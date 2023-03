Velká porota ve čtvrtek večer rozhodla, že je Alex Murdaugh (celým jménem Richard Alexander Murdaugh), který celkově čelí 106 různým obviněním od vraždy příbuzných přes braní drog až po zpronevěry a daňové úniky, v případu nejhoršího z činů vinen. „Verdikt poroty dokazuje, že nikdo, nezávisle na společenském postavení, nestojí nad právem,“ okomentoval podle BBC rozhodnutí žalobce, generální prokurátor Jižní Karolíny, Alan Wilson.

Murdaugh při čtení rozhodnutí poroty neprojevoval žádné emoce. „Verdikt přijal s kamennou tváří. Jeho přeživšímu synovi Busterovi tekly slzy z očí. Zdálo se, že Alex Murdaugh pak při pohledu na syna naznačil ústy slova miluji tě, zatímco mu stráž nasazovala pouta. Členové poroty měli skloněné hlavy a na Murdaugha se nedívali,“ popsala atmosféru v soudní síni reportáž CNN.

Čtení verdiktu poroty v případu Alexe Murdaugha:

V případu dvojnásobné vraždy příbuzných Murdaughovi hrozilo třicet let až doživotí. Žalobci již dříve prohlásili, že nebudou požadovat trest smrti, ale trvají na doživotním pobytu za mřížemi. Rozsudek vynesl soudce v pátek, a zcela vyhověl žádosti žalobců. „Alex Murdaugh byl odsouzen na doživotí, bez možnosti předčasného propuštění,“ píše CNN.

Murdaugh dostal dva doživotní tresty, jeden za vraždu manželky, druhý za vraždu syna.

Pět mrtvých

Jak již Deník psal, manželka a syn vlivného dědice mocného klanu byli nalezeni zastřeleni každý jinou zbraní v červnu 2021 u psích výběhů na jednom z pozemků rodiny Murdaughů. Nález těl ohlásil Alex Murdaugh, který byl dle svých slov v době vražd na návštěvě u těžce nemocné matky. „Po celý rok vyšetřování nedošlo k žádnému zatčení, pak byl ale loni v červenci z obou vražd obviněn právě vdovec Murdaugh. Od počátku trval na tom, že nemá s činem nic společného. Podle žalobců však právě on zblízka popravil své příbuzné brokovnicí a puškou,“ shrnuje BBC.

Vražda byla brutální. „U soudu zaznělo, že Maggie byla puškou střelena pětkrát, a Paul brokovnicí dvakrát,“ připomíná BBC.

Žaloba uvedla, že Murdaugh měl motiv zbavit se manželky Maggie i mladšího syna Paula. S Maggie se totiž rozváděli, a syn Paul přitáhl k rodině nechtěnou pozornost, když při tragické nehodě jeho lodě zemřela jeho 19letá kamarádka. Jak se později ukázalo, Paul plavidlo řídil opilý, a Murdaughové se celou věc snažili ututlat vyhrožováním svědkům. Rodiče mrtvé dívky nakonec Paula Murdaugha zažalovali. Soud s ním měl začít jen pár týdnů poté, co byl zastřelen.

Mimochodem, soudní proces s Alexem Murdaughem, který byl postupně obviněn také ze zpronevěry, užívání drog, daňových úniků či objednání vlastní vraždy, aby jeho přeživší syn Buster mohl dostat pojistku, připomněl i další dvě podivná úmrtí lidí blízkých rodině z předchozích let. Úřady opětovně začaly prošetřovat záhadnou smrt Busterova kamaráda (a údajně i milence) z roku 2015 a pád ze schodů hospodyně rodiny Glorie Satterfieldové, po jejíž smrti Alex Murdaugh zinkasoval její životní pojistku.

Hlavní důkazy v případu vraždy Maggie a Paula Murdaughových



- Vyšetřovatelům se nepovedlo objevit zbraně, jimiž byli zastřeleni Maggie a Paul. Stejně tak se nenašly přímé důkazy v podobě například krvavého oblečení pachatele. Neexistují ani přímí svědci vraždy.



- Žaloba předložila řetězec nepřímých důkazů.



- Jedním z klíčových bylo video, které natočil Paul Murdaugh několik minut před svou smrtí. Kamarádovi natáčel jednoho ze psů ve výběhu. V pozadí nahrávky jsou slyšet tři hlasy - Maggie, Paula i Alexe Murdaugha. Poslední zmíněný po celou dobu vyšetřování popíral, že by v ten den byl na místě, kde došlo k vraždám. Svou výpověď změnil až u soudu. Přiznal, že u výběhů v daný večer s manželkou a synem byl, ale údajně se to bál říct, neboť jednak nedůvěřoval vyšetřovatelům, jednak jeho konání ovlivnila závislost na opiátech, která souvisí s paranoiou.



- Mezi další patřilo, že se z neznámých důvodů převlékl (na videu z odpoledne měl jiné oblečení, než v jakém byl, když ohlásil vraždu).



- Murdaugh poskytl alibi, podle kterého byl v době vražd na návštěvě u nemocné matky. Její pečovatelka ale u soudu vypověděla, že se zdržel o polovinu času méně, než tvrdil policistům.



- Obžaloba dále poukázala na to, že Murdaugh opakovaně lže. Připomněla případ ze září, kdy někdo Murdaugha postřelil do hlavy, a do pár měsíců se ukázalo, že svou vraždu si objednal sám Murdaugh ve snaze vykonat pojistný podvod.



- Motivem vraždy byla podle obžaloby Murdaughova snaha zbavit se nepohodlných příbuzných, a odvrátit pozornost od řešení jeho finančních zločinů.



- Obhajoba byla postavena na tom, že Alex Murdaugh neměl důvod zabíjet ženu a syna, které dle svých slov miloval. Sám několikrát při závěrečné řeči uvedl, že by jim nikdy neublížil.



- Murdaughův obhájce dále řekl, že nebyly prošetřeny všechny důkazy. Například původ vlasu, který se našel v ruce Maggie.



- Obhajoba také připomněla, že před smrtí někdo vyhrožoval Paulu Murdaughovi, zřejmě v souvislosti s případem lodní nehody.



- Poukázala rovněž na to, že Murdaugh u soudu spolupracoval a přiznal tam vinu ohledně finančních zločinů a braní drog.



Senzace a rychlé rozhodnutí poroty

Celé dění kolem Alexe Murdaugha přitáhlo ohromnou pozornost. O podivných praktikách Alexe Murdaugha a jeho blízkých dokonce Netflix v uplynulých dnech zveřejnil true crime dokument Vražda Murdaughových: Skandál na jihu, který se mimo jiné podrobně zabýval lodní nehodou Paula Murdaugha. Stanice HBO Max natočila další dokument zvaný Low Country: The Murdaugh Dynasty, jenž se rovněž věnoval vraždě Paula a Maggie i dalším zločinům spojovaným s touto rodinou.

Trailer k dokumentu HBO Max Low Country: The Murdaugh Dynasty

Sledovat jednotlivá pojednávání s Alexem Murdaughem přijížděli lidé z celých Spojených států. „Tento příběh zasáhl lidi všude. Částečně i proto, kolik platforem se mu věnovalo. Výpovědi svědků byly naživo přenášeny přímo ze soudní síně, každý den o procesu informovaly zprávy v televizích. O vraždách kromě dvou dokumentárních sérií na Netflixu a HBO Max vznikaly podcasty,“ vysvětluje masivní zájem stanice NPR.

Velkou roli samozřejmě sehrálo to, že Murdaughovi patří mezi prominentní rodiny státu Jižní Karolína a mají zde velký politický vliv.

Proces s Alexem Murdaughem trval šest týdnů a vypovídalo sedm desítek svědků povolaných obžalobou i obhajobou. I proto právní experty zaskočilo, že porota potřebovala na poradu před vynesením verdiktu pouhé tři hodiny. „Byla jsem šokována, že verdikt zazněl tak rychle - vždyť bylo tolik materiálu k analýze,“ poznamenala pro CNN právní analytička Misty Marrisová.

Podle Murdaughova právního zástupce se stal právník obětním beránkem. „Rozhodli se, že než najdou někoho jiného, prostě to musí být Alex,“ prohlásil před soudem Jim Griffin.

Právě skončený soudní proces se zabýval pouze případem vražd Maggie a Paula Murdaughových. Všechna zbývající obvinění Alexe Murdaugha týkající se jeho drogové závislosti a zejména pak finančních zločinů (podle obvinění měl obírat klienty, zpronevěřovat peníze v rodinné právnické firmě či páchat daňové úniky) se budou projednávat při dalších líčeních v příštích měsících.