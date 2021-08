V Afghánistánu stále zůstávají lidé, kteří žádají o záchranu českou vládu včetně dětí. Na pomoc čekají například příbuzní dvou afghánských mladých mužů, kteří v Česku studují a pracují asi pět let. Ti se obávají o jejich život, pokud se jim nepodaří kábulské letiště v některém z evakuačních letů opustit. Česko vládu proto žádají o záchranu svých příbuzných. Chlapcům čekajícím na letišti je 11 a 13 let. ČTK to řekla Jana Liprtová, hostitelka dvou mladých Afghánců. Česko zatím pomoc nabídlo spolupracovníkům české armády nebo ministerstva zahraničních věci, evakuací také pomáhá Afgháncům s trvalým pobytem v ČR.

Evakuace Afghánských rodin z Kábulu. | Foto: ČTK/AP

Khan Wali (20 let) v České republice žije téměř pět let. "Studuju střední školu a brzy mě čeká maturita. Můj život v Česku je moc hezký a jsem šťastný," vzkázal ČTK. Poznamenal, že to, co se děje v posledních dnech v Afghánistánu mu zlomilo srdce. "Bojím se o rodinu. Můj příbuzný, který má také český pas a trvalý pobyt jako já, je momentálně v Kábulu na letišti a čeká na letadlo, které ho odveze do Česka," uvedl. Spolu s ním jsou na letišti Khanův bratr a bratranec. "Je jim pouhých 11 a 13 let. "Bojím se, že když se z letiště budou muset vrátit domů do Lógaru, tálibové je zabijí," řekl. Už cestou na letiště je podle něj bili a chlapci jsou velmi vyděšení. "Přál bych si, aby jim Česká republika pomohla tak jako mě. Chtěl bych poprosit, aby jim bylo umožněno také nastoupit do letadla," vzkázal české vládě.