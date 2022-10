Hloupé a šílené. Tak se představitelé zákona i široká veřejnost vyjádřili k případu, který se stal v sobotu 8. října v americkém státě Florida. Tamní televizní stanice First Coast News s odkazem na policejní prohlášení informovala, že dva otcové od rodin se při jízdě autem nechali ovládnout svým temperamentem a při takzvané hře na kočku a myš si navzájem dělali naschvály. Bezohledné a agresivní chování na silnici už samo o sobě mohlo skončit ošklivou nehodou, ale tento scénář měl mnohem děsivější konec. Muži za jízdy po sobě začali střílet a přitom si vzájemně postřelili nezletilé dcery.

Střelba za jízdy

Podle svědků celý incident začal tím, že William Joseph Hale v černém vozidle značky Dodge Ram a Frank Gilliard Allison v šedém Nissanu Murano jeli v těsné blízkosti u sebe. To vygradovalo v nepředvídatelné a nebezpečné chování obou řidičů, kteří se navzájem předjížděli, přičemž překračovali maximální povolenou rychlost. Vzájemně se také vybržďovali.

„V určité chvíli jel Hale vedle Allisona, stáhl okénko a křičel na něj, aby zastavil,“ popsal vývoj událostí šerif floridského okresu Nassau Bill Leeper.

Místo toho však osoba sedící na sedadle spolujezdce v Nissanu ukázala na rozzuřeného muže prostředníček. „Poté Allison stáhl okénko a křičel na řidiče Dodge, jenže v ten moment mu Hale hodil do auta plastovou láhev s vodou,“ pokračoval policista. To majitele Nissanu naštvalo ještě víc. Vzal si svou poloautomatickou ruční zbraň SIG Sauer ráže 45., jedenkrát vystřelil proti druhému vozidlu a začal rychle ujíždět.

Kulka pronikla pravými zadními dveřmi a zasáhla Haleovu pětiletou dceru do nohy. Ten vzápětí rovněž zrychlil a snažil se ujíždějící auto dohnat. To se mu povedlo. Poté se také chopil své poloautomatické zbraně Glock 9mm a spustil palbu proti bočnímu oknu u řidiče Nissanu. Přitom vyprázdnil celý zásobník, což podle vyšetřovatelů bylo sedm nebo osm kulek, z toho minimálně tři trefily vozidlo. Bohužel jedna také zasáhla Allisonovu čtrnáctiletou dceru přes záda do plic, což jí způsobilo kolaps dýchacího orgánu.

Podle serveru Law & Crime, který čerpal informace ze soudního spisu, krátce po střelbě oba řidiči narazili na hlídkující policejní vozidlo a zastavili. Ani skutečnost, že měli v autech postřelené děti, nezabránila následné hádce a vzájemnému fyzickému napadení. Od sebe je museli odtrhnout strážci zákona, kteří je také spoutali.

Otcové ve vazbě

Na místo dorazili i záchranáři, kteří převzali obě dívky do péče a odvezli je do tamní nemocnice. Naštěstí ani jedna z nich neutrpěla smrtelná či život ohrožující zranění. Jejich otcové však skončili ve vazbě. „Naštěstí nikdo nebyl zabit. Ale hloupé chování dvou lidí, které ovládly emoce, mohlo skončit tragicky,“ upozornil v prohlášení šerif Leeper.

Server Unilad s odkazem na soudní spis uvedl, že policie oba muže obvinila z pokusu o vraždu druhého stupně. Vyšetřování události ale nadále pokračuje.