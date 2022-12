Přidáním známých „éček“ do potravin se zvyšuje nejen jejich trvanlivost, ale také chuť a vůně. To je lákavé pro naše smysly, které si rychle zvyknou na cukry, tuky a přemíru soli. Bohužel ale tyto látky ničí veškeré vitamíny a živiny v dané potravině a na naše zdraví pak mají nepříznivý vliv.

„Z důvodu nedostatku času strávníků zažívají průmyslově vyráběné potraviny velký boom. Jejich častá konzumace však v kombinaci s nedostatkem pohybu zkracuje život,“ uvedl například specializovaný web nutricbistro.cz.

Rafinované sacharidy

Produkty vyrobené z bílé mouky se v krvi rychle rozkládají na jednoduché cukry, které v nadbytečném množství mohou způsobit tloustnutí a zvyšování krevního tlaku. „Jedná se o bílý chléb, těstoviny, koláče, pufované obiloviny, jako jsou některé snídaňové cereálie či loupaná rýže,“ přiblížila odbornice na výživu Becky Grahamová.

Potraviny, které obsahují vysoké množství rafinovaných sacharidů, mají zároveň i vysoký glykemický index. Při zvýšené konzumaci tak roste riziko cukrovky a obezity. Rafinované sacharidy jsou zejména zdrojem energie, obsahují však velmi málo živin. „Je potřeba se sacharidům v jídelníčku nevyhýbat, je ale nutné vybírat si ty správné,“ připomněl například web viscojis.cz. Za správné sacharidy lze považovat ty komplexní. Lze jmenovat například ovesné vločky, brambory, luštěniny či kvalitní těstoviny.

Červené maso

Při procesu trávení hovězího, telecího, jehněčího či vepřového masa může v těle docházet k uvolňování sloučenin, které zvyšují krevní tlak. Některé druhy červeného masa bývají často plné tuku, což do zdravého jídelníčku ve vysokém množství také nepatří.

Sůl

Nadměrné množství soli způsobuje zadržování vody v těle. Voda v krvi pak vytváří tlak na stěny cév. Platí tedy, že čím více solíme, tím vyšší je i náš krevní tlak. Mnoho lidí si neuvědomuje, že i balené potraviny obsahují hodně soli. Sůl je totiž také skvělý konzervant. „Kontrolujte si etikety i na potravinách, o kterých se domníváte, že jsou zdravé,“ připomněla Grahamová.

A kolik soli tedy denně zkonzumovat? „Doporučená denní dávka soli činí pro dospělého pouhých 5 gramů, u dětí se doporučují dávky mnohem nižší,“ uvedlo na svém webu Ministerstvo zdravotnictví ČR. Přitom platí, že v České republice je průměrná spotřeba soli odhadována na přibližně 15 gramů na osobu a den.

„Odhaduje se, že snížením denního příjmu soli na zhruba polovinu by v Česku došlo k omezení výskytu cévních mozkových příhod o čtvrtinu a výskytu kardiovaskulárních onemocnění o sedmnáct procent. Proto je v této oblasti velice důležitá prevence a osvěta,“ uvedlo ministerstvo.

Kofein

Kofein zvyšuje krevní tlak, proto pokud již trpíte nějakým onemocněním souvisejícím s oběhovou soustavou, neměli byste ho konzumovat v nadměrném množství a ideálně až po konzultaci s lékařem.

Za bezpečné se považují tři až čtyři šálky kávy denně pro zdravého dospělého člověka. Obsahují 300 až 400 miligramů kofeinu, což odpovídá chystanému stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Informaci přinesl web ireceptar.cz.

Lahůdky a zpracované maso

Slanina, klobásy, párky v rohlíku, šunka, uzeniny, konzervované maso, či tolik oblíbené sušené maso obsahují mnoho sodíku. Výrobci tyto druhy masa koření, solí a konzervují, aby vydržely dlouho chutné. A tato kombinace opět určitě nepřispívá k udržení krevního tlaku v bezpečných hodnotách.

Cukr a sladké nápoje

Krevní tlak může zvyšovat i konzumace velkého množství sladkých nápojů. Jde o to, že vysoká hladina cukru v krvi může vést k hromadění tuku uvnitř cév, což způsobuje jejich zúžení – aterosklerózu.

Pizza

Kombinace bílé mouky, uzenin jakožto průmyslově zpracovaného masa, často nekvalitního sýra a rajčatového základu mnohdy dochuceného množstvím cukru řadí pizzu mezi problematické potraviny. Nejhůře na tom je mražený polotovar z obchodu.

„Pokud si však pizzu připravíte doma a použijete vhodné ingredience doplněné o zeleninu, tak si tuto pochoutku můžete s klidem dopřát,“ radí Grahamová.

Alkohol

Pravidelná konzumace alkoholu má velký vliv na svalovinu v cévách a způsobuje jejich nebezpečné zúžení, a tím přispívá k tvorbě vysokého tlaku. Krom toho jsou lihoviny vysoce kalorické, což může vést k přibírání na váze a dalšímu zhoršování stavu, v jakém se hypertonici nacházejí.

„V porovnání s osobami s normálním krevním tlakem, které nepijí alkohol, mají lidé s vysokým krevním tlakem (nad 160/180 mmHg) obecně třikrát vyšší riziko smrti z kardiovaskulární příčiny. Čtyřikrát více jsou smrtí ohroženi, pokud na jedné akci vypijí nárazově šest alkoholických nápojů. A rovnou dvanáctkrát více, pokud zdolají dvanáct a více alkoholických nápojů,“ citoval výsledky zahraničního výzkumu odborný web kardiochirurgie.cz.

Konzervy

Příprava pokrmů z konzervovaných potravin je sice rychlá, bohužel ale jsou tyto polotovary také plné soli, cukru a konzervantů pro zachování výrazné chuti.

Nasycené a transmastné tuky

Nasycené tuky zvyšují hladinu cholesterolu a jsou spojovány s aterosklerózou. Nové studie naznačují, že skutečnými viníky kardiovaskulárních onemocnění jsou kombinace transmastných tuků a cukru.

„Doporučená maximální denní dávka nasycených mastných tuků je pro muže 30 gramů, pro ženy pak 20 gramů,“ uvedla Grahamová. Nasycené mastné tuky najdeme zejména v tučných mléčných výrobcích, tučném mase, kokosovém oleji, másle, sádle či uzeninách. Oproti tomu lze doporučit nenasycené mastné kyseliny, které se vyskytují v rostlinných olejích, ořeších, semínkách či v rybách a mořských plodech.

Koření

Sójová omáčka, chilli omáčka, kečup či salátové dresinky jsou často plné cukrů a soli. Vybírejte proto ty, které mají nízký obsah těchto dochucovadel, nebo si vyrobte doma vlastní.

Co je vysoký krevní tlak

Krevní tlak vyjadřuje sílu, jakou protékající krev tlačí na stěnu tepen. Závisí na množství krve, které srdce pumpuje do oběhu a na odporu tepen vůči průtoku krve, jak vysvětluje například web drmax.cz. Čím více krve proudí v krevním oběhu a čím užší a nepoddajnější jsou tepny, tím vyšší je krevní tlak. Krevní tlak se udává v mm Hg a rozlišuje se systolický (tlak v tepnách, když je krev vypuzována ze srdce do krevního oběhu) a diastolický (tlak v tepnách, když srdce odpočívá a plní se komory). Za vysoký krevní tlak (hypertenzi) jsou považovány opakovaně naměřené hodnoty vyšší než 140/90 mm Hg, a to alespoň u 2 ze 3 měření při dvou různých návštěvách lékaře.