Psal se rok 1928, když na Antarktidě poprvé přistálo letadlo. Konkrétně jednomotorový samonosný hornoplošník Lockheed Vega 1. Před několika dny, po skoro století, byl ve vztahu letecké dopravy a tohoto kontinentu překonán další významný milník. Na Antarktidě totiž na několik hodin přistálo velké dopravní letadlo - stroj Airbus A340.

Let se odehrál pod palcem společnosti Hi Fly. „Stroj startoval jako let Hi Fly 801 z jihoafrického Kapského města. Trval pět a půl hodiny a na Antarktidě letadlo strávilo necelé tři hodiny," uvádí CNN.

Na Antarktidě se nenachází žádné letiště, na kontinentu je ale vybudována přibližně padesátka přistávacích ploch, i když ty se výrazně liší od toho, jak vypadají runwaye na běžných letištích. „Znamená to, že přistát na těchto plochách mohou jen velmi zkušené a dobře připravené posádky," zmiňuje CNN.

Letadlo pilotoval zkušený kapitán Carlos Mirpuri ze společnosti Hi Fly. Mezi náročné části přistání patřilo třeba vyřešení oslnění z ledu, který Antarktidu pokrývá. „Světlo se odráží opravdu výrazně, tohle ale pomohou vyřešit správné brýle, díky kterým se oči dobře nastaví jak na pohled ven z okna, tak na pohled na přístroje v kabině," uvedl Mirpuri.

Zdroj: Youtube

Přistát na tři tisíce metrů dlouhé dráze však i s tak těžkým strojem, jako je Airbus A340, podle něj nebyl problém. Jak Mirpuri uvedl, je rád, že mohl být součástí tohoto historického okamžiku. „Přistání se zcela lišilo od toho, jak to běžně vypadá na letištích, tady například není žádný letištní personál," okomentoval let Mirpuri ve videu, které zveřejnila společnost Hi Fly.

Dopravní letadlo se na kontinent vydalo po domluvě se společností White Desert, která vybudovala na kontinentu nový kemp Wolf's Fang, který však spíše než pro výzkum slouží jako startovací bod pro turisty prožívající antarktické dobrodružství. „Letadlo do kempu dovezlo potřebné zásoby," komentuje CNN.

Podle odborníků přistání dopravního letadla na Antarktidě znamená, že v budoucnu může být podobných letů víc, a kontinent by se tak více otevřel turismu. Dosud se většina lidí dopravuje na Antarktidu na lodích, menší letadla nad kontinentem létají převážně kvůli vědeckému výzkumu. Mezi zeměmi, které mají v oblasti zájmy, jsou Jihoafrická republika či Austrálie.

Na jaře letošního roku podle serveru SimpleFlying na Antarktidě přistálo o něco menší a lehčí dopravní letadlo, Boeing 767. Letoun společnosti Icelandair dopravoval tým norských vědců.