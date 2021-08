Detektor nášlapných min či levný ventilátor vyrobený z automobilových dílů - to jsou jen některé z vynálezů, s kterými se před několika měsíci účastnily mezinárodních soutěží. Během událostí posledního týdne ale mladé Afghánky prokázaly, že jsou nejen talentované, ale i tvrdé.

Životy dívek nenávratně poznamenal 12. srpen 2021. Pro většinu světa běžný čtvrtek, chtělo by se napsat, právě v tento den ale bojovníci radikálního islamistického hnutí Tálibán obsadili správní středisko Herát ve stejnojmenné provincii. Ani ve třetím největším afghánském městě se přitom nesetkali s žádným odporem vládních ozbrojených sil…

Před dívkami najednou stála nelehká volba: pokud chtěly pokračovat v cestě za svým snem, musely prakticky ze dne na den opustit vlastní rodiny. Jejich kroky vedly nejprve do Kábulu, aby posléze uprchly do Kataru. V současnosti není jasné, jakou zemi budou nazývat svým novým domovem, jejich nároky však nejsou vysoké.

"Když jsem se jich zeptala, kde by chtěly bydlet, dočkala jsem se prosté odpovědi: 'Kdekoli to bude bezpečné a budeme moci dál studovat.' Odpovídaly mi tiše, všechny oblečeny ve školním stejnokroji a statečně popisovaly, jak musely opustit své domovy," říká korespondentka televizní stanice Sky News Sally Lockwoodová.

Podle ní se však dívky během interview zhroutily. "Okolnosti byly proti nám. Opustily jsme naše rodiny," vyprávěla Nahid Rahimová, která se při slově rodina rozplakala. "Bylo to pro nás těžké, protože naše země je zničena. A naše rodiny tam zůstaly," dodala. "Opravdu jsme cítily, že musíme odejít. Protože jsme neměly na výběr. Tím, že budeme pokračovat ve vzdělání, naší zemi posloužíme nejlépe," doplnila další z mladých Afghánek, Sadaf Hadimová.

Změna poměrů

S nástupem Tálibánu k moci se poměry v Afghánistánu změnily. Mnohé Afghánky se proto obávají, že přijdou o značnou část svých pracně nabytých práv. Například o možnost studia, pracovního uplatnění i svobodu ve výběru toho, co si oblečou.

To ale mluvčí Tálibánu Suhajl Šahín rázně odmítá. "Nepřijdou o nic. Změní se jediné: pokud dosud nenosily hidžáb, budou ho muset nosit. Stejně jako my vám nevnucujeme naši kulturu, neměli byste nám vy vnucovat ani tu vaši," uvedl Shaneen pro britskou televizní stanici Sky News. "Učitelky se vrací do práce právě nyní. Nic neztratily. To samé novináři. Myslím novinářky. Vrátily se ke své práci a nic neztratily," zdůraznil mluvčí Tálibánu.

Navzdory jeho ujištěním však do Kataru v předchozích dnech uprchly stovky studentů, především pak dívek a mladých žen. V důvodu odchodu z Afghánistánu jsou všechny zajedno: uprchly, aby měly možnost pokračovat ve studiích, konstatoval server televizní stanice Sky News.

Skupinka mladých vysokoškolaček popsala, jak bojovníci Tálibánu převzali kontrolu nad kampusem univerzity v Kábulu. "Navzdory ujistění, že přítomnost Tálibánu znamená ochranu univerzity, jsme byly vyděšené. Opustily jsme zemi, abychom mohly studovat jinde," vypráví.

Ony dívky se sice narodily až poté, co v Afghánistánu skončila první vláda Tálibánu, mnohé však slyšely a jsou si proto vědomy toho, jak křehká jsou jejich práva. "Říkají sice něco jiného, ale znám je. Moje rodina i další lidé vědí, jak se chovali před dvaceti lety a co dělají nyní. Nenechají dívky chodit do zaměstnání či do tělocvičen, ani nedopustí, aby se bavily," míní jedna z mladých Afghánek.

Jen jedno přání

Studentky se shodují, že za sebou nechaly doslova všechno. O tom, jak náročná byla evakuace ze země, kterou kdysi nazývaly svým domovem, nejlépe svědčí jejich těla. Mnohá z nich hyzdí škrábance či bolestivé pohmožděniny - vzpomínka na těžko představitelný chaos panující na mezinárodním letišti v afghánském Kábulu.

"Zůstáváme Afghánkami, ale nadále již nejsme součástí příběhu, který se nyní odvíjí v Afghánistánu. Citíme, že jsme z něj byly odstraněny. Donutily nás odejít, abychom mohly i nadále studovat," líčí.

Jak ale upozornila reportérka Sky News Sally Lockwoodová, všichni evakuovaní Afghánci, se kterými se v Kataru setkala, měli jen jedno jediné přání. Aby se jednoho dne mohli bezpečně vrátit zpátky domů, kde by pomohli znovu vybudovat svou zemi…