„Bylo to celkem jednoduché – asi týden po mých 60. narozeninách jsem dostala v lednu roku 2000 zápal plic,“ popisuje Dagmar, která se před důchodem živila jako prodavačka. „Vezli mě v Hradci Králové na plicní oddělení. Nebylo to poprvé, co jsem zápal plic měla, a to kouření tomu také nepřidalo. Ale tady jsem byla více než týden na kyslíku a nemohla jsem se bez něj nikam hnout.“