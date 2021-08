Přišly o práci i o sny. Tálibán sliboval změnu, někde už ovšem opět omezuje ženy

ČTK





Poté, co Tálibán obsadil metropoli Kábul a vyhlásil konec války v Afghánistánu, se množí obavy o osud žen a dívek pod vládou tohoto radikálního islamistického hnutí. Agentura Reuters informovala o incidentu v Kandaháru, kde tálibánští bojovníci vyhodili zaměstnankyně banky a nařídili jim, ať do práce pošlou své mužské příbuzné. Další afghánské ženy do médií uvedly, že přišly o své sny a netuší, co nastane. Znepokojení nad jejich postavením projevil v neděli i generální tajemník OSN António Guterres.

Bojovníci Tálibánu v Kábulu - Bojovníci Tálibánu hlídkují před prezidentským palácem v Kábulu. | Foto: ČTK

Během vlády Tálibánu v letech letech 1996 až 2001 dívky nesměly navštěvovat školy a ženy nemohly pracovat. Na veřejnosti musely chodit zahalené a s mužským doprovodem. Ženy, které pravidla porušily, někdy čelily veřejnému ponižování a bití náboženskou policií jednající v souladu s radikálním výkladem práva šaría. Západ pokračuje v evakuaci lidí z Kábulu. Tálibán převzal kontrolu, uznal Londýn Přečíst článek › Tálibán nyní tvrdí, že bude respektovat práva žen a bude chránit cizince i Afghánce. Některá svědectví tamních žen ale naznačují pravý opak. Podle Reuters hrozí, že pokrok, kterého afghánské ženy dosáhly po svržení Tálibánu americkými vojáky, by mohlo být ztracen. Radikálové minulý týden vyhodili zaměstnankyně jedné z kandahárských bank. Jen dva dny poté došlo k dalšímu incidentu v bance v Herátu, kde radikálové napomenuli přítomné ženy, aby si zakryly obličej. Dotyčné zaměstnankyně banky poté v zaměstnání skončily. Co je Tálibán? Hnutí dvou tváří. Prosazuje šaríu a zavádí až středověké tresty Přečíst článek › Podle mluvčího radikálního hnutí zatím není jasné, zda budou ženy moci pracovat v bankách. "Po ustanovení islámského systému to bude rozhodnuto podle práva, a pokud Bůh dovolí, nenastanou žádné problémy," řekl. Podobné situace se obávají ženy napříč mnoha sektory. "Jsem zlomená. Nejsem si jistá, jestli někdy budu moci pracovat nebo dělat všechno, co chci. Je zde mnoho mladých žen jako jsem já - naše sny jsou zničené. A naše naděje na lepší budoucnost se rychle rozplývají," řekla serveru BBC News žena pod pseudonymem Zib. Od roku 2013 pracovala jako PR konzultantka a spisovatelka. Teď si není jistá, co bude dál. "Naše životy se za posledních 24 hodin změnily. Musíme být ve svých domovech. Každou chvíli nám chodí výhrůžky smrtí," uvedla moderátorka zpráv a politická komentátorka Ajša, která hovořila s listem The Guardian pod falešným jménem. Lidé utíkají z Afghánistánu. Na letišti panuje chaos, USA evakuovaly ambasádu Přečíst článek › Novinářky, které se obávají stíhání, ničí své doklady a důkazy o své profesní identitě. Předtím je rychle odeslaly spřáteleným ambasádám v naději na udělení humanitárních víz. Australský novinářský svaz už tamní vládu vyzval, aby pomohla afgánským žurnalistkám. Další žena, která své zkušenosti deníku popsala anonymně, uvedla, že ženy měly po vstupu Tálibánu do Kábulu problém se jen dostat se domů. Řidiči veřejné dopravy je prý odmítali s tím, že za ně nechtějí převzít odpovědnost.