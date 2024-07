Jak usnout do dvou minut:

Proč špatně spíme

Nespavost znamená, že máte pravidelné problémy se spánkem. „Pokud trpíte nespavostí krátkodobě, tedy méně než tři měsíce, nazývá se to krátkodobá nespavost. Nespavost, která trvá tři měsíce nebo déle, se nazývá dlouhodobá nespavost,“ vysvětluje britský zdravotnický web NHS.

Nejčastější příčiny nespavosti jsou:

stres, úzkost nebo deprese

hluk

místnost, která je příliš horká nebo studená

nepohodlné postele

alkohol, kofein nebo nikotin

nelegální drogy jako kokain nebo extáze

pásmová nemoc

práce na směny

Dospělí lidé potřebují v průměru sedm až devět hodin spánku, děti devět až 13 hodin, batolata a kojenci by měli spát 12 až 17 hodin.

I když je o kofeinu, který se nachází v kávě a čokoládě, známo, že člověka udrží vzhůru, málokdo tuší, jak dlouhá je jeho účinnost.

„Poločas rozpadu kofeinu je asi pět až sedm hodin, takže pro většinu lidí je nejlepší začít se mu vyhýbat už brzy odpoledne,“ uvádí lékařka a expertka na spánkovou medicínu Michelle Drerupová.

Naopak alkohol bývá často spojován s rychlejším usínáním, protože člověk, který vypije pár skleniček se cítí příjemně uvolněný. Podle odborníků však alkohol může ve skutečnosti spánek narušit.

„Když alkohol vyprchá, mohou se lidé probudit právě v regenerační fázi spánku. Alkohol může také zhoršit příznaky spánkové apnoe,“ varuje Michelle Drerupová. Podle ní by večerní požití alkoholu mohlo zvýšit riziko náměsíčné chůze, mluvení ze spánku a dalších nočních můr.

Cvičení proti nespavosti:

Změňte spánkové návyky

Nespavost je vážný problém, ale v řadě případů se stav může zlepšit změnou spánkových návyků. „Dobrá strava a pravidelné fyzické cvičení nám mohou pomoci relaxovat a lépe spát. A platí to i naopak: nezdravá strava a nedostatek pohybu nám mohou bránit v dobrém spánku,“ upozorňuje platforma Every Mind Matters, která se zaměřuje na péči o duševní zdraví a pohodu.

Pravidelný pohyb a cvičení je podle odborníků jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit spánek a zdraví. Nemusí to být nic náročného: odpolední procházka, projížďka na kole nebo fyzická námaha při práci na zahrádce. Večer už byste však měli být v klidu.



„Devadesát minut před spánkem už se namáhavému cvičení vyhýbejte,“ doporučuje portál Every Mind Matters.

Těsně před spaním se také vyhněte konzumaci vydatných sytých jídel a zkuste se vzdát i kofeinu, alkoholu nebo nikotinu, protože to jsou stimulanty, které člověka činí bdělejším a přispívají k problémům se spánkem.

Co dělat hodinu před spaním:

Relaxujte: odpočívejte, vykoupejte se, nebo si čtěte knihu.

odpočívejte, vykoupejte se, nebo si čtěte knihu. Ujistěte se, že vaše ložnice je vyvětraná, tmavá a tichá – zatáhněte závěsy či žaluzie, připravte si masku na oči nebo špunty do uší.

– zatáhněte závěsy či žaluzie, připravte si masku na oči nebo špunty do uší. Zkontrolujte, zda je vaše postel dobře ustlaná a pohodlná.

Vojenská metoda

Pokud jste změnili své spánkové návyky, přidali jste pohyb, pořídili si pohodlnější matraci i ortopedický polštář, ale stále špatně spíte, nezoufejte a prášky na spaní ještě neužívejte. Odborníci totiž vymysleli několik metod, jak večer relaxovat, uvolnit se a navodit spánek.

„Různé typy relaxace, jako je například progresivní svalová relaxace a řízené zobrazování, navozují uvolněný stav mysli, který přispívá k usínání,“ vysvětluje Michelle Drerupová. Cílem je podle ní vyvolat relaxační reakci, která je opakem stresové reakce.

Během druhé světové války vyvinul slavný americký atletický trenér Lloyd Bud Winter relaxační techniku, která prý pomohla letcům předletové školy amerického námořnictva usnout za 120 sekund. Cílem bylo zabránit tomu, aby stres a nedostatek spánku ovlivnily postřeh, úsudek a rozhodování letců.

Pilotům trvalo téměř šest týdnů, než techniku zvládli, ale jejich úspěšnost v relaxaci a usnutí byla údajně 96 procent - a to i po vypití kávy a se střelbou v okolí.

Od takzvané vojenské metody usínání se po válce ustoupilo, ale v poslední době se na ni opět upřela pozornost.

Jak se dělá vojenská metoda usínání:

Uvolněte celý obličej, včetně svalů uvnitř úst. Spusťte ramena, abyste uvolnili napětí, a nechte ruce klesnout na stranu těla. Vydechněte, uvolněte hrudník. Uvolněte nohy, stehna a lýtka. Vyčistěte si mysl tak, že si deset vteřin budete představovat relaxační scénu. Pokud to nefunguje, zkuste si po dobu deseti vteřin opakovaně říkat „nemysli“.

Za chvilku byste měli usnout.

Základem vojenské metody je správné dýchání a svalová relaxace. „Některé stavy, jako je porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo úzkost, mohou účinnost této metody narušovat,“ upozorňuje portál Healthline, který se zaměřuje zdravotní problematiku.

Dýchací metoda 4-7-8

Metodu dýchání 4-7-8 vyvinul lékař Andrew Weil. Je založena na jogínském cvičení pránájáma. Čím více budete tuto techniku ​​praktikovat, tím účinněji vám může pomoci usnout.

Tajemství této metody spočívá v přesném intervalu nádechu, zadržení dechu a následného výdechu. Díky tomu se do těla dostane více kyslíku, který se lépe vstřebá, a z těla se následně uvolní i více oxidu uhličitého.

V důsledku toho dojde k poklesu srdeční frekvence a vlivem chemických reakcí v mozku i ke zklidnění mysli.

Jak provést jeden cyklus dýchání 4-7-8:

Nechte své rty mírně pootevřené a při výdechu ústy vydejte syčivý zvuk. Zavřete rty a tiše se nadechněte nosem. V mysli počítejte do čtyř. Zadržte dech na sedm sekund. To je nejdůležitější část. Vydechněte opět se syčivým zvukem. Doba výdechu má trvat osm vteřin. Když se znovu nadechnete, začíná nový cyklus, takže opět počítejte do čtyř.

Pokud máte dýchací potíže, jako je astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc CHOPN, poraďte se před zahájením metody 4-7-8 s lékařem, protože by mohla zhoršit příznaky.

Dokončete čtyři úplné cykly. Ale pokud už před dokončením cítíte, že relaxace přichází, nechte své tělo spát.

„Tuto metodu můžete použít i tehdy, když se vám stane něco nepříjemného. Pomáhá vždy, když cítíte vnitřní napětí. Dá se dokonce použít i tehdy, když vás trápí chuť na nezdravé jídlo,“ radí Andrew Weil. Pokud metodu chcete použít k uklidnění a ne přímo při usínání, můžete cvičení provádět v jakékoli poloze. Při jeho učení je ale dobré sedět s rovnými zády.

Uklidňující obrázek

Někdo před spaním počítá ovečky, ale odborníci doporučují raději si promítnout do mysli obrázek příjemného prostředí, a také zvuků, které k němu patří. Někoho by mohl například uklidnit pohled na vodopád, zvuky zurčící vody a vůni vlhkého mechu.

„Klíčem je nechat tento obrázek zabírat místo ve vaší mysli a zabránit tomu, aby se do do ní vrátily zneklidňující myšlenky, starosti a obavy, které by mohly zahnat spánek,“ vysvětluje Healthline.