Agentura AP upozornila, že velká část přispěvatelů chce Afgháncům pomoci, aniž by poskytla peníze či uznání Tálibánu. Minulý týden oznámenou vládu i chování hnutí dnes odsoudila i Bacheletová, podle které Afghánistán vstoupil do "nové a nebezpečné fáze" s tím, jak se mnoho žen a příslušníků etnických a náboženských skupin obává o svá práva.

"Svět by s námi měl spolupracovat," uvedl mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid. "V naší zemi je udržována bezpečnost a lidé jsou v ekonomické tísni, mají nedostatek jídla a léků," dodal.

"Po desetiletích války, utrpení a nejistoty čelí nejspíš té nejvíc nebezpečné chvíli," uvedl Guterres. "Afghánci čelí kolapsu celé země - celé najednou," dodal. OSN chce v rámci konference pro Afghánistán vybrat přes 600 milionů dolarů (téměř 13 miliard korun). Podle organizace nemá dostatek jídla 93 procent afghánských domácností a bez mezinárodní pomoci velké části z nich mohou dojít zásoby do konce tohoto měsíce.

Generální tajemník OSN António Guterres dnes vyzval účastníky ženevské konference k Afghánistánu k rychlé pomoci zemi, které podle něj hrozí masivní potravinová krize. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová zároveň kritizovala tamní vládu radikálního hnutí Tálibán. Závazky hnutí neodpovídají reálné situaci na místě, mimo jiné i co se týče práv žen, uvedla Bacheletová.

