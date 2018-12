Nadace na záchranu orangutanů bornejských uvedla, že lidoop pojmenovaný Alba od chvíle nalezení loni v dubnu nabral na váze více než třikrát. Jméno, které orangutanice získala v celosvětové anketě, znamená v latině bílá a ve španělštině úsvit.

Alba a další zotavená orangutanice Kika byly vypuštěny ve středu uvnitř národní parku Bukit Baka Bukit Raya po více než 24hodinovém putování z jejich rehabilitační stanice v autě, na člunu a posléze pěšky.

The world’s only known albino orangutan is released back into the jungle.



"Alba" was found emaciated and bloody over a year ago being kept in a cage in a remote village in Borneo, Indonesia. When rescued she weighed only 8kg. Today she is a normal 28kghttps://t.co/Kal1HNkaPU pic.twitter.com/ro7RYKAMBb