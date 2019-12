Zachraňte planetu, zachraňte naše životy. Směřujeme ke klimatické katastrofě. Voláme S.O.S, nesmíme ztrácet čas. Žádná druhá planeta Země neexistuje. To jsou jen některá hesla, která se dnes v Madridu objevovala v ulicích během protestu za klima. Pochod, kterého se podle zúčastnilo několik stovek tisíc lidí, začal na náměstí Atocha a vedl až ke stanice metra Nuevos Ministerios. Doprava na jedné z dopravních tepen města byla zcela zastavena.

Kromě studentů z organizace Fridays for Future se pochodu účastnilo dalších 850 spolků, skupin a hnutí. “Jsem nadšená, že lidi naše výzvy vyslyšeli a přišli náš boj za klima podpořit. Jsou tady moje rodiče i prarodiče. Viděla jsem i svého učitele s rodinou. Jsou tady zástupci odborových organizací, vědeckých spolků, ale i starší lidé,” řekla Deníku studentka místního gymnázia Marta Fernández.

Greta přijela vlakem

Pravděpodobně nejznámější protestující byla švédská aktivistka Greta Thunberg, která dnes přijela do Madridu vlakem. Ráno se zúčastnila klimatického summitu COP25, kde se za značného zájmu médií i státníků z celého světa připojila k tiché stávce organizace Fridays for Future. Před začátek pochodu Greta řekla novinářům, že by byla nejraději, když by už nemusela protestovat. “Není to udržitelné řešení, abychom nechodili do škoy. Podařilo se nám sice rychle upoutat pozornost lidí, ale to neznamená, že se to doráží na jednání politiků, po kterých požadujeme akci. Emise se ale pořád zvyšují, lidé umírají na následky klimatické krize, takže to není vítězství. Za poslední rok jsem toho dosáhli hodně, ale z určitého pohledu jsme nedosáhli ničeho,” vysvětlila Greta Thunberg, která se později vydala na pěší pochod městem. Ten ale nedokončila, protože musela být z bezpečnostních důvodů eskortovaná autem rovnou do cíle.

Další celebritou, která se k protestujícím přidala, byl herec Javier Bardem. Ten stejně jako mladí lidé na celém světě vyzval politiky, aby přijali okamžité opatření v boji s klimatickou změnou. Jmenoval přitom dva konkrétní politiky, amerického prezidenta Donalda Trumpa a aktuálního starostu Madridu, kterým je José Luis Martínez-Almeida. O obou řekl, že jsou to “blbci”. Trump, protože se rozhodl opustit Pařížskou dohodu a Martínez-Almeida, protože chce do centra města pustit auta s vysokými emisemi. “Zažíváme nejkritičtější chvíle naší historie. Faktem je, že se naše planeta ohřívá a máme 10 let, abychom klimatickou změnu zastavili,” řekl herec.

Demonstrace vyvrcholila koncertem, na kterém vystoupilo několik španělských hudebníků. Podle místních médií šlo o jeden z největších pouličních protestů v novodobé historii města.