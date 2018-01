Aféra australské vlády: supertajná akta ležela měsíce v bazaru nábytku

V Austrálii je z toho veliký skandál. Přísně tajné spisy vládního kabinetu se dostaly mimo úřad a objevily se v obchodě s levným nábytkem. Jak je taková věc možná? Zůstaly zkrátka ve skříních, které australská vláda levně prodala do bazaru v hlavním městě Canberra. Případ už vyšetřují tajné služby.

Označení přísně tajných dokumentůFoto: Wikimedia

Za normálních okolností by dokumenty australské vlády zůstaly zapečetěné a veřejnosti utajené po dobu dvaceti let. Chybička se však vloudila.

Ve středu informovalo rozhlasové vysílání The Australian Broadcasting Corp (ABC), že supertajné spisy byly nalezeny v přihrádkách zamčených skříní, které současná administrativa vyměnila za nové a levně prodala do bazaru nábytku v Canbeře, hlavním městě Australského svazu.

Média to označují za jeden z největších prohřešků v australských dějinách. Stovky dokumentů s označením TOP SECRET ležely v bazaru nepovšimnuty celé měsíce. Teprve po čase kohosi napadlo, že by měl vypáčit zámky a podívat se, co je uvnitř.

Konkrétní osobu ani název obchodu, kde byly spisy objeveny, ABC neuvádí. Citlivé materiály, týkající se práce kabinetu za poslední dekádu, byly tento týden dopraveny do bezpečí.

V rámci mapování aféry australský rozhlas dále zjistil, že z ředitelství australské policie se za posledních pět let ztratilo téměř 400 tajných složek.

Pokud jde o obsah nešťastně putujících spisů vlády, podle ABC se v nich lze například dočíst, že administrativa bývalého předsedy vlády Tonyho Abbotta zvažovala zrušení sociálních dávek pro osoby pod 30 let.

Za éry premiéra Johna Howarda se zase diskutovalo o možnosti zrušit právo každého člověka nevypovídat u policejního výslechu.