Třetí speciál odstartoval z Prahy ve středu v 01:14. Mezipřistání měl v ázerbájdžánském Baku. Do Kábulu dorazil dopoledne. České úřady z bezpečnostních důvodů o letu ale žádné podrobnosti nesdělily. Ministr Kulhánek pak krátce před 14:00 na twitteru napsal, že se letadlo vydalo na cestu zpět do Prahy. Znovu mělo asi hodinové mezipřistání v Baku.

"Po přistání v Kábulu jsme ve velmi nepřehledné situaci dohledali další šedesátku lidí a v pořádku je dostali přes ozbrojené talibánské checkpointy do bezpečí našeho speciálu. Svoje partnery v nouzi nenecháváme," uvedla k návratu třetího speciálu armáda.

Podle Kulhánka evakuaci dnes koordinoval krizový štáb ministerstva zahraničí a česká armáda. Ta na twitteru označila start z Kábulu za úspěšný, a to díky profesionální práci vojáků. Zmínila bezpečnou a rychlou evakuaci ambasády, její vojenské ochrany, některých spolupracovníků a tlumočníků i jejich rodin. Miroslava Pašková ze spolku Vlčí máky ČTK dnes odpoledne řekla, že na kábulském letišti ale zůstalo stále několik afghánských rodin či osob s vazbami na Českou republiku a další se tam snaží dostat. Spolek vyzval vládu, aby se uskutečnil ještě další evakuační let. K poskytnutí pomoci co největšímu počtu afghánských spolupracovníků vyzvaly dnes kabinet také iniciativa Češi pomáhají a Organizace pro pomoc uprchlíkům. Podle nich by ČR měla poskytnout azyl nejen Afgháncům, kteří mají teď zrovna s českou stranou pracovní kontrakt.

Podle mluvčí ministerstva zahraničí Evy Davidové byli na palubě kromě evakuovaných Afghánců i příslušníci českých speciálních sil. Na kábulském letišti zůstalo stále několik afghánských rodin nebo osob s vazbami na Českou republiku, řekla odpoledne ČTK Miroslava Pašková ze spolku Vlčí máky. Další se podle ní snaží na letiště dostat. Spolek vyzval vládu, aby se uskutečnil další evakuační let.

Třetí evakuační stroj do Afghánistánu odletěl dnes v noci, mezipřistání měl v Baku. V Kábulu stroj přistál během dopoledne, české úřady to ale z bezpečnostních důvodů nekomentovaly. Předchozí lety do Česka dopravily 133 lidí.

Třetí evakuační speciál odletěl právě z Kábulu, na palubě jsou například afghánští tlumočníci s dětmi a také držitelé trvalého pobytu v ČR. Dnes dopoledne to koordinoval krizový štáb @mzvcr s @ArmadaCR. Moc díky všem za obrovské nasazení a že se to podařilo! — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 18, 2021

"Třetí evakuační speciál odletěl právě z Kábulu, na palubě jsou například afghánští tlumočníci s dětmi a také držitelé trvalého pobytu v ČR," napsal na twitteru krátce před 14 hodinou Kulhánek. Dodal, že dnes dopoledne evakuaci koordinoval krizový štáb ministerstva zahraničí a česká armáda. "Moc díky všem za obrovské nasazení a že se to podařilo!" dodal.

"Třetí evakuační let je na cestě do Prahy! Na palubě je 62 pasažérů, včetně čtyř Afghánců, o jejichž přepravu nás požádali kolegové ze Slovenska. Skvělá práce!" doplnil svého vládního kolegu Metnar. Odlet potvrdila i armáda. "Další úspěšný start z Kábulu díky profesionální práci našich lidí. Míříme zase zpátky. Vezeme 62 pasažérů a posádku. Jdeme často na hranici možností. Bezpečně a rychle jsme evakuovali českou ambasádu a její vojenskou ochranu, některé spolupracovníky, tlumočníky a jejich rodiny," uvedla.

Davidová ČTK řekla, že na palubě bylo 58 afghánských spolupracovníků ministerstva zahraničí a obrany včetně jejich rodin a dětí. Ve skupině byli i Afghánci, kteří mají v Česku trvalý pobyt. Další čtyři Afghánci mají trvalý pobyt na Slovensku, které o jejich přepravu požádalo. Po návratu letadla do Česka budou pokračovat na Slovensko. Letadlo do Česka přepravilo také příslušníky českých speciálních sil.

Apel na další evakuační let

Podle Paškové se z pěti rodin tlumočníků, které v úterý zůstaly bez pomoci, se do třetího evakuačního letu dostala jedna. "Podle naší dosavadní zkušenosti je seznam osob průběžně doplňován, jak se daří ověřovat, že evakuované osoby nepředstavují bezpečnostní hrozbu," uvedl spolek na svém facebooku. "Mrzí nás, když někteří čelní představitelé vytvářejí mediální zkratku \'není na seznamu = není bezpečný\'," uvedla Pašková. Některé rodiny tak dál v Kábulu čekají před bránou letiště, několika rodinám nebo lidem s vazbami na Českou republiku se podařilo na letiště dostat a starají se o ně spojenci. "Proto apelujeme, aby se co nejdříve uskutečnil další evakuační let," dodal spolek, který zároveň poděkoval české armádě za obětavost.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes serveru Blesk.cz sdělil, že zástupci Česka v úterý při snaze dostat na palubu druhého speciálu v Afghánistánu určené lidi vyjednávali i s Tálibánem. "Na palubu jsme dostali maximální počet našich lidí, ještě tam zbyla dvě místa, tak jsme vzali Poláky," uvedl. Dodal, že všichni Češi již byli z Kábulu evakuováni.

Druhý evakuační stroj české armády přistál v Praze-Kbelích v úterý večer. Na jeho palubě bylo 87 pasažérů. Byli mezi nimi Češi, včetně velvyslance Jiřího Balouna, Afghánci i dva Poláci. Už v pondělí přistál v Česku první letoun, který přivezl 46 lidí.

Vojáci kordinují evakuaci

Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová ČTK ještě před odletem stroje z Kábulu řekla, že z Afghánistánu je potřeba ještě přepravit několik tlumočníků s rodinami a dětmi. Na místě byli i čeští vojáci, kteří koordinovali evakuaci. Další skupinou, které by se pomoc měla týkat, jsou Afghánci, kteří mají dlouhodobé vazby na Českou republiku, mají zde trvalý pobyt a rodiny a v Afghánistánu uvázli. Do prvních letů se nedostali, protože ty byly určeny pro nejohroženější skupiny.

Vyslání třetího stroje ocenil předseda senátního výboru pro bezpečnost Pavel Fischer. "S ohledem na velikost naší země, na zmatky, které tu panovaly kolem plánování, i na mimořádně obtížnou situaci v samotném Kábulu, je třetí cesta v tak rekordně krátkém čase obdivuhodný výkon," napsal na twitteru.

Letoun armády ČR se vydal potřetí na cestu do Kábulu, aby evakuoval ty, kdo se osvěčili desítek let těsné spolupráce s našimi jednotkami, diplomaty a nevládkami.



Šťastnou cestu! @ArmadaCR @ObranaTweetuje @mzvcr @vnitro — Pavel Fischer (@PavelFischer) August 18, 2021

Česká republika, stejně jako další členské země protitálibánské koalice, se z Kábulu snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Svou snahu zrychlily poté, co se radikální islamistické hnutí Tálibán zmocnilo i Kábulu.

Server SeznamZprávy dnes uvedl, že na palubě druhého evakuačního letu byl i tlumočník, kterého v pondělí zadržel Tálibán. Po intervenci sousedů a otce ho zbitého propustil. Informaci serveru sdělil Lumír Němec, který v Afghánistánu v minulosti působil se speciální jednotkou Vojenské policie SOG.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v úterý večer označil podmínky v Kábulu za extrémně vyhrocené. "Kvůli přítomnosti Tálibánu na letišti bylo opravdu nadmíru komplikované dostat všechny vytipované na letiště a také na palubu letadla," uvedl Kulhánek po příletu druhého evakuačního speciálu do Prahy.

Osud Afghánců v Česku?

Evakuované Afghánce čeká v Česku deset dnů karantény. "Během té doby budeme řešit jejich povolení k pobytu," uvedl v úterý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) . Následovat budou individuální rozhovory s evakuovanými o jejich budoucnosti. Sami si musí říct, co chtějí, řekl Hamáček. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je možné, že zvolí cestu za rodinami, které mají ve Francii či jinde v Evropě. Afghánci podle premiéra získají víza a během karantény budou také očkováni. Všichni budou po první dny ubytováni na jednom místě, kde, nechtěl stejně jako Hamáček upřesnit.

O dalším postupu při evakuaci bude dnes jednat krizový štáb českého ministerstva zahraničí. Zabývat by se měl i osudem evakuovaných Afghánců.

Čeští vojáci v Afghánistánu působili od roku 2002, od té doby se jich v zemi vystřídalo 11.500, někteří z nich opakovaně. Podle údajů ministerstva obrany výdaje na afghánské mise v letech 2002 až 2020 činily asi 20 miliard korun.