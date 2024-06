Vitamin D je pro fungování našeho těla nezbytný. Ovlivňuje stav zubů a kostí, zdraví cév, podporuje správnou činnost svalů i funkci imunitního systému. Pokud jste unavení, bolí vás záda či svaly, padají vám vlasy nebo trpíte úzkostí, může to být právě kvůli nedostatku „déčka“. Podle odhadů totiž až 40 procent lidí dlouhodobě trpí nedostatkem vitaminu D.

Potraviny bohaté na přírodní vitamín D jsou například ryby, vejce, sýr, mléko, máslo, houby nebo konzervované sardinky. | Foto: Shutterstock

Proč je důležitý vitamin D:

V zimě nemělo tělo moc šanci doplnit si vitamin D přirozenou cestou, tedy pobytem na slunci. Spoléhat se ale jen na sluneční paprsky nemůžeme ani teď. Našemu organismu však lze s doplněním důležitého vitaminu D pomoci skladbou jídelníčku a případně i kvalitními doplňky stravy.

„Naše tělo si vitamin D neumí vyrobit samo. Zhruba 90 procent vitaminu D získáváme ze slunečních paprsků, zbytek ze stravy. V případě jeho nedostatku se jedná o zvýšenou únavu, sníženou obranyschopnost organismu a také o zvýšenou bolest svalů a kostí,“ sdělila Deníku v článku Vitamin D se vyrábí v Pardubicích mluvčí Synthesie Jitka Tocháčková. V pardubické Synthesii se vitamin D2 (jedna z forem vitaminu D; poznr. red.) vyrábí již od 60. let a exportuje se do celého světa.

Jak poznat nedostatek vitaminu D

Jak poznáte, že trpíte nedostatkem vitaminu D? Rozhodně vás nemine častá nemocnost a únava. Mezi další příznaky pak patří úzkost, vypadávání vlasů nebo bolesti svalů a zad.

Příznaky nedostatku vitaminu D podle Univerzitního zdravotního střediska v Nebrasce mohou zahrnovat:

Únavu Špatný spánek Bolest kostí Deprese nebo pocity smutku Ztrátu vlasů Svalovou slabost Ztrátu chuti k jídlu Náchylnost k onemocněním Bledou kůži



Proč potřebujeme vitamin D

Vitamin D pomáhá při využívání vápníku a fosforu, čímž ovlivňuje stav kostí a zubů. „Když je jeho hladina v těle příliš nízká, může způsobit řídnutí, křehnutí nebo deformaci kostí,“ upozorňuje americká Mayo klinika. Nedostatek vitaminu D může vést až k osteoporóze.

Vitamin D dále podporuje správnou činnost svalů a funkci imunitního systému, chrání srdce, snižuje riziko nádorových a dalších onemocnění. Podílí se také na protizánětlivé aktivitě těla. Dlouhodobý nedostatek vitaminu D je spojený s vyšší náchylností k akutním respiračním infekcím a chřipce.

Kdo je nejvíc ohrožený nedostatkem vitaminu D?

Podle zdravotnického webu Cleveland Clinic mohou nedostatek vitaminu D ovlivňovat následující faktory:

Vyšší věk: Schopnost pokožky vytvářet vitamin D se s věkem snižuje. Lidé starší 65 let jsou zvláště ohroženi jeho nedostatkem.

Schopnost pokožky vytvářet vitamin D se s věkem snižuje. Lidé starší 65 let jsou zvláště ohroženi jeho nedostatkem. Kojení: Kojenci jsou také ohroženi nedostatkem vitaminu D. Platí to zejména pro kojence, kteří jsou krmeni pouze mateřským mlékem, protože to obsahuje jen malé množství „déčka“.

Kojenci jsou také ohroženi nedostatkem vitaminu D. Platí to zejména pro kojence, kteří jsou krmeni pouze mateřským mlékem, protože to obsahuje jen malé množství „déčka“. Tmavá pleť: Pro tmavě zbarvenou pleť je obtížnější vyrobit vitamin D ze slunečního záření než pro světlou. Lidé s tmavší pletí jsou proto vystaveni vyššímu riziku nedostatku vitaminu D.

Pro tmavě zbarvenou pleť je obtížnější vyrobit vitamin D ze slunečního záření než pro světlou. Lidé s tmavší pletí jsou proto vystaveni vyššímu riziku nedostatku vitaminu D. Špatná pohyblivost: Lidé, kteří jsou doma nebo chodí ven jen zřídka (například lidé v pečovatelských domech a jiných zařízeních), nemohou využívat sluneční záření jako zdroj vitaminu D. Jsou tedy vystaveni vyššímu riziku jeho nedostatku.

Zdroje vitaminu D

Nejlepším zdrojem vitaminu D je sluneční záření, díky kterému v průběhu syntézy začne v pokožce sám vznikat. Udělejte si proto každý den čas a vyjděte ven na slunce alespoň na rychlou čtvrthodinovou procházku; byť by to bylo jen kolem vašeho bloku. Nezapomeňte ale používat opalovací krém, a to i když je právě zataženo.

Pokud nemáte pravidelné sluneční světlo, budete muset zvýšit příjem stravy obsahující vitamin D. Nebo ho užívat jako doplněk stravy. Pro aktivaci imunitních procesů se doporučuje denně přijmout 2000 IU, což je 50 mikrogramů vitaminu D.

„V běžné stravě se v našich zeměpisných šířkách vitamin D téměř nevyskytuje. Dobrým zdrojem jsou tučné ryby (například sleď, makrela, losos). Mezi další zdroje vitaminu D patří olej z tresčích jater (rybí tuk), vaječný žloutek, jedlé houby nalezené v přírodě (nikoli však houby z pěstíren) a potraviny cíleně obohacené vitaminem D, jako jsou některé margaríny. V potravinách rostlinného původu se vitamin D vyskytuje jen ve velmi malém množství,“ uvedl Národní zdravotnický a informační portál.

Formy vitaminu D

Vitamin D má dvě formy, a to vitamin D2 a D3:

D2 (ergokalciferol) se vyskytuje v houbách nebo se synteticky získává z kvasinek. Pro jeho původ ho vyhledávají vegani a vegetariáni. „Vitamín D2 se v Evropě vyrábí na jediném místě, a to v pardubické Synthesii. Samotná výroba je velmi složitá, skládá se z vícero kroků. Základem jsou kvasnice; přesněji látka, která se v kvasnicích a obecně v houbách a plísních vyskytuje – takzvaný Ergosterol,“ přiblížila pro Deník mluvčí Synthesie Jitka Tocháčková.

D3 (cholekalciferol) najdeme v živočišných produktech; například v tučných rybách, mase, hovězích játrech, mléčných výrobcích či třeba ve vaječném žloutku. Příjem ze stravy ovšem většinou není dostatečný, pokrývá pouze přibližně 10 % potřeby. Zbytek, převážně v zimním období, je vhodné doplnit přípravkem z lékárny.

Možnost předávkování

Vitamin D patří do skupiny vitaminů rozpustných v tucích a je možné se s ním i předávkovat. Doplňovat bychom ho proto měli jen v takové míře, kterou naše tělo potřebuje. Předávkování vitaminem D je sice velmi vzácné, ale o to více nebezpečné.

Jak správně dávkovat vitamin D:

„Doplněk vitaminu D v doporučených dávkách by neměl mít nežádoucí účinky. Co nespotřebujete, vaše tělo obvykle vymočí. Je tedy těžké se předávkovat vitaminem D, pokud neberete masivní dávky. Extrémně vysoké hladiny vitaminu D jsou ale škodlivé a mohou způsobit nevolnost, zvracení, zmatenost, dehydrataci, vznik ledvinových kamenů a v krajním případě i selhání ledvin,“ upozornil web Univerzitního zdravotního střediska v Nebrasce.

Jak ale zjistit, kolik „déčka“ máme v krvi? A kdy je dobré začít ho užívat? Množství vitaminu D se zjišťuje rozborem krve. Jde o jednoduchý odběr nevyžadující žádnou přípravu. Není nutné být nalačno a lze odebírat v kteroukoliv denní dobu.

„Vyšetření se však neprovádí běžně třeba v rámci pravidelné prevence. V případě potíží či při nutnosti sledování ho předepíše lékař. Každý člověk má ovšem možnost navštívit některou z řady soukromých laboratoří a za vyšetření hladiny vitaminu D v krvi si zaplatit. Ceny se pohybují od 490 korun výše,“ uvedl Deník v článku Vitamín D zachraňuje imunitu.

Vše o vyšetření najdete na webu labtestsonline.cz.