Americký herec Alec Baldwin při natáčení westernu Rust patrně nešťastnou náhodou zastřelil hlavní kameramanku a postřelil režiséra filmu Joela Souzu. S odvoláním na policii o tom dnes informoval server Variety. Podle vyšetřovatelů střílel ze zbraně, která sloužila jako rekvizita.

Alec Baldwin odchází z policejní stanice v New Yorku | Foto: ČTK

Postřelena byla 42letá kameramanka Halyna Hutchinsová, která byla z odlehlé lokace vrtulníkem převezena do nemocnice ve zhruba 70 kilometrů vzdáleném městě Albuquerque. Tam svým zraněním podlehla. Zraněného 48letého režiséra převezla ambulance do nemocnice do Santa Fe, kde je na jednotce intenzivní péče.