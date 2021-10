Od nástupu islamistického hnutí Tálibán k moci v polovině srpna byl Afghánistán svědkem několika útoků, včetně víkendového atentátu v kábulské mešitě. K některým z nich se rovněž přihlásil IS.

Výbuch, který nastal v době pátečních modliteb, způsobil sebevražedný atentátník, uvedl podle AFP regionální představitel Tálibánu pro kulturu a informace Matiulláh Rúhání. K útoku se odpoledne přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), píše agentura Reuters.

