Do Prahy dnes ráno letadlo české armády evakuovalo z Afghánistánu první část Čechů a jejich afghánských spolupracovníků s rodinami. Ze země, kterou ovládlo islamistické hnutí Tálibán, armádní airbus přepravil 46 lidí. Na kábulském letišti na evakuaci čeká ještě další skupina lidí, měli by mezi nimi být tlumočníci pomáhající české armádě i český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun.

Davy civilistů na letištní ploše mezinárodního letiště v aghánské metropoli Kábulu na satelitním snímku z 16. srpna 2021 | Foto: ČTK

Evakuační letadlo pro ně z Prahy odletělo krátce po jedenácté hodině, o necelé čtyři hodiny později přistálo v ázerbájdžánském Baku. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) na tamním letišti čeká na povolení přistání v Kábulu. Připravená jsou i další vojenská letadla. Podle informací ČTK jednou z možných variant je, že by z kábulského letiště byla česká skupina převezena spojeneckým letounem do jiné země, kde by ji český speciál naložil. Zvažují se i další možnosti evakuace.