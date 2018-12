/VIDEO/ Britský surfař Tom Butler tvrdí, že překonal světový rekord v surfování na nejvyšší vlně. V portugalském Nazaré se mu podařilo sjet vlnu, která měla podle jeho odhadu na výšku více než 100 stop (30,5 metru). Informoval o tom britský list Independent.

Britský surfař Tom Butler. | Foto: Tom Butler/facebook

Profesionální surfař přirovnal svou zkušenost k „běhu před rozzuřeným býkem“. „Je to největší vlna na světě, kterou někdo v této sezóně sjel na surfu, a mohla by překonat světový rekord nejvyšších vln,“ řekl Butler.

„Je velice těžké říct, jak velká byla. Řekl bych, že mohla mít až dvacetinásobek mé výšky a já měřím šest stop a dva palce (188 centimetrů). Myslím, že to bylo asi 90 (20,4 metru) nebo dokonce 100 stop (30,5 metru). Neměl jsem sebou v Portugalsku pravítko, ale až se vrátím domů, pokusím se to zjistit. Bylo to monstrum. To vím jistě,“ dodal.

Musí svůj rekord dokázat

Mnoho fotoreportérů, kteří pokrývají tento sport, však podle Butlera věří, že vlna, kterou sjel minulý týden v pátek, mohla být vyšší než předchozí nejvyšší vlna. Butler nyní musí nyní přeložit fotografický důkaz Světové surfové lize, která ho posoudí. Pokud se Butlerovo prvenství potvrdí, bude v dubnu oceněn na slavnostním předávání cen organizace.

Surfař si však věří a říká, že podmínky byly ideální. Jeho potencionálně rekordní výkon byl zachycen na videu. „Byl jsem pod celým vrcholem vlny. Byla to určitě jedna z nejuznávanějších linií a největších vln, na které jsem jezdil,“ uvedl.

Lokalita Nazaré, která se nachází v blízkosti portugalského letoviska Praia do Norte, je vyhledávaná surfaři z celého světa. Díky obrovské podmořské rokli v blízkosti pobřeží se zde vytváří velké vlny.