Afghánistán zrušil volby ve dvou provinciích. Kvůli násilnostem Tálibánu

K útoku na vlivného politika došlo po jeho setkání s americkým generálem Scottem Millerem, tomu se však podařilo uniknout. Zabit byl také šéf zpravodajské jednotky a zraněni byli tři Američané. Útočník byl zastřelen. Informoval o tom server BBC.

Atentát je považován za významný úspěch Tálibánu. Pro afghánskou vládu a americkou protiteroristickou kampaň představuje velkou ránu. Je to vůbec poprvé od roku 2001, kdy byl do atentátu zapojen i vysoký velitel NATO.

Achakzai byl střelen do zad když odcházel ze setkání a mířil k místu, kde parkoval vrtulník Američanů, kteří měli odletět zpět do Kábulu. „Když k útoku došlo, zahraniční hosty doprovázela provinční vláda, šéf policie a další vysoce postavení lidé,“ uvedl šéf provinční rady Jan Khakrezwal.

Achakzai byl přes své kontroverze silným oponentem Tálibánu. Jeden z nejsilnějších vojenských a politických vůdců Afghánistánu představoval symbol boje proti radikálnímu hnutí. Ve svém životě přežil na 20 pokusů o zabití.

Za poslední dva týdny byla eliminována polovina vedení provincie Kandahár. Afghánská vláda varovala, že během voleb hrozí další útoky. Tálibán prohlásil, že bude útočit na volební místnosti. Jeho cílem je, aby lidé k volbám nešli a báli se.

O 250 křesel v Lidové radě (Vulusi džirga) se uchází přes 2500 kandidátů, o nichž může rozhodovat téměř devět milionů registrovaných voličů. Jedná se o třetí volby v řadě od pádu radikálního hnutí v roce 2001.

Tálibán chce volbám zabránit za cenu násilí. "Skutečné řešení pokračující krize v Afghánistánu spočívá v úplném stažení všech zahraničních sil a obnově čisté islámské svrchovanosti,“ prohlásil mluvčí Tálibánu.

"Smrt Achakzaie bude mít velký dopad na bezpečnost a na volby, protože mnoho lidí se během voleb nebude cítit v bezpečí,“ uvedl mluvčí vlády pro Reuters.

Americká ofenziva oficiálně skončila v roce 2014, v zemi ale stále zůstává na osm tisíc amerických vojáků, které asistují afghánským jednotkám. Dohromady je v zemi rozmístěno 16 tisíc jednotek NATO.

Breaking : Afghan Border Police Chief, Gen Abdul Raziq Achakzai along with other high profile officials killed in Kandahar during an attack in governor palace.

He was playing a key role in all terrorism and separatist movements in Baluchistan. pic.twitter.com/wquLqYrQBs