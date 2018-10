Aktivita v jaderných zařízeních. KLDR se chystá na mezinárodní inspekci

Obchod - Obchod Vedoucí prodejny, provozu 14 000 Kč

Vedoucí provozu v ostatních zařízeních Vedoucí prodejny. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 15500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Vhodné i pro OZP; Hledáme vedoucí prodejny pro podnikovou prodejnu EVONA a.s., českého výrobce prádla a punčochového zboží. Požadujeme: příjemné vystupování, pozitivní přístup k zákazníkům, pečlivost a spolehlivost. Podílová mzda: základ + % z tržby. Prodejní doba: PO-PÁ 8-17 hod., SO 8:30-11 hod. Kontakt: e-mailem. Prosíme o zasílání životopisů.. Pracoviště: Evona a.s. - prac. zábřeh, Žižkova, č.p. 267, 789 01 Zábřeh. Informace: Zdenka Škopová, .