Zasytí, pomůže s úbytkem váhy i s růstem svalů. A dá se snadno vyrobit doma

Pokud by se na nějakou potravinu měly pět ódy, určitě by to byl tvaroh. Obyčejný nezralý sýr je doslova náloží bílkovin, vitaminů a minerálů. Nedají na něj dopustit sportovci, kterým díky němu lépe přibývá svalová hmota, ani lidé, kteří se pokoušejí zhubnout. Navíc je ozdobou domácí kuchyně, protože se dá připravit na slano i na sladko, a v obou případech na mnoho způsobů. Co všechno obsahuje tvaroh? Proč je dobré jíst tvaroh? A jsou v tvarohu probiotika?