Proč užívat céčko: 7 vědecky prokázaných přínosů vitaminu C pro naše zdraví

Po vitaminu C saháme nejčastěji v zimě a v předjaří, kdy spoléháme na jeho velkou schopnost podpořit naši imunitu. To je však jen špička ledovce účinků tohoto vitaminu. Vědecké výzkumy prokázaly, že oblíbené „céčko“ toho umí daleko více. Kromě jiného chrání oči, podporuje činnost mozku, léčbu rakoviny i obranu proti chronickým chorobám. A navíc napomáhá pleti, vlasům a nehtům udržet si krásu a svěžest. Jak vitamin C chrání zdraví? Kolik vitaminu C potřebuje člověk denně? A má vitamin C vedlejší účinky?