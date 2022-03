Tento majetek byl osvobozen. Plakát s tímto nápisem se objevil na londýnské vile ruského oligarchy Olega Děripasky poté, co dům obsadila skupina aktivistů. Druhý plakát, který na zabraném domě vyvěsili, pak posílal ruského prezidenta Vladimira Putina do „oněch míst“. V tomto týdnu jde již o druhý podobný případ protestu proti ruské invazi. Jiná skupina aktivistů zase zabrala ve Francii vilu lidí napojených přímo na Putina.

Squatters in London have occupied a Russion Oligarchs mansion - 5 Belgrave Square. Cops have maintained a presence outside, and support is welcomed. pic.twitter.com/hNUllzQGtL — resistlondon (@resist_london) March 14, 2022

Čtyři demonstranti obsadili dům Děripasky v londýnské Belgravii v pondělí kolem jedné hodiny ráno. Oblast je přezdívaná „čtvrť oligarchů“, neboť mnohé vily v ulicích, které jsou nedaleko Buckinghamského paláce, patří právě ruským miliardářům. Aktivisté vnikli do budovy a následně na balkon na průčelí vily vyvěsili plakáty. „Squatteři uvedli, že jsou proti jednání Vladimira Putina a proti ruské invazi na Ukrajinu. Rovněž prohlásili, že chtějí sídlo otevřít ukrajinským uprchlíkům, neboť má tolik místností, že je ani nejde spočítat - včetně kina a vinného sklepa - a je tak ideální pro lidi prchající před válkou a hledající úkryt,“ píše list The Guardian.

A squatteři rovněž zanechali zprávu ostatním ruským oligarchům. „Vy okupujete Ukrajinu, my okupujeme vás,“ uvedli.

Nesquatujeme, osvobozujeme

„Obsazení“ domu ruského boháče nakonec trvalo několik hodin a provázelo ho dlouhé policejní vyjednávání. „Desítky policejních důstojníků trávily hodiny snahou přesvědčit aktivisty, aby sestoupili z balkonu. Skupina odmítla opakované pokusy policejních vyjednavačů, aby byla z balkonu sundána jeřábem s tím, že vyžadují, aby se s nimi jednalo jako s britským premiérem,“ zmiňuje The Guardian.

Riot police have arrived pic.twitter.com/pxTm1ROOdc — Jessica Frank-Keyes (@JessicaFKeyes) March 14, 2022

V pondělí večer ale nakonec aktivisté budovu dobrovolně opustili a skončili v policejních pouzech. „Čtyři protestující sestoupili z balkonu budovy na Belgrave Square a byli zatčeni. Na místě bude i nadále přítomna policie,“ vyjádřil se mluvčí policie z westminsterské oblasti.

Agentuře PA Media se povedlo ještě předtím spojit s jedním z mužů, kteří vilu zabrali. „Celá naše skupina se smířila se zatčením, protože jsme od počátku s touto možností počítali. Jsem ale připraven nést důsledky za něco, v co věřím,“ uvedl muž, který odmítl sdělit své jméno, ale prozradil, že pochází z Litvy. I za ostatní aktivisty pak vzkázal, že pochází ze zemí, které jsou také potenciálně ohrožené rozpínavou politikou Vladimira Putina.

Aktivisté telefonicky mluvili rovněž s novináři z francouzské agentury AFP. „Jsme fronta za osvobození majetku. To je to, co děláme. Nesquatujeme tu, osvobozujeme,“ uvedli demonstranti s odkazem na rétoriku Vladimira Putina ohledně invaze na Ukrajinu.

Byť je ruský oligarcha Oleg Děripaska na britských sankčních seznamech, zabavování jeho majetku je komplikované. Například i vila, kterou aktivisté obsadili, mu totiž sice slouží, ale oficiálně je majetkem soukromé společnosti sídlící na Britských panenských ostrovech.

Přestože aktivisté skončili v poutech, jejich čin podpořili i někteří britští politici - mezi nimi londýnský starosta Sadiq Khan, který už dříve vyzval britský parlament, aby umožnil ubytování ukrajinských uprchlíků v nevyužívaných rozlehlých vilách ruských oligarchů v Londýně. Zatčení aktivistů starostu překvapilo a odsoudil jej. „Není mi jasné, na co policie reagovala, když víme, že v domě nikdo nežije. Neschvaluji činy squatterů, ale chápu, že se rozhodli vzít zákon do vlastních rukou. To, co mě spíš trápí je, že jsme měli několik týdnů na to, abychom tyto domy zabavili úředně a umožnili bydlet v nich ukrajinským uprchlíkům,“vyjádřil se Khan v pořadu Tonight With Andrew Marr.

Oleg Děripaska patří mezi nejbohatší ruské oligarchy a v minulých letech měl blízko k Vladimirovi Putinovi. Po zavedení sankcí byl ovšem jedním z boháčů, kteří vyzvali k ukončení konfliktu na Ukrajině a nastolení míru, byť přímo Putina neodsoudili.

Vila Putinovy dcery

Londýnští aktivisté nebyli jedinou skupinou, která se rozhodla na vlastní pěst zabavit majetek lidem, kteří mají blízko k Putinovi. Něco podobného se odehrálo v pondělí i ve Francii. „Ve vazbě v pondělí skončili dva muži poté, co vnikli do vily patřící bývalému zeti Vladimira Putina ve francouzském městě Biarritz a vztyčili na domě ukrajinskou vlajku,“ nastiňuje americká stanice CBS.

French activist Pierre Afner entered the villa of Putin's daughter Alta Mira in Biarritz changed the locks, and declared the villa was ready to accept Ukrainian refugees.



The villa has eight bedrooms and three bathrooms pic.twitter.com/OWCqghHtdx — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 13, 2022

Šlo tedy o dům, který má přímé napojení na ruského prezidenta. „Zatímco Vladimir Putin pokračuje ve své nesmyslné okupaci Ukrajiny, jeho odpůrci začali s drancováním jmění, které on, jeho rodina a kumpáni nashromáždili. Aktivisty zneklidnilo, jak dlouho se čeká na úřední zabavení majetku těchto lidí a v Londýně a na jihu Francie vzali věc do svých rukou. Aktivista Pierre Afner (některá média uvádí jeho jméno jako Haffner, pozn. red.), který celá léta dokumentuje ruské bohatství ve francouzské destinaci Biarritz byl zatčen za vloupání do honosné přímořské vily Alta Mira patřící Putinově dceři Katerině Tichonovové a jejímu bývalému manželovi Kirillu Šamalovovi, synovi jednoho z nejbližších Putinových přátel,“ shrnuje list Daily Beast.

Aktivisté ve francouzské vile našli mimo jiné zajímavé dokumenty, fotografie z domu zveřejnili na sociální síti. „Skupina aktivistů ve vile vyměnila zámky a na sociální síti prostřednictvím videa provedla diváky po interiéru domu, který Šamalov koupil v roce 2012 za 4,5 milionu eur,“ upřesňuje list The Times.

Afner ve videu upozornil na luxusní vybavení vily Alta Mira. „Tento dům byl pořízen za peníze, které ukradli Putin a ruská mafie,“ vyjádřil se aktivista.

I Afner následně uvedl, že plánuje dům otevřít pro ukrajinské uprchlíky a na jeho terasu umístil ukrajinskou vlajku. Dokonce ho podle svých slov přejmenoval na Villa Ukrajina. Nakonec ale francouzská policie vyrazila dveře. „Afner byl zatčen, společně s ukrajinským aktivistou Sergejem ‚Troyanem‘ Savelievem, který se rovněž objevil na snímcích z vily napojené na Putina,“ zmiňuje list Daily Beast.

Dcera ministra Lavrova

Jak upozorňují britská média, aktivisté svými činy reagovali na podle jejich názoru příliš pomalý postup úřadů ve Velké Británii a Francii ve věci zabavení majetku ruských oligarchů, kteří se ocitli na sankčních seznamech poté, co Vladimir Putin zahájil brutální agresi na Ukrajině.

I někteří britští politici potvrdili, že zabavování je v některých případech právně složité, zejména kvůli tomu, že oligarchové nejsou uvedeni přímo jako vlastníci nemovitostí, ale dané objekty jsou majetkem spřízněných lidí či různých firem sídlících v daňových rájích.

O víkendu se odehrál protest před vilou šestadvacetileté Poliny Kovalevové, která vlastní v Londýně byt za 4,4 milionu liber v luxusní čtvrti. Demonstranti požadovali zabavení bytu britskými úřady. Podle zjištění ruských nezávislých investigativních novinářů totiž nemovitost byla velmi pravděpodobně zaplacena z peněz ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, na něhož se sankce vztahují. Polina Kovalevová je dcerou Lavrovovy dlouholeté milenky.