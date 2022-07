„Případ byl plně projednán před soudem a konečným závěrem soudů byl trest smrti… Při jeho posuzování jsem postupoval s maximální možnou péčí,“ citovala BBC vyjádření ministra spravedlnosti Jošihisu Furukawu.

Nátlak rodičů

Tomohiro Kato vyrůstal v bohaté rodině na předměstí města Aomori. Jeho dětství nevypovídalo o tom, že by někdy měl provést cokoliv mimo meze zákona. Na základní škole měl výjimečně dobré známky a byl nejlepším atletem. Na střední škole se dokonce stal předsedou tenisového klubu. Zvrat však nastal po přestupu na elitní střední školu, kde mu kleslo studijní hodnocení a neuspěl u přijímacích zkoušek na prestižní Univerzitu Hokkaidó. Tou dobou se doma začal chovat násilnicky. Nakonec se vyučil automechanikem a později si našel dočasnou brigádu v továrně na automobilové součástky.

Vybral si stan a vraždil: Muž zabil šestiletou dívku i rodiče, motiv je záhadou

Údajně nevycházel dobře s rodiči a domů se vracel jen zřídka. Podle výpovědi jeho bratra pro deník Majniči Šimbun byl na oba chlapce vyvíjen obrovský nátlak ze strany rodičů. Nařizovali jim, aby podávali dobré výkony, vynikali ve studiu, předělávali úkoly podle vysokých standardů a dělali dojem na učitele ve škole. Sousedé dokonce vyprávěli o incidentu, kdy bratři museli stát v zimě hodiny venku v hlubokém a studeném sněhu.

Kato měl pocit, že na něj rodina zanevřela. Navíc se dostal do hlubokých dluhů. V roce 2006 se pokusil o sebevraždu, když narazil autem do zdi. Jenže přežil, a tak se zapojil do běžného života a našel si práci.

Přišel zabíjet lidi

Tři dny před útokem Kato obvinil lidi na svém pracovišti, že mu ukryli pracovní oděv, přičemž ve vzteku odešel z práce. Po svém impulzivním chování se zřejmě domníval, že přijde o zaměstnání, což podle expertů mohlo mladíka přivést k myšlenkám na útok. Výpověď ale nedostal.

Akihabara je rušná nákupní čtvrť v Tokiu, známá četnými prodejci elektroniky od malých stánků po obrovské obchodní domy, kam na nákupy denně vyráží davy lidí. Nikoho nenapadlo, že by se 8. června 2008 mohla stát terčem drastického útoku.

Manželku zabil a hodil do septiku. Tělo našli zcela náhodou po 37 letech

Kato svůj záměr odhalil prostřednictvím mobilního telefonu dvacet minut před vražděním na webové stránce nazvané Extreme Exchange, Revised. „Budu zabíjet lidi v Akihabaře,“ obsahovala zveřejněná zpráva.

V pronajatém pětitunovém nákladním voze Isuzu Elf vjel do davu lidí na křižovatce ulic Kanda Mjódžin-dóri a Čútó-dóri, která byla pro automobilovou dopravu uzavřena, aby tam nakupující měli větší pohodlí. Vozidlem srazil pět lidí. Když se někteří svědci činu shromáždili, aby se postarali o sražené oběti, Kato vystoupil z náklaďáku a nožem pobodal dalších dvanáct lidí.

Zdroj: Youtube

Místní tisk původně uvedl, že na následky útoku zemřeli dva lidé, během dne se však počet obětí zvýšil na sedm. Později bylo na základě pitvy zjištěno, že tři lidé zemřeli v důsledku sražení nákladním automobilem, zatímco zbylé čtyři oběti byly smrtelně pobodány.

Běsnící vrah se snažil z místa činu utéct. Policie mu však byla v patách a zahnala ho do úzkých uliček, kde na něj strážník namířil zbraní a vyzval ho, aby se vzdal. Asi 170 metrů od nákladního vozu Kato odhodil nůž. „Bylo mi jedno, koho zabiju,“ řekl při svém zatčení. Celá událost, od vraždění po chycení, trvala pouhé dvě minuty.

Zdroj: Youtube

Hněv na společnost

Policisté nejdříve zatkli Tomohira Kata za pokus o vraždu a poslali ho na tokijskou okresní prokuraturu. O deset dní později se stal podezřelým z vraždy sedmi obětí. Ačkoli se státní zastupitelství vyjádřilo kladně o jeho způsobilosti k trestní odpovědnosti, rozhodlo se pro psychiatrické vyšetření.

Říkali mu vrah se šachovnicí. V lese se měnil ve zrůdu s odpornou zálibou

Při vyšetřování se našly i další Katovy zprávy na webové stránce Extreme Exchange, Revised. „Kdybych měl přítelkyni, neodešel bych z práce,“ uváděla jedna z nich, zatímco v druhé se psalo: „Nemám jediného přítele a nebudu ho mít ani v budoucnu. Budou mě ignorovat, protože jsem ošklivý. Jsem méně než odpadky, protože odpadky alespoň recyklují.“ Kató se také svěřil se svou závislostí na mobilu: „Nikdy bych se nestal závislým na svém mobilu. Každý, kdo má naději, nemůže pochopit, jak se cítím.“

Zdroj: Youtube

Během soudního procesu žalobci využili zanechaných zpráv na internetu, a vykreslili ho jako problémového mladíka, který několikrát na internetových fórech psal o svém hněvu a odcizení od společnosti. „Jeho vztek vůči veřejnosti vzrostl, když se jeho komentáře na internetu, včetně plánů na vřažedné řádění, nesetkaly s žádnou reakcí,“ citoval Japan Times tehdejší vyjádření státního zástupce. Kato později uvedl, že zprávy zveřejňoval v naději, že si jich všimne policie a zastaví ho.

Zbraně, které použil, údajně zakoupil dva dny před útokem v obchodě s vojenskými potřebami. Na záběru z kamerového systému bylo vidět, jak se baví s prodavačem a předvádí bodné pohyby. Den před útokem prodal svůj osobní počítač právě v Akihabaře, aby získal peníze na pronájem nákladního vozidla.

Svého činu litoval

Během čekání na soudní proces napsal Kato dopis taxikáři, kterého pobodal. V něm vyjádřil lítost. „Oběti si užívaly života, měly sny, zářnou budoucnost, vřelé rodiny, milence, přátele a kolegy,“ napsal mladík podle kopie zveřejněné v týdeníku Šukan Asahi. Lítost nad útokem vyjádřil i u soudu. „Dovolte mi, abych využil této příležitosti a omluvil se,“ řekl o krvavém útoku. Přesto byl odsouzen k trestu smrti.

USA otřásl děsivý případ. Po manželově sebevraždě utopila děti, pak se zabila

Podle Japan Times Katův obhájce tvrdil, že by mu takto vysoký trest neměl být uložen, protože byl v době incidentu ve stavu nepříčetnosti nebo snížené způsobilosti kvůli silnému psychickému stresu. Vrchní soud v Tokiu však rozhodnutí o trestu smrti potvrdil.

BBC připomněla, že zločin tehdy v japonské společnosti vyvolal rozsáhlou debatu o náhodných vraždách, vlivu internetu a nedostatcích v oblasti podpory duševního zdraví mladých lidí. V reakci na to byly také zpřísněny zákony týkající se držení nožů.

Akihabarský masakr byl tehdy nejhorší masovou vraždou v Japonsku.