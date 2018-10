Afghánistán prodloužil hlasování. Stovky volebních místností nefungovaly

Obchod s japonským zbožím hledá pracovníka do prodejního oddělení. Hlavní zodpovědnosti: komunikace se zákazníky a dodavateli (v ČJ a AJ); zpracování objednávek; zpracování faktur; prodej v obchodě; příprava objednávek k expedici. Běžná pracovní doba pondělí až pátek, víkendy a svátky volné.

Doprava a logistika - Řidič sk. C Praha , Alza cz 45 000 Kč

Řidič C ALZA Řidič C , Dopravní společnost přijme řidiče sk. C na převozy mezi sklady společnosti Alza v Praze. Nástup možný ihned. Pro více informací nás kontaktujte.