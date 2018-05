Zemřel astronaut Alan Bean. Čtvrtý muž na Měsíci a pilot lodi Apollo 12

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 22 000 Kč

Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden) Sociální pracovník/ce pro Službu podpory bydlení. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Charakteristika pracovního místa:, • oslovování cíl. skupiny, monitoring lokalit; osobní jednání s cíl. skupinou, institucemi sociální sítě a komerčními subjekty relevantními pro aktivity projektu;, • individuální práce s cíl. skupinou;, • realizace aktivizačních a motiv. programů pro cíl. skupinu projektu., Požadujeme:, • vzdělání min. VOŠ v souladu se zákonem č. 108/2006, Sb.;, • dobré komunikační dovednosti, spolehlivost, trest. bezúhonnost;, • ochotu k průběžnému vzdělávání., Nabízíme:, • HPP na dobu určitou do 31. 7. 2019 s možností prodloužení; hrubá mzda od 22.000,- za měsíc, navýšení po zkušební době;, • zázemí velké neziskové organizace;, • nástup možný dohodou., Místo výkonu práce:, • Pardubice., Náležitosti písemné přihlášky:, • motivační dopis a struktur. životopis s uvedením kontaktních údajů, profesních předpokladů, včetně informací o odborných znalostech a dovednostech;, • prohlášení uchazeče v následujícím znění (součást životopisu): „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.“ , Materiály zasílejte nejpozději do 31. 5. 2018, na e-mail: zuzana.hanusova@skp-centrum.cz, do předmětu uveďte – VŘ SPB.. Pracoviště: Skp-centrum, o.p.s. - pracoviště pardubice, Jana Palacha, č.p. 324, 530 02 Pardubice 2. Informace: -, .