zdravotními problémy, jako je artritida,“ uvádí magazín.

Nadšení konzumentů, producentů i prodejců zeleného prášku ovšem mírní výživoví poradci a medicínské weby. „Zeleninu nelze nahradit práškem,“ konstatuje zdravotnický web Medicine Net.

Důležitým zdravotním benefitem čerstvého ovoce a zeleniny jsou totiž voda a vláknina, kterých prášek obsahuje minimum. „Jejich žvýkání navíc pomáhá tělu a mozku poznat - a tím pádem účinně zpracovat a využít - to, co jíte,“ píše web.

Výživoví specialisté prášku nefandí

Respektovaný zpravodajský kanál BBC jde ještě dál, když mluví o sugestivním marketingu. „Výrobci vás nutí si myslet, že tyto produkty potřebujete, abyste byli zdraví a měli v pořádku kognitivní funkce, zdravá střeva, energii a dobrý spánek,“ cituje BBC výživovou poradkyni Jennu Hope. „Ve skutečnosti víme, že pokud se zaměříte na zdravou a vyváženou stravu, můžete získat tyto zdravotní benefity také. Nemusíte konzumovat žádné zelené prášky,“ dodává Hope.

Podobné vyjádření poskytla pro BBC i Nichola Ludlam-Raine z Britské dietetické asociace. „První volbou by měly být čerstvé potraviny. Potravinové doplňky nejsou pro zdraví ani zdravou výživu nezbytné,“ uvedla výživová specialistka.

Obsáhlý text o super greens zveřejnil také zdravotnický web Dietetically Speaking. Ten ve svém článku uvádí, že dohledal studie, podle kterých zelený prášek skutečně působí efektivně na snižování vysokého krevního tlaku a zvýšení celkové vitality. Zároveň však dodává, že zmíněné studie byly buď uskutečněny na malém vzorku respondentů, nebo byly přímo financování producenty super greens. Tento fakt výrazně snižuje důvěryhodnost daných studií.

Influenceři pějí na super greens ódy, odborníci však jejich nadšení mírní:

Dietetically Speaking navíc důrazně varuje před laickým dávkováním a užíváním doplňků stravy.

„Užívání příliš velkého množství doplňků může vést k nerovnováze živin a dalším zdravotním problémům. Například jedna velká metaanalýza dospěla k závěru, že vysoké dávky vitamínu A, vitamínu E a beta-karotenu ve formě doplňků byly ve skutečnosti spojeny se zvýšenou úmrtností,“ konstatuje Dietetically Speaking.

Při užívání super greens by také měly být obezřetné těhotné a kojící ženy. „Účinky některých složek nejsou dobře známy a mohly by představovat určitá rizika pro vyvíjející se plod,“ varuje Dietetically Speaking.

