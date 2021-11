Devítiletá Parwana se pokouší bránit. Nohy zabořila do hlíny a snaží se vytrhnout pětapadesátiletému muži, který ji vede k autu. Marně. Před chvílí mu ji její rodiče prodali jako nevěstu. Děsivé okamžiky natočili koncem října reportéři americké stanice CNN v Afghánistánu. Parwanin případ není ojedinělý. „Od chvíle, kdy Tálibán převzal moc v zemi, jsou příběhy jako Parwanin na vzestupu. I když jsou sňatky dětí mladších patnácti let ilegální, zejména ve venkovských částech Afghánistánu jsou stále běžnou praxí. A od letošního srpna jich kvůli hladu a zoufalství lidí přibývá," upozorňuje CNN.

I Parwanu rodiče prodali proto, že si prý nemohou dovolit ani základní potraviny. „Jsme osmičlenná rodina. Musím ji prodat, abych udržel ostatní naživu," vyjádřil se pro CNN Parwanin otec Abdul Malik. Stanici popsal, že kvůli tomuto rozhodnutí nemůže v noci spát, cítí se zlomený a zahanbený.

Podle svých slov se pokoušel předejít tomu, aby musel dceru prodat. „Cestoval do hlavního města provincie, ve které žije, aby si našel práci, ovšem neúspěšně. Rovněž si vypůjčil peníze od příbuzných a jeho žena se uchýlila k žebrání o jídlo od ostatních členů tábora, ve kterém rodina žije. Jde o vysídlenecký tábor, kde lidé přežívají z humanitární pomoci a díky podřadné práci, při které si vydělají pár dolarů denně," popisuje CNN.

Situace lidí v táboře a jemu podobných místech se zhoršila po letošním 15. srpnu, kdy moc v zemi převzal Tálibán. „Mezinárodní pomoc vysychá a hosporářství země se hroutí. Lidé si nedokáží zajistit ani základní potřeby, jako jídlo. Parwanin otec proto již před několika měsíci prodal i její dvanáctiletou sestru. Prodej Parwany rodině zajistí přežití na několik měsíců, pak bude muset její otec najít nové řešení," nastiňuje CNN.

Tímto řešením zřejmě bude prodej další dcery. „Pokud se naše finanční situace nezlepší, budu muset prodat další dceru, tu dvouletou," uvedl Abdul Malik.

Bojím se, že mě bude bít

Parwanin prodej se nakonec odehrál koncem letošního října. Parwana, která rovněž mluvila s novináři, až do poslední chvíle doufala, že si to její rodiče rozmyslí. Má strach, že ji její nový manžel bude bít a nutit ji k těžkým pracím v jeho domě. „Parwana doufala, že se stane učitelkou, a nechtěla přestat se vzděláváním. Její prosby byly marné," uvádí CNN.

Kupcem dívky byl pětapadesátiletý muž, Qorban. „Parwaninu otci za sňatek zaplatil v přepočtu zhruba 2200 dolarů, přičemž tuto sumu tvořila hotovost, půda i ovce," nastiňuje CNN. Výměna peněz za Parwanu se odehrála doslova za pár minut. „Toto je vaše nevěsta. Prosím, postarejte se o ni. Jste teď za ni zodpovědný, prosím, nebijte ji," řekl kupci plačící Parwanin otec.

Qorban před novináři prodej dítěte nepopisoval jako sňatek, tvrdil, že už má ženu, která se bude o Parwanu starat jakoby byla jejich vlastní dcera. „Parwana byla levná, její rodina je chudá a potřebuje peníze. Bude pracovat v mém domě. Nebudu ji bít. Budu se o ni starat jako o člena rodiny, budu milý," uvedl Qorban.

Jenže podle Parwanina otce může být skutečnost zcela jiná. „Tento muž mi řekl: Za dívku vám platím, není vaše starost, co s ní budu dělat," řekl Malik.

Děti, co rodí děti

Jak to opravdu nyní vypadá v Parwanině novém domově, novináři stanice nezjistili. Její srdcervoucí příběh je však pouze jedním z mnoha, které se teď v Afghánistánu odehrávají. „Každým dnem vzrůstají počty rodin, které prodávají své vlastní děti. Při nedostatku jídla a práce tyto rodiny cítí, že je to jejich jediná šance," řekl pro CNN lidskoprávní aktivista Mohammad Naiem Nazem. Množství takových rodin žije v podobných táborech jako Parwanini rodiče, jelikož přišli o původní domov.

Vše zkomplikoval nástup Tálibánu k moci. Ten nejvíce ze všeho ohrozil budoucnost afghánských dívek, kterým režim prakticky odepírá přístup ke vzdělání, byť proklamuje něco jiného. Podle odborníků z organizace Human Rights Watch, které CNN oslovila, zvyšuje skutečnost, že dívka nemůže chodit do školy, pravděpodobnost, že bude ještě v nízkém věku provdána.

Budoucnost dětských nevěst je temná. Šance, že se někdy vrátí do školy, jsou nulové. A nejen to. „Podle dat OSN kvůli nemožnosti přístupu k antikoncepci se každý rok deset procent dívek ve věku patnáct až devatenáct let stane matkami. Mnohdy jsou k sexu donuceny a při porodu čelí komplikacím kvůli svým nedovyvinutým tělům," uvádí CNN.

Lidskoprávní organizace vzhledem ke katastrofální situaci v zemi volají po mezinárodní pomoci, zda se k lidem dostane, ale není jasné. Například OSN v září přislíbila, že do země pošle miliardu dolarů, z nichž 606 milionů má pokrýt nejnaléhavější problémy. Ovšem do země zatím dotekla méně než polovina této slíbené pomoci - podle mluvčího organizace proto, že některé členské státy stále neposkytly svůj příspěvek.

A mnohé jiné organizace se bojí, že pokud do země pošlou peníze, bude to vypadat, že schvalují nový tálibánský režim. O pomoc žádá dokonce již i samotný Tálibán, který tvrdí, že s blížící se zimou hrozí zemi humanitární katastrofa.

Zabiju se

Stanice CNN v Afghánistánu popsala příběhy i dalších dvou rodin, které se chystají prodat své dcery, aby přežily. Dívky jsou ve věku deset, čtyři a dva roky. „Desetiletá Magul pláče každý den, má být prodána sedmdesátiletému muži, aby vyrovnala dluhy dvé rodiny. Její rodiče si od muže ze sousedství vypůjčili v přepočtu 2 200 dolarů, ovšem jelikož nemají práci ani úspory, nemají jak dluh splatit. Věřitel kvůli tomu nechal Magulina otce odvléct do tálibánského vězení, kde mu vyhrožoval, že ho nechá zavřít, pokud nezaplatí. Otec mu slíbil, že do měsíce částku uhradí, lhůta už ale uplynula," vysvětluje CNN.

Dluh má nyní vyrovnat sňatek Magul s věřitelem. I tento muž jejímu otci řekl, že bude pouze pomocnicí v kuchyni, ovšem vzhledem k jeho dřívějšímu chování tomu Magulin otec nevěří. Celá rodina je zoufalá. „Nechci ho. Pokud mě donutí k němu jít, zabiju se. Nechci odejít od rodičů," pláče Magul.