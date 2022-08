Na rozdíl od mnoha dalších lidí se nenechá zviklat tím, že v létě do sebe vitamín D dostáváme více než kdy jindy ze slunečních paprsků. Podle údajů Státního zdravotní ústavu totiž až čtyřicet procent Čechů dlouhodobě trpí jeho nedostatkem. Déčko přitom vedle posilování imunity působí i protizánětlivě a v krvi udržuje správnou hladinu vápníku.

Jeho doporučená denní dávka je nově 1000–2000 IU, přičemž pro aktivaci imunitních procesů v těle je dobré udržovat hladinu vitamínu D 100–125 nanomolů na litr krve. „Většina středoevropské populace má však dle výzkumů hodnotu mnohem nižší, často až pod hranicí padesáti nanomolů,“ uvedl lékárník Ondřej Pleskot. Společnost Lékárna.cz, kde působí, přitom hlásí meziroční pokles prodejů vitamínu D až o osmdesát procent.

Lidé jej více nakupovali v chladnějších měsících – především v lednu, únoru a březnu. Podle Pleskota je však vhodné doplňovat ho do těla průběžně. Tedy nečekat na chřipkové epidemie nebo sychravé počasí. V našich klimatických podmínkách je totiž obtížné dostat jej do těla dostatek. „To bychom museli zařadit do jídelníčku minimálně čtyřikrát týdně ryby,“ zdůraznil Pleskot.

Lidé v létě příliš nekupují vitamíny ani podle slov mluvčího sítě lékáren Dr. Max Michala Petrova. „Data za naši síť svědčí o opačném trendu. V červnu se sice oproti květnu zvýšily prodeje vitamínu C a D a například i zinku, ale červencové hodnoty takové nebudou. Ušech zmíněných položek dojde s největší pravděpodobností k meziměsíčnímu poklesu poptávky,“ uvedl pro Deník.

Lidé, kteří si vitamíny a minerály dopřávat chtějí, mohou mimo jiné využít individuálních programů některých zdravotních pojišťoven. Kupříkladu Zaměstnanecká pojišťovna Škoda poskytuje pět set korun na vitamíny pro nastávající matky a tisíc korun pro bezplatné dárce krve a kostní dřeně. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR zase od počátku října do konce listopadu přispěje v programu Silná imunita 2022 až 250 korun na nákup multivitamínů, vitamínů C, D, selenu a zinku.

Jelikož léto je ideální pro tréninky a závody běžců, mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy a vytrvalostní běžkyně Jana Poštová společně s ředitelkou štafetového závodu Vltava Run Květou Látalovou přidaly radu, kterou se lze, co se minerálů týče, řídit právě při běhání. „Nejlepší variantou je džus říznutý neperlivou minerálkou, který kromě vody dodá i trochu minerálů a cukrů. Především hořčík se hodí doplňovat, pokud člověk trpí na křeče,“ uvedla Látalová.

Mluvčí Poštová ovšem zároveň upozornila, že hořčíkové doplňky je dobré před delším výběhem otestovat. „Na některé jedince totiž působí projímavě. Je také důležité vybrat si správnou formu hořčíku, ideálně chelátovou nebo organickou formu,“ dodala pro Deník.