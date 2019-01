„Myslím si, že by bylo nemožné, aby budoucí Afghánistán fungoval bez jakékoli účasti Tálibánu,“ prohlásil Zaríf v rozhovoru pro televizi NDTV v Novém Dillí, kde se účastní jednání s vrcholnými představiteli Indie. „Zároveň ale věříme, že by Tálibán neměl hrát v zemi dominantní roli.“

Rozhodnutí, jaký vliv bude hnutí na formování poválečné vlády mít, leží podle Zarífa v rukou Afghánců. „Nikdo v oblasti však nevěří, že Afghánistán pod vedením Tálibánu je v nejlepším zájmu bezpečnosti. Věřím, že v tomto směru panuje vzácná shoda,“ uvedl.

Íránský ministr zahraničí připustil, že Teherán s radikály udržuje určité kontakty. Důvodem je však podle něj výhradně zajištění bezpečnosti na hranicích s oblastmi, které jsou v rukou Tálibánu.

Zvláštní americký vyslanec pro mírová jednání v Afghánistánu Zalmay Khalilzád se v minulosti se zástupci hnutí, které je stále považováno za teroristickou organizaci, sešel již třikrát. V úterý však radikálové odvolali plánované čtvrté setkání, které se mělo tento týden uskutečnit na půdě Kataru.

Afghan Chief Executive Abdullah Abdullah said on Wednesday that the Taliban’s refusal to involve the government in peace talks means the end to the Afghan conflict can only remain a dream. pic.twitter.com/zbDNwag8mw