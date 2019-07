Aeroflot a Ural Airlines zastavily některé lety do Prahy. Kvůli českým úřadům

Ruské letecké společnosti Aeroflot a Ural Airlines (Uralskije avialinii) zastavily některé lety na linkách do Prahy. Napsaly to agentury TASS a Interfax s odvoláním na informace poskytnuté oběma společnostmi. Důvodem je podle nich rozhodnutí českých úřadů zrušit jim povolení k letům do Česka.

Letadlo společnosti Aeroflot. Ilustrační foto.

Podle informací na webu pražského letiště jsou dnes zrušeny čtyři lety Aeroflotu z Moskvy do Prahy i opačným směrem. Vyjádření Úřadu pro civilní letectví ČTK zjišťuje. Mluvčí Aeroflotu podle Interfaxu sdělil, že byla anulována dříve vydaná povolení k dnešním letům SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 a SU2018/2019. Povolení zůstalo pro lety SU2012/2013 a SU2024/2025, které převezmou část cestujících zrušených letů. Další pasažéry mají přepravit jiní letečtí dopravci. Obří letiště pro Peking je hotové, chobotnice má odbavit až 100 milionů lidí Přečíst článek › Podobnou zprávu později oznámila společnost Ural Airlines. "V souvislosti s rozhodnutím leteckých úřadů České republiky zrušit dříve vydané povolení k letům do Česka letecká společnost Uralskije avialinii od 2. července 2019 pozastavuje lety do Prahy z Jekatěrinburgu a Žukovského," citovala agentura TASS mluvčího společnosti. Podle jeho sdělení se na neupřesněnou dobu odkládají lety plánované na dnešek U6-701 Jekatěrinburg-Praha a U6-751 Žukovskij-Praha. Dodal, že společnost situaci sleduje a "očekává její vyřešení". Interfax také napsal, že letecká společnost Poběda ruší dnešní let na lince Moskva-Karlovy Vary. Státní slevy za miliardy zaplnily vlaky i autobusy. Doplácí na to sami cestující Přečíst článek ›

Autor: ČTK