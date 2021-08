Špatná situace v Afghánistánu děsí Česko. Stahuje diplomaty. Tálibán útočí

ČTK





Česká republika z Afghánistánu evakuuje kromě českých diplomatů i místní síly, které na kábulském velvyslanectví pracovaly, a to včetně jejich rodin. Od Tálibánu by jim hrozila smrt. Česko přemístí i tlumočníky pomáhající české armádě, kteří o to požádali. V tiskové zprávě po mimořádném večerním jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu (BRS) to uvedli premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), kteří se zúčastnili jednání. Kulhánek již po jednání krizového štábu MZV rozhodl o evakuaci dvou českých diplomatů na kábulské letiště. Evakuační lety jsou naplánovány na nejbližší dny. Tiskovou zprávu ČTK poskytlo tiskové oddělení úřadu vlády.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek | Foto: ČTK

Předsednictvo BRS podle tiskové zprávy projednalo vývoj situace v Afghánistánu a evakuaci české ambasády v Kábulu. "Dále rozhodlo o evakuaci zaměstnanců české ambasády z řad místních sil a afghánských tlumočníků," uvedl úřad vlády. Podle Babiše předsednictvo potvrdilo kroky, které budou následovat. "Děláme vše proto, aby se naši diplomaté vrátili v pořádku domů. Co se týče pomoci spolupracovníkům české armády, chceme se o ně postarat, pracujeme na tom a máme na to plán," uvedl premiér. Situace se podle něj rychle zhoršuje, proto svolal BRS. Opět zkritizoval stažení spojeneckých vojáků z Afghánistánu. Podle Kulhánka ČR nyní podniká veškeré kroky, aby mohli čeští diplomaté bezpečně opustit Afghánistán. Odpoledne oznámil, že rozhodl o evakuaci ambasády. Diplomaty na letiště doprovodili vojenští policisté, kteří mají ochranu ambasády na starosti. Jednotka KAMBA Vojenské policie je poslední českou vojenskou jednotkou, která v Afghánistánu zůstala. Boje v Afghánistánu přiostřují. Tálibán útočí na provincii Paktika a dobyl město Přečíst článek › "Postaráme se rovněž o místní síly na naší ambasádě, tak jak to dělají všechny evropské státy. Tito lidé sloužili České republice a my za ně máme plnou zodpovědnost," uvedl ministr. "Ženám a malým dětem našich spolupracovníků hrozí smrt a mučení. Prostě tohle nemůžeme připustit," dodal. Předsednictvo jednalo i o pomoci spolupracovníkům české armády. "Práce tlumočníků si vážím. O tlumočníky a jejich rodiny se postaráme. A ty, kteří projevili zájem o přemístění do ČR, přemístíme,“ uvedl Metnar. Evakuační lety budou podle tiskové zprávy probíhat v nejbližších několika dnech. Úřad vlády nechce do ukončení operace bližší detaily komentovat. Tálibán dobyl další klíčové město Afghánistánu. Přiblížil se tak ke Kábulu Přečíst článek › Vláda byla v posledních dnech kritizována, že spolupracovníkům české armády v Afghánistánu pomáhá pomalu. Dnešní oznámení část představitelů opozice přijala pozitivně. "Tohle je správné a jediné možné rozhodnutí, pokud chceme být bráni ve světě jako spolehlivý spojenec. Vláda by si ale měla uvědomit, že jde doslova o každou minutu," uvedla například k pomoci místním silám pracujícím na české ambasádě předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Kriticky k postupu vlády se vyslovil bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Poznamenal, že vláda pomoc schválila koncem července. "Od té doby rychle postupuje jen Tálibán. Pomoc lidem, kterým jde o život, proti tomu pokulhává. Vysíláme tím signál i současným či budoucím spolupracovníkům, jak si jejich práce vážíme," napsal na twitteru. Tálibán v posledních dnech dobyl řadu provinčních středisek a má tak pod kontrolou většinu severu, západu a jihu země. Z Afghánistánu se v předchozích několika měsících stáhli po téměř 20 letech skoro všichni američtí vojáci i vojáci dalších zemí NATO, mezi nimiž působili i Češi. Na 3000 amerických vojáků a několik stovek britských vojáků se ale nyní do země vrací kvůli evakuaci personálu ambasád. Dnes Tálibán obsadil centrum provincie Paktika Zarí Šarán na hranici s Pákistánem a získal tak kontrolu nad devatenáctým ze 34 provinčních správních středisek. Dnes také bojovníci Tálibánu zahájili z několika směrů ofenzivu na čtyřsettisícový Mazáre Šaríf, kde na předměstích začaly tvrdé boje. Kábul, Mazáre Šaríf a východoafghánský Dželálábád jsou poslední tři velká města, jež režim ovládá. V Kábulu hrozí humanitární krize, protože tam během několik dnů před Tálibánem uprchly desetitisíce lidí. Utečenci táboří pod širým nebem a spolu s místními skupují rýži i další potraviny a také léky a zdravotnický materiál. Podle Světového potravinového programu OSN v důsledku bojů v Afghánistánu od začátku roku opustilo domovy na 400 tisíc osob, z toho 250 tisíc od května. Síla Tálibánu roste. Dobyl druhé největší město i pět dalších metropolí Přečíst článek › Desetitisíce lidí se nyní snaží v Kábulu získat víza do ciziny. Mnohé státy ale kvůli bezpečnosti provoz svých zastupitelských úřadů omezují nebo ambasády zavírají. Také český ministr zahraničí Jakub Kulhánek rozhodl o okamžitém stažení dvou českých diplomatů z Kábulu na místní mezinárodní letiště. Stalo se tak na základě informací spojenců a na doporučení českého velvyslance. Čeští občané, kteří se nacházeli v Afghánistánu a o kterých ministerstvo zahraničí ví, jsou podle Kulhánka v bezpečí. Kvůli krizové situace v Afghánistánu se ještě dnes sejde česká Bezpečnostní rada státu, kterou na Kulhánkovu žádost svolal premiér Andrej Babiš. Tálibán získal řadu velkých měst Afghánský prezident Ašraf Ghaní dnes vystoupil s prvním projevem za několik dní, během nichž Tálibán získal řadu velkých měst. Prezident řekl, že vláda se nevzdá úspěchů, kterých země dosáhla za posledních 20 let, tedy po invazi vedené Spojenými státy. Uvedl také, že jedná s lokálními vůdci i se zahraničím, aby boje co nejdříve skončily. Mezi významná centra, která padla do rukou Tálibánu, patří západoafghánský Herát, který má zhruba 600 tisíc obyvatel. Tálibán podle agentury AP mimo jiné obsadil rozhlasovou stanici v jihoafghánském Kandaháru a přejmenoval ji na Hlas šaríe. Šaría je náboženské právo vycházející ze zásad islámu a prosazované Tálibánem. Kandahárský Hlas šaríe má napříště vysílat zpravodajství a citáty z koránu. K úspěšnému tažení Tálibánu přispěly podle serveru International Business Times i značné příjmy v roce 2020, kdy hnutí získalo 1,67 miliardy dolarů (asi 34,5 miliardy korun), zejména z obchodu s drogami, z těžby surovin i formou darů od soukromých osob ze zemí jako je Pákistán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty či Katar. Loňské příjmy Tálibanu dosahovaly výše téměř třetiny příjmů afghánského státního rozpočtu. Agentura s odkazem na vyjádření poslankyně Homy Ahmadíové rovněž uvedla, že Tálibán už má pod kontrolou i celou provincii Lógar, jejíž správní středisko Púli Alam povstalci ovládli v pátek. Hranice provincie se nacházejí jen 80 kilometrů jižně od metropole Kábulu.