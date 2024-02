Snažíte se dokázat ostatním nebo sobě, že se vás závislost na alkoholu netýká, a proto jste se rozhodli držet Suchej únor? Tedy měsíc, kdy vaším hrdlem neproteče ani kapička alkoholu? Ať už máte pro únorovou abstinenci jakýkoliv důvod, s největší pravděpodobností přijde den, kdy budete mít problém svou chuť udržet na uzdě. Když si ale naplníte lednici čerstvým drinkem ze zázvoru, vaše chutě to utne hned v počátku.

Alkohol je metla lidstva a ve velké míře nepřináší našemu tělu, ale ani životu jako takovému, vůbec nic dobrého. Někdy nám však dává pocit svobody a dokážeme si díky němu užít večer naplno. I tento pocit je však falešný a je omezen pouze na krátkou dobu, kdy jsme pod vlivem.

Opravdu ale potřebujeme alkohol k tomu, abychom byli sami sebou? Právě kvůli tomu je tady už dvanáctý ročník akce Suchej únor. Pokud si chcete dokázat, že máte alkohol pod kontrolou, zkuste si ho letos také. A pokud vás při něm chuť na alkohol neopustí, zkuste si připravit drink, který ji zažene raz dva.

Proč držet Suchej únor

Český národ pije příliš, o tom není pochyb. I podle dat Českého statistického úřadu vypil průměrný Čech v roce 2022 169,5 litru alkoholu, z toho 142,9 litru piva. Podle Světové zdravotnické organizace WHO je to dokonce 12,73 litrů čistého alkoholu na osobu starší 15 let.

Tomu se snaží zabránit nezisková organizace Suchej únor, která šíří osvětu o alkoholismu, o problémech, které alkohol může způsobovat, ale i o tom, jaké benefity střízlivost přináší. Jmenuje například ztrátu hmotnosti, úsporu financí, lepší spánek, omezení kouření, víc energie i čistou hlavu.

„Už 12. rok se prostřednictvím prevence, osvěty, spolupráce s odborníky, školami a firmami snažíme o to, aby ti nebylo blbý vykročit z davu, říct to mi nechutná, to nechci. Aby ses cítl(a) v české společnosti lépe,“ stojí na webu organizace Suchej únor, která dle svých statistik tvrdí, že se do akce zapojilo už přes 900 tisíc lidí.

Jak poznat, že jste alkoholik

Základní charakteristikou závislosti na alkoholu je silná touha jej pravidelně užívat. „Dalším znakem pak bývá přítomnost odvykacích stavů. Pokud si člověk potřebuje dát skleničku po ránu, aby mohl fungovat, není něco v pořádku. Tělo si už na alkohol zvyklo a potřebuje jej. V opačném případě se dostaví pocení, bušení srdce, neklid, podrážděnost, halucinace,“ popisuje základní charakteristiky závislosti na alkoholu Národní zdravotnický a informační portál.

Naše touha po alkoholu však podle odborníka na problémy s pitím Alcohol Change nemusí vždy znamenat skutečnou chuť na daný nápoj.

„To, co se může zdát jako touha po ledově vychlazeném půllitru, může být ve skutečnosti něco úplně jiného. Od nedostatku spánku až po pouhou žízeň. Zeptejte se sami sebe, zda necítíte pouze hlad, vztek, osamělost, nebo únavu. Tato otázka vám může pomoci rozeznat, zda skutečně toužíte po daném drinku, nebo jste jen ve stresu a potřebujete horkou koupel plnou pěny,“ tvrdí zakladatelka komunity pro střízlivé ženy Millie Gooch.

Pokud však skutečně na nějaký ten alkoholický nápoj chuť máte, ale vnímáte to už jako problém, můžete zkusit drink, který vaši chuť na alkohol zažene, uspokojí vaši touhu a příjemně vás nabudí.



Nápoj, který zažene chuť na alkohol

Pokud chcete dodržet Suchej únor bez ztráty květinky, ale zároveň bez pocitu neuspokojené touhy po alkoholu, sáhněte po zázvoru. Podle Our Nutrition Kitchen vás příjemně povzbudí, dodá vám životní energii, a když si z něj připravíte snadný nápoj, ukojíte touhu po chutném drinku a vaším tělem projede dávka elektrizující energie. Navíc pomáhá snižovat i chuť na sladké či tučné jídlo, takže zabijete hned tři mouchy jednou ranou. Hlavní roli v něm hraje se svým typickým aroma zázvor.

Recept na zázvorový ginger shot

Budete potřebovat:

60 g zázvoru

400 ml čerstvé jablečné šťávy

Šťávu z ½ citronu

Postup:

1. Zázvor omyjte, nakrájejte na malé kousky a vložte do mixéru s jablečnou a citronovou šťávou.

2. Mixujte dohladka.

3. Následně směs přeceďte přes velmi jemné síto, případně ho můžete i vyložit jemnou textilií. Nechte protéci volnou tekutinu

4. Zbytek dokonale vyždímejte. V chladu tento nápoj vydrží až čtyři dny.

Jakmile pak dostanete chuť na alkohol, nalijte si tento vychlazený drink do skleničky na míchané nápoje, ozdobte plátkem ovoce, ledem a brčkem a užije si sílu zázvoru.

Co ještě umí zázvor

Alkohol navíc i podle studií snižuje imunitu a má celkově negativní vliv na zdraví. „Nadměrná konzumace alkoholu má přímou souvislost s nepříznivými zdravotními účinky souvisejícími s imunitou, jako je například náchylnost k zápalu plic, syndromu akutního respiračního stresu, sepsi, onemocnění jater a některým druhům rakoviny, vyššímu výskytu pooperačních komplikací či pomalejšímu zotavování z infekcí,“ tvrdí autoři studie.

Když si ale místo několika skleniček oblíbeného drinku či panáků tvrdého alkoholu dopřejete vlastnoručně vyrobený ginger shot, nejenže chuť na alkohol zaženete, pochutnáte si, ale navíc nakopnete i svůj imunitní systém.

V zázvoru je identifikováno více než 200 sloučenin, které mají pozitivní vliv zdraví člověka. Kromě tříslovin, terpenů a antokyanů jsou to i fenolické sloučeniny, mezi nimiž vévodí gingeroly, které mají na svědomí i štiplavé aroma zázvoru.

„Četné studie prokázaly, že zejména 6-gingerol má velký potenciál ve farmakologii pro své protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, protirakovinné, antihyperglykemické, antiarteriosklerotické, trávicí či projímavé účinky. Zrovna tak mají ale pozitivní vliv na imunitní systém člověka,“ tvrdí studie z roku 2022.

Bylinky, které mohou pomoci

Kromě zázvoru ale existuje i mnoho bylinek, které vám mohou s překonáním chuti na alkohol pomoci. Ovšem je důležité si uvědomit, že stejně jako samotný zázvor, tak ani bylinky či další potraviny vás samy o sobě potenciální závislosti na alkoholu nezbaví. Chtít musíte především vy sami. Mohou vám ale v cestě za střízlivostí dopomoci.

„Některé bylinky byly tradičně používány k podpoře odvykání od alkoholu a snížení chuti k jídlu. Jednou z nich je vinný keř kudzu, který působí tak, že ovlivňuje systém odměňování mozku a snižuje touhu po konzumaci alkoholu,“ hovoří o opomíjeném zázraku čínské medicíny detoxikační a rehabilitační centrum v Louisianě.

Nejhorší potravina pro imunitní systém? Během Vánoc ji někteří jedí na kila

Další vhodnou bylinkou je ostropestřec mariánský, který sice nepomáhá přímo s odvykáním od pití alkoholu, ale podporuje celkové zdraví jater během procesu jejich obnovy. Při detoxikaci organismu pak pomáhá například kořen pampelišky. Všechny uvedené byliny lze sehnat i ve formě doplňku stravy. Podle této studie působí detoxikačně i výtažky z tymiánu a již zmiňovaného zázvoru.

Potraviny, které omezí pití alkoholu

Popíjení alkoholu má různé důvody od oslavování významných událostí, nabuzení nálady s přáteli až po nechvalné osamocené zapíjení žalu. A právě poslední jmenované lze do jisté míry ovlivnit i tím, co jíte. Vaše negativní myšlenky a špatná nálada totiž může být spouštěčem, díky kterému sáhnete po láhvi a čekáte, že se váš stav zlepší. To ale většinou funguje jen krátkodobě, později dokonce vůbec.

„Potraviny s vysokým obsahem bílkovin, jako je libové maso, ryby, tofu či luštěniny mohou pomoci stabilizovat hladinu cukru v krvi a poskytnout aminokyseliny nezbytné pro produkci neurotransmiterů. Tyto neurotransmitery, jako je serotonin a dopamin, pak hrají klíčovou roli při regulaci nálady a chutě na alkohol,“ tvrdí specialista na duševní zdraví Compassion behavioral health.

Jedna dostupná šťáva nakopne vaši imunitu už za 14 dní. A není drahá

Zařazení více celozrnných potravin jako je quinoa, hnědá rýže či oves, může touhu po alkoholu rovněž pomoci snížit. Tyto potraviny jsou bohaté na komplexní sacharidy poskytující stabilní uvolňování energie, což může zabránit výkyvům hladiny cukru v krvi, které jsou často s chutí na alkohol spojovány.

Ovoce a zelenina, jako jsou například borůvky, hroznové víno, kiwi, avokádo, rajčata, meloun, citrusy, okurky či datle jsou bohaté na antioxidanty, které pomáhají zmírnit fyziologickou nerovnováhu, jenž přispívá k touze po alkoholu.