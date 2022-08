Uspěla. Teenagerka jako nejmladší žena v dějinách obletěla svět, i díky Česku

O své cestě vypráví s úsměvem na rtech a se štěstím v očích přeje ostatním, aby následovali své sny, uvádí stanice BBC. „Tvrdě pracujte a posunujte se dopředu, abyste dosáhli svých cílů. Věřím, že mladí lidé dokážou měnit svět,“ prohlásil.

Předchozím rekordmanem byl britský pilot Travis Ludlow, který loni v říjnu dokončil cestu kolem světa ve svých 18 letech. Nyní se pyšní až druhým místem.

Ne vše šlo podle plánu

Začátek cesty ho vedl přes Afriku a oblast Perského zálivu do Indie, Číny, Jižní Koreje a Japonska. Stejně jako mnoho pilotů před ním, i Mack si ale v určitou chvíli uvědomil, že cesta nebude jen bezstarostné plachtění. První problém nastal při jeho cestě z Japonska na Aljašku po dosažení ostrova Casco Cove v Aleutském souostroví.

Sedmnáctiletý Mack Rutherford se stal nejmladším člověkem, který kdy obletěl celou zeměkouli. Pokořil přitom i svou sestru Zaru, která naopak drží rekord za nejmladší ženu, která obletěla svět.Zdroj: Profimedia

Nejen, že už sama o sobě byla tato část cesty nejnáročnější, ale do karet mu nehrálo ani počasí. Při desetihodinovém přeletu severního Pacifiku musel bojovat se silným větrem a vytrvalým deštěm. I přesto, že určitou dávku škaredého počasí očekával, příliš silný vítr ho nakonec donutil přistát na ostrově Attu.

Ani v těžkých chvílích ale nevěšel hlavu. „Mackinson Crusoe se nacházel na neobydleném ostrově obklopený jen prkennými budovami, pozůstatky dřívějších bitev a památníky vypovídajícími o obrovském množství ztracených duší… Ačkoliv scenérie je tu dechberoucí,“ napsal poté s vtipem na Instagram.

Nejmladší žena, jež obletí svět. Pilotka usilující o rekord přistála v Benešově

I přes jeho humorný přístup byly podle něj tyto konkrétní okamžiky přistání a odletu jedny z nejdrsnějších momentů celé cesty, svěřil se deníku The Guardian. Když sestupoval na runway, už se stmívalo. Na přistávací ploše před ním nesvítilo ani světýlko.

„Byl to neobydlený ostrov, takže kdyby se cokoliv pokazilo, byl bych na holičkách. Proto bylo extrémně důležité, aby šlo vše, jak má. Přistál jsem a přespal vedle v chatrči, neboť bylo vše už více než deset let opuštěné,“ vzpomínal.

Ráno s úspěchem vzlétl a pokračoval už s lepším počasím podél západního pobřeží Spojených států do Mexika. Z něj zamířil na sever a podél východního pobřeží Států letěl do Kanady. Do Evropy se nakonec vrátil přes Atlantik. Tam ho ve středu přivítala obrovská skupina lidí, kterou vedla jeho nejbližší rodina.

Teenager letěl ve stroji Shark, což je vysoce výkonné a ultralehké letadlo, které s jedním motorem dosahuje rychlosti až 300 kilometrů v hodině. Na stránkách Guinessových světových rekordů uvádí, že mohl cestovat pouze přes den, přičemž musel párkrát přistát, když se počasí zdálo být příliš kruté k jeho mini letounu.

Jeho sestra Zara uvedla, že se s bratrem snažila udržovat neustálý kontakt a asistovat mu při jeho cestě nebem. „Rodiče mu volali každý den a já se k nim přitom přidávala a radila ohledně cesty, abych mu byla užitečná,“ řekla. Vlastní let tím stejným letounem dokončila letos v lednu, kdy také pokořila oba rekordy. Nyní má první místo už jen jako nejmladší žena.

S tím, co ho v budoucnosti čeká, si mladý muž hlavu neláme. „Určitě budu dál létat. Přemýšlím o něčem jako je letectvo, ale nejsem si ničím stoprocentně jistý,“ odpověděl. Po náročné cestě je nyní rozhodnutý se převážně soustředit na školu a dohánění učiva, které zameškal.

Vždy chtěl být pilotem

Mack se již v dřívějších rozhovorech svěřil, že chtěl pilotovat už od tří let. „V jedenácti jsem si tím už byl stoprocentně jistý,“ doplnil. Sen si pak splnil v roce 2020, kdy v patnácti získal licenci jako nejmladší pilot na světě.

Vesmírné průkopnice. Ženy drží několik rekordů, jedné pomohla i Studená válka

Mladý rekordman pochází z rodiny letců. Ve vzduchu se cítí jako doma nejenom on, ale i otec Sam Rutherford, který pilotuje přepravní letadla, a matka Beatrice, která je soukromou pilotkou. K letu kolem Země ho inspirovala sestra, která dosáhla stejné slávy jen rok před ním. „Když obletěla celý svět, pomyslel jsem si, že je tu ve skutečnosti něco, o co se můžu snažit a čeho můžu docílit,“ sdělil stanici CNN.

Láska k letectví je ovšem v jeho rodině již pět generací. „Pra-pra-prababička byla jednou z prvních jihoafrických žen, které se naučily létat,“ uvedl na svých webových stránkách mladý pilot.

Sedmnáctiletý Mack Rutherford se stal nejmladším člověkem, který kdy obletěl celou zeměkouli. Pokořil přitom i svou sestru Zaru, která naopak drží rekord za nejmladší ženu, která obletěla svět.Zdroj: Profimedia

Mack má britské občanství, ale většinu života prožil v Belgii. V současnosti navštěvuje střední soukromou školu Sherborne v Dorsetu. Na školních webových stránkách, které celou jeho cestu sledovaly, stojí také mladíkův citát. „Nemusíte být dospělý, abyste dělali neuvěřitelné věci,“ nabádá další studenty k odvážným činům.