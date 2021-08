Prezident opustil vlast, ve které převzal moc Tálibán, v neděli. O místě jeho dalšího pobytu se vedly spekulace, jako nejpravděpodobnější se původně jevil sousední Tádžikistán nebo Uzbekistán, uvažovalo se rovněž o Ománu.

Ghaní o víkendu na facebooku napsal, že zemi opustil, aby zabránil krveprolití. Kde je, ale nesdělil. Bojovníci Tálibánu mezitím vstoupili do prezidentského paláce v Kábulu.

Dnes Ghaní oslovil Afghánce na videu natočeném v SAE. Řekl, že musel Afghánistán opustit, aby zabránil krveprolití a velké tragédii. Ke zprávě, podle níž s sebou odvezl velkou sumu peněz, řekl, že jde o naprosto nepodložené obvinění.

"Kdybych zůstal, byl bych v Kábulu svědkem prolévání krve," sdělil prezident.

"Budu konzultovat s ostatními, dokud se nebudu moci vrátit a pokračovat ve své snaze zajistit Afgháncům spravedlnost," dodal podle agentury Reuters.

Náměstkyně amerického ministerstva zahraničí Wendy Shermanová prohlásila, že Ghaní už není člověkem, s nímž se musí v Afghánistánu počítat. Rozhodnutí emirátů poskytnout Ghanímu azyl nechala bez komentáře.

Afghánský velvyslanec v Tádžikistánu dnes Ghaního obvinil z krádeže 169 milionů dolarů (3,67 miliardy korun) ze státní pokladny a jeho odlet ze země označil jako "zradu státu a národa". Diplomat také vyzval mezinárodní policejní orgány, aby Ghaního zatkly. Ředitel tádžické pobočky Interpolu řekl ruské tiskové agentuře RIA Novosti, že takovou žádost zatím neobdržel.

Představitelé Tálibánu dnes jednali v Kábulu s bývalým prezidentem Hamídem Karzáím. Tálibán se podle agentury AFP snaží sestavit budoucí vládu a chce poskytnout amnestii všem členům minulého kabinetu. Nikdo podle hnutí nemusí ze země odcházet.

Evakuace pokračuje

Třetím dnem pokračovala ve středu mnohdy chaotická evakuace cizinců i Afghánců z kábulského letiště. Tisíce lidí se tam uchýlily ve snaze opustit zemi poté, co radikální islamistické hnutí Tálibán ovládlo prakticky celou zemi i hlavní město. Tálibán opakovaně ujišťuje, že si přeje mír, že se ho není třeba obávat a že chce vytvořit širokou koalici. Dnes se nicméně objevila informace o protitálibánské demonstraci, proti které bojovníci hnutí tvrdě zasáhli a několik lidí zemřelo.

Demonstrace se odehrála ve městě Dželálábád a při zákroku tálibů podle agentury Reuters přišli o život nejméně tři lidé a více než desítka dalších utrpěla zranění. Podle svědků se obyvatelé pokoušeli vztyčit na náměstí dosavadní afghánskou státní vlajku. Protestní akce byla jedním z prvních projevů odporu místních vůči Tálibánu v posledních dnech.

Z kábulského letiště, na kterém od neděle panuje zmatek a které je přeplněné lidmi snažícími se odcestovat do zahraničí, ve středu odstartoval třetí český evakuační letoun. Do Česka by měl přiletět ještě dnes v noci. Na palubě je 62 osob, mezi nimi afghánští tlumočníci nebo držitelé trvalého pobytu v ČR, příslušníci českých speciálních sil, a čtyři Afghánci, o jejichž přepravu požádalo Slovensko. Uvedli to čeští představitelé. Při předchozích dvou letech evakuační speciály dopravily do Česka 133 lidí.

Pokračují i evakuační lety organizované dalšími zeměmi. Od obnovení provozu z letiště za necelé dva dny odletělo nejméně 62 evakuačních letů, téměř 20 z nich zajistily Spojené státy. Na palubě strojů několika zemí bylo podle Reuters přibližně 5000 diplomatů, členů ochranky, humanitárních pracovníků a Afghánců. Počet evakuovaných stále stoupá, letecký provoz nad Kábulem je hustý. Německá kancléřka Angela Merkelová se dnes shodla s prezidentem USA Joem Bidenem na nutnosti dostat ze země co nejvíce lidí, kteří potřebují ochranu.

V blízkosti letiště jsou nadále davy lidí, kteří se snaží za každou cenu opustit zemi. V tlačenici před letištěm se dnes zranilo 17 lidí. Podle bezpečnostního představitele NATO ale nejsou zprávy o tom, že by bojovníci Tálibánu použili proti davům u letiště násilí. Civilisté byli vyzváni, aby se tam přestali shromažďovat, pokud nemají pas a vízum, které by jim umožnily odlet ze země.

EU, USA Británie, Kanada a 17 dalších států vyjádřily obavu o práva afghánských žen a naléhají na vedení asijské země, aby zaručilo ochranu jejich práv. Tálibán za své předchozí vlády v podstatě ženy o jejich práva připravil. Nyní se snaží ukázat vstřícnou tvář. Zástupci hnutí slibují ženám rovnoprávnost v souladu s islámským právem, přístup ke vzdělání, možnost zapojit se do dalších oblastí života. V Herátu a dalších městech se dnes do škol vrátily dívky. Mnoho žen ale raději zůstává doma a podle agentury AP se množí náznaky, že se Tálibán příliš nezměnil.

Česko bude muset akceptovat realitu v Afghanistánu

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek konstatoval, že ČR bude muset po pádu Kábulu akceptovat realitu v Afghánistánu a uplatnit větší dávku realismu v zahraniční politice. "Už teď je jasné, že NATO a EU, včetně České republiky, budou v případě Afghánistánu muset usilovat o aktivnější spolupráci s regionálními hráči, jako jsou Pákistán, Čína nebo Katar, které mají kontakty na Tálibán," poznamenal šéf české diplomacie.

Aktuální situací v Afghánistánu se zabývali na mimořádném jednání unijní ministři vnitra, kteří se původně sešli kvůli migrační krizi mezi Litvou a Běloruskem. Při videokonferenci však řešili rovněž možné dopady dění v Afghánistánu na migraci v zemích, které s ním sousedí, i v EU. Podle českého ministra vnitra Jana Hamáčka je třeba předejít migrační krizi na vnějších hranicích EU a pomoci zemím sousedícím s Afghánistánem. Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer apeloval na vytvoření deportačních center v těchto zemích pro Afghánce vyhoštěné z Evropy.

Světová zdravotnická organizace (WHO) mezitím vyzvala světové společenství, aby zabránilo přerušení humanitární pomoci Afghánistánu, a upozornila, že afghánský zdravotnický systém je zranitelný a zůstává terčem útoků. Některé státy, které se podílely na humanitární pomoci, jsou nyní zdrženlivé, podotkla agentura AFP.

Tálibán dnes oznámil, že jeho vůdci, dosud žijící převážně v anonymitě, se postupně představí světu. Zástupci hnutí, které po nedělním obsazení Kábulu de facto převzalo moc v Afghánistánu, se mají v následujících 48 hodinách setkat s vlivnými členy bývalých afghánských kabinetů. Hnutí slibuje vytvořit mnohostrannou islámskou vládu.

Ve středoafghánské provincii Bámján tálibové podle agentury AP vyhodili do povětří sochu šíitského vůdce Abdul Alího Mazárího, který proti hnutí bojoval v 90. letech a zastupoval etnickou menšinu Hazárů. Vyznavači šíitské větve islámu byli za vlády sunnitského Tálibánu v letech 1996 až 2001 pronásledováni. Tálibán Mazárího zabil v roce 1995.

