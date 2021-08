Podle policejního prezidenta Ihora Klymenka měl Šyšov odřený nos, koleno a hrudník. "To je charakteristické pro jednorázový pád, jak uvedli odborníci," sdělil novinářům podle serveru Ukrajinska pravda Klymenko s tím, že aktivista měl rovněž odřeninu na levé části horního rtu. Je však podle něj příliš brzy na to říci, zda zranění vznikla v důsledku násilí či nikoliv.

Šyšov, který byl šéfem nevládní organizace Běloruský dům na Ukrajině, zmizel v pondělí. Podle organizace si šel pravděpodobně zaběhat a už se nevrátil. Úřady prověří všechny verze úmrtí, včetně pokusu zamaskovat vraždu jako sebevraždu. Tělo aktivisty bylo nalezeno poblíž jeho bydliště. Od pondělí po Šyšovovi pátrala policie, hledali ho také dobrovolníci.

Organizace Běloruský dům na Ukrajině označila na svém účtu na sociální sít Telegram Šyšovovo úmrtí za likvidaci. Podle ní byl aktivista sledován, o čemž uvědomila policii. Uvedla také, že jak místní zdroje, tak lidé z Běloruska je varovali před možnou provokací, která může zahrnovat i únos a likvidaci. Organizace je přesvědčena, že Šyšovovu likvidaci jako člověka nebezpečného režimu mají na svědomí příslušníci běloruské tajné služby.

Aktivistova přítelkyně Bažena Žoludzová agentuře AP řekla, že nevěří, že by spáchal sebevraždu. "Nic z Vitalova chování nenaznačovalo, že by se chtěl zabít. Nezanechal ani žádnou poznámku nebo vzkaz. Byli jsme to ráno spolu a šel si ven prostě zaběhat," uvedla s tím, že si nedávno všiml lidí, kteří jej měli údajně sledovat.

Agentura Reuters poznamenala, že Minsk aktivistovu smrt zatím nijak nekomentoval a mluvčího běloruského prezidenta se jí nepodařilo zkontaktovat.

Před běloruským velvyslanectvím v Kyjevě se dnes mezitím sešlo na 200 lidí, kteří si připomínají památku mrtvého aktivisty, uvedl večer web Ukrajinska pravda. Skandují: "Ať žije Bělorusko!" a "Hrdinové neumírají, dokud se na ně vzpomíná."

Běloruský dům na Ukrajině podle svých webových stránek pomáhá uprchlým Bělorusům hledat ubytování, práci a poskytuje jim právní poradenství. Ukrajina, stejně jako Polsko a Litva, poskytla útočiště mnoha Bělorusům, kteří z vlasti utekli kvůli represím režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, jež následovaly po loňských prezidentských volbách, poznamenala agentura Reuters. Sám Šyšov byl nucen uchýlit se do ukrajinského exilu loni na podzim, když se aktivně zúčastnil protestů proti Lukašenkově režimu.

Podle oficiálních výsledků v loňských volbách opět zvítězil Lukašenko, který této východoevropské zemi vládne tvrdou rukou od roku 1994. Podle opozice, Evropské unie a některých dalších zemí ale byly výsledky hlasování zfalšované v Lukašenkův prospěch. Po volbách následovaly hromadné protesty, proti nimž tvrdě zasáhly bezpečnostní složky. Desetitisíce lidí zatkly.