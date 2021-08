O dobytí zábulského hlavního města, jímž je Kalát, nejprve informoval podle AP nejmenovaný člen tamní provinční rady. O něco později agentura napsala, že podle poslanců se rychle postupujícím silám Tálibánu vzdalo správní středisko Uruzgánu, kterým je Tarín Kút.

Brzy odpoledne AFP zaznamenala dobytí města Púli Alam, které je metropolí provincie Lógar. "Tálibán se zmocnil všech vládních objektů v Púli Alamu… V tuto chvíli se už nikde nebojuje," citovala agentura informaci, kterou jí poskytl člen lógarské provinční rady Saíd Karibulláh Sadat.

Agentury předtím zaznamenaly, že v noci na dnešek Tálibán ovládl druhé největší afghánské město Kandahár. Ráno pak stejně dopadly správní středisko jihoafghánské provincie Hílmand Laškargáh a metropole provincie Ghór v centrální části země Čaghčarán.

Agentura Reuters napsala, že Tálibán po obsazení Herátu, metropole stejnojmenné provincie, dnes zajal obávaného válečníka Ismáíla Chán známého pod přezdívkou Lev z Herátu. Jeho oddíly bojovaly proti Tálibánu a Ismáíl Chán v 80. letech patřil k vůdcům mudžáhidů válčících proti sovětským vojákům.

Stažení zahraničních vojsk

Svou současnou ofenzivu Tálibán zahájil v květnu, kdy zahraniční síly začaly s poslední fází svého odchodu z neklidné asijské země. Konečné stažení amerických a zahraničních vojsk z Afghánistánu je plánováno na 31. srpna.

S ohledem na současnou bezpečnostní situaci Washington ve čtvrtek oznámil, že na letiště v Kábulu vyšle 3000 amerických vojáků, aby pomohli s evakuací diplomatů a amerických občanů. Británie chystá obdobný krok a pošle do země 600 vojáků.

Hlavní milníky letošní ofenzivy Tálibánu:

6. srpna - Do rukou Tálibánu padla první provinční metropole; jeho bojovníci se zmocnili města Zarandž v provincii Nimrúz.



7. srpna - Tálibán ovládl město Šibirchan, metropoli provincie Džauzdžán na severu země.



8. srpna - Tálibán dobyl severoafghánský Kunduz, metropoli stejnojmenné provincie, která leží u hranic s Tádžikistánem. Kunduz je pokládán za bránu do severních provincií bohatých na nerostné suroviny a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležitý. Ovládat toto město znamená podle stanice BBC mít pod kontrolou i jednu z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy. Krátce na to hnutí ovládlo i město Saripúl, správní středisko stejnojmenné provincie na severozápadě Afghánistánu, a později také město Tálikán, které je správním střediskem severoafghánské provincie Tachár.



9. srpna - Do rukou Tálibánu padlo město Ajbak v severní provincii Samangan.



10. srpna - Tálibán dobyl Púli Chumrí v provincii Baghlán a město Faráh ve stejnojmenné provincii.



11. srpna - Tálibán ovládl město Fajzábád na severu země v provincii Badachšán.



12. srpna - Bojovníci Tálibánu obsadili město Ghazní ve stejnojmenné provincii. Ze správních středisek, které Tálibán od květnového zahájení své ofenzivy dobyl, je Ghazní nejblíže k afghánské metropoli Kábulu. Dále obsadili města Herát, třetí největší afghánské město, a druhé největší afghánské město Kandahár.



13. srpna - Tálibán se zmocnil města Laškargáh, které je správním centrem jihoafghánské provincie Hílmand. Do rukou Tálibánu bez boje padl také Čaghčarán, správní středisko provincie Ghór v centrální části země, a metropole provincie Badghís Kaláje Nau. Tálibán se dnes zmocnil také správních středisek provincií Zábulu (Kalát), Uruzgánu (Tarín Kút) a Lógaru (Púli Alam).



Z velkých měst v rukou afghánské vlády tak zůstávají už jen tři: Kábul, Mazáre Šaríf a Dželálábád.