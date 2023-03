Jméno Murdaugh bylo v americkém státě Jižní Karolína skoro sto let synonymem moci. Bohatý klan s velkým politickým vlivem se však od června 2021 otřásá v základech. Tehdy z jednoho ze sídel 54letého Alexe Murdaugha přišel děsivý telefonát na tísňovou linku 911. „Moje žena a dítě jsou vážně postřeleni,“ volal muž, který dle své výpovědi našel na pozemku nehybná a prostřílená těla své 52leté ženy Margaret (které se v rodině říkalo Maggie) a 22letého syna Paula.

Následné vyšetřování brutálních vražd ale dovedlo detektivy k přesvědčení, že střílel sám Murdaugh. Vlivný právník, jehož rodina dlouhá desetiletí ovlivňovala justici v Jižní Karolíně (několik členů klanu se vystřídalo na postu okresního prokurátora), nyní sám stanul před soudem. „Proces s ním je jedním z nejostřeji sledovaných v dějinách země,“ podotýká list The New York Times.

Příběh Murdaughů totiž nabízí tolik zvratů a temných chvil, že snadno strčí do kapsy klidně i scénáristy legendárního nekonečného seriálu Dallas. Jen před pár dny dokonce o případu v miliardářské rodině vyšel nový třídílný dokument na Netflixu, nazvaný Vražda Murdaughových: Skandál na jihu.

Materiálu k probírání měli dokumentaristé opravdu dost. Zabití Maggie a Paula jsou totiž jen špičkou ledovce. Kolem klanu se podle posledních informací za léta mrtvol nakupilo víc. „Svou ženu Maggie měl pak Alex Murdaugh zastřelit puškou a syna Paula brokovnicí proto, aby zakryl vlastní finanční zločiny,“ uvádí list The New York Times.

Podivná úmrtí spolužáka a hospodyně

Na rodinu Murdaughů, kteří celá desetiletí ovládali okresní prokuraturu, a navíc založili vlivnou právnickou firmu, si dlouho nikdo netroufnul sáhnout. Všechny občasné skandály jednotlivých členů rodiny byly včas zameteny pod koberec. Jako domeček z karet se vše začalo hroutit kolem roku 2015 a od té doby se kolem rodu nahromadily mrtvoly, vyšetřování různých podvodů a úniků peněz či vydírání. Epicentrem se stal dědic klanu, právník Alex Murdaugh a jeho dva synové Richard Alexander (zvaný Buster) a Paul.

V roce 2015 u silnice našli tělo 19letého Stephena Smitha, Busterova spolužáka. Případ byl uzavřen jako ujetí od nehody, a nikdo nebyl odsouzen. Brzy se ovšem začalo šeptat o tom, že o rychlé uzavření případu se postarali Murdaughové.

Stephen měl totiž údajně mít poměr s Busterem, který už dříve veřejně prohlásil, že je gay. Policisté přiznali, že místo nálezu Stephenova těla mohlo být zinscenované, tím ale případ skončil. „Jeho smrt se nikdy zcela nevysvětlila. Původně byla vyšetřována jako možné zastřelení, pak se to změnilo na vyšetřování ujetí od nehody,“ podotýká list The New York Times.

Uběhly tři roky a za podivných okolností zemřel další člověk z blízkého okolí rodiny Alexe Murdaugha. V únoru 2018 převezla sanitka do nemocnice dlouholetou hospodyni Murdaughových Glorii Satterfieldovou. Lékaři přijali ženu s těžkým úrazem hlavy, která po různých komplikacích do měsíce zemřela. Oficiálně se tvrdilo, že Gloria nešťastnou náhodou spadla ze schodů. Stejně jako v případu Stephena Smitha se ale vše odehrálo za velmi zvláštních okolností.

Murdaughovi nahlásili Gloriin pád jako nehodu, nikdo to ale pořádně nevyšetřil. Po smrti se neodehrála pitva a v úmrtním listě stojí, že žena zemřela přirozenou smrtí. Alex Murdaugh si po smrti hospodyně připsal na konto v přepočtu desítky milionů korun, které měly být jako pojistné plnění vyplaceny synům zemřelé. „Po pohřbu představil synům zesnulé právníka, který jim měl údajně pomoci vyřešit papírování kolem matčiny smrti. Jak ale později synové uvedli, netušili, že onen právník Cory Fleming je blízkým přítelem Alexe Murdaugha. Peníze nikdy nedostali,“ popisuje list The New York Times.

Osudová nehoda

A pak přišel únor 2019 a další smrt. Ta už přitáhla i velkou mediální pozornost. Tehdy devatenáctiletý Paul Murdaugh jel s partičkou přátel v noci lodí z večírku zpět na rodinné panství. Brzy ráno ale plavidlo ve velké rychlosti narazilo do pilíře mostu Archers Creek Bridge. Náraz několik mladých lidí vymrštil z plavidla ven. „Devatenáctiletá Mallory Beachová nehodu nepřežila. Její tělo vydalo moře až po týdnu,“ připomíná magazín People.

Brzy na to zažalovala rodina mrtvé dívky Paula Murdaugha za neúmyslné zabití. Podle všech svědků byl totiž bohatý mladík silně podnapilý, přesto ale trval na tom, že bude loď řídit sám. Jenže ze záznamu o nehodě všechna tato svědectví zmizela, a v nemocnici údajně navíc otec Alex Murdaugh začal svědkům i jejich rodinám vyhrožovat. Jejich vzpomínky zachytává mimo jiné nový dokument na Netflixu.

Rodiče zemřelé Mallory se rozhodli nenechat zastrašit a po jejich žalobě se vše dostalo do médií. Ostře sledovaný proces s Paulem měl začít v červnu 2021.

Nepohodlní příbuzní

K soudu už ale Paul nedorazil. Krátce předtím ho i s mámou Maggie totiž někdo na pozemku jednoho z rodinných panství zastřelil. Podle vyšetřovatelů byl střelcem otec rodiny Alex Murdaugh. Manželka a syn se totiž pro něj měli stát nepohodlnými. S Maggie byli uprostřed rozvodového řízení, v němž se hrálo o velké peníze. A Paul zase k rodině kvůli nehodě a s ní spojenému skandálu přitahoval nežádoucí pozornost, navíc za něj otec musel platit velké soudní výlohy a hrálo se také o zaplacení odškodnění rodině mrtvé Mallory či případné prošetřování vydírání z Alexovy strany.

A tak se vlivný právník měl dle obžaloby vše rozhodnout vyřešit vraždou. Skoro bývalou ženu a syna nalákal na pozemek panství, který rodina využívala k honům, a tam každého jinou zbraní hned několikrát střelit.

Sice pak sám zavolal na tísňovou linku a tvrdil, že v době vraždy byl na návštěvě svých rodičů, pro policisty ale od počátku představoval podezřelého číslo jedna. Naopak jeho přeživší syn Buster (ten, který měl mít poměr se zavražděným Stephenem Smithem) tvrdí, že jeho matku a bratra zavraždil někdo, kdo se chtěl rodině pomstít. „V pořadu Good Morning Amerika Buster několik dní po vraždách trval na tom, že jeho bratrovi někdo před smrtí vyhrožoval a Alex nemá s úmrtími nic společného,“ píše magazín People.

Každopádně, než policie Alexe Murdaugha obvinila, vzali jej do vazby a začal soudní proces, nastalo ještě několik dalších zvratů.

Časová osa vražd Maggie a Paula Murdaughových

- Žena a její syn byli zastřeleni každý jinou zbraní 7. června 2021 kolem deváté hodiny večer. Vraždy se odehrály na rozlehlém pozemku rodinného panství, u psích výběhů. Paul Murdaugh ještě v 20:44 natočil video jednoho ze psů, ke střelbě mělo dojít o tři minuty později.

- Nález těl ohlásil kolem desáté hodiny večer otec a manžel Alex Murdaugh. Podle svých slov byl v době vražd na návštěvě svých rodičů.

- Přes rok se vyšetřování případu nikam nehýbalo. 14. července 2022 pak policisté obvinili z dvojnásobné vraždy Alexe Murdaugha, který byl podle nich od počátku podezřelým číslo jedna.

- Soudní proces začal v lednu 2023. Skončit by měl počátkem března.

Inscenovaný pokus o vraždu

Tři měsíce po vraždách Maggie a Paula se opět střílelo. A následně se objevila senzační zpráva, že se někdo pokusil zabít Alexe Murdaugha. „Byl postřelen do hlavy, právě když měnil pneumatiku na autě. Je při vědomí a mluví, což je velmi dobré znamení,“ prohlásil tehdy Alexův právní zástupce Jim Griffin. Podle něj otec rodiny po výstřelu skončil s poraněním lebky a krvácením do mozku. Policisté okamžitě střelbu začali vyšetřovat jako pokus o vraždu, zároveň ale uvedli, že zranění byla pouze povrchová.

Dva dny poté se odehrála další podivnost. Alex Murdaugh totiž prohlásil, že s okamžitou platností odchází z rodinné právnické firmy Peters Murdaugh Parker Eltzroth & Detrick a také že má problémy se závislostí na opiátech. „Vraždy mé ženy a syna vyvolaly neuvěřitelně nároční období mého života. Udělal jsem mnoho rozhodnutí, kterých hluboce lituji. Odstupuji z rodinné firmy a nastupuji na odvykací kůru po dlouhém boji, který byl vraždami ještě zesílen,“ prohlásil.

A pak přišel další šok. Ukázalo se, že muž z právnické firmy neodešel jen tak. Společníci jej totiž obvinili, že si pro sebe ulil milion dolarů, a on odstoupil na jejich nátlak.

Šílené dění v září 2021 pak korunovala policejní zpráva, podle které si svou vraždu objednal sám Alex Murdaugh. „Úřady uvedly, že vše vymyslel, aby mohl jeho přeživší syn Buster dostat deset milionů dolarů z jeho životní pojistky. Alex si měl najmout muže jménem Curtis Edward Smith. Sám mu měl pořídit zbraň a říct mu, aby ho střelil do hlavy,“ informuje magazín People. Smith vše přiznal.

Ostře sledovaný proces

Po Smithově zatčení se na Murdaugha začala valit lavina obvinění. Nejdřiv jej policie zatkla za to, že si objednal vlastní vraždu. Následovalo znovuotevření případu podivné smrti hospodyně Glorie Satterfieldové a obvinění z toho, že nelegálně obral její syny o pojistku. Následovalo 23 dalších obvinění z daňových úniků či zpronevěr a krádeží firemních peněz. Nakonec policisté bývalého vlivného právníka obvinili i z vraždy jeho ženy a syna. Nyní Alex Murdaugh čelí celkem 106 obviněním, včetně dvojnásobné vraždy, užívání drog a finančních podvodů.

Hlavní proces začal letos v lednu a od počátku jde o extrémně sledovaný případ. Žalobci navrhují doživotní trest bez možnosti předčasného propuštění. Alex Murdaugh trvá na tom, že je nevinný. Stejně tak jej hájí jeho syn Buster. „Sesypal se. Když jsem vešel a otce viděl, objal jsem ho. Byl zničený,“ popisoval u soudu chvíli, kdy poprvé spatřil svého rodiče po vraždě matky a bratra.

Žaloba ale má proti Murdaughovi řadu důkazů. Mezi ty nejdůležitější podle serveru People patří to, že on sám zavolal ženu Maggie, se kterou v té době už nežili, na pozemek, kde byla večer zabita. Podle policistů pak existuje video z osudného večera, na kterém je vidět, že Alex Murdaugh měl krátce před vraždami na sobě jiné oblečení než to, ve kterém byl, když střelbu nahlásil a dorazila policie.

Mezi klíčové důkazy patří i další video, které natočil syn Paul pouhé tři minuty před smrtí. „Paul natáčel jednoho ze psů ve výběhu pro kamaráda. Podle žaloby jsou v pozadí slyšet tři hlasy - Paula, jeho matky a Alexe Murdaugha, byť ten tvrdí, že na místě vůbec nebyl,“ konstatuje list Independent. Podle žalobců se dále v Murdaughově autě našly povýstřelové splodiny.

Dalším důkazem proti Murdaughovi podle je prý to, že má smyšlené alibi. Tvrdí totiž, že v době vražd byl na návštěvě u své matky. „Jenže jeho matka má vysoké stádium Alzeimera,“ zmiňuje list The Independent. Synovi tak alibi nemůže potvrdit.

Před soudem navíc stanula pečovatelka jeho matky, podle které obžalovaný o onom večeru lže. „Mushelle ‚Shelley‘ Smithová vypověděla, že v noci, kdy došlo k vraždám, dorazil Alex Murdaugh na krátkou návštěvu. Pod paží měl mít modrou plachtu a choval se ‚nemotorně‘. Podle pečovatelky se rovněž zdržel 15 - 20 minut, přičemž Murdaugh trvá na tom, že návštěva byla dvakrát tak dlouhá,“ nastiňuje magazín People.

Žalobci upozornili, že pokud říká Smithová pravdu, měl Murdaugh dostatek času navštívit svou matku i zabít ženu a syna. „Podle nich nejdříve zastřelil Maggie a Paula a pak zamířil za matkou, aby si vytvořil alibi,“ uvádí list The New York Times.

Slzavá výpověď

Zatím posledním bodem soudního procesu, který mimochodem před několika dny přerušila výhrůžka bombou, byla několikahodinová výpověď Alexe Murdaugha, který dál trvá na své nevině. „Obhajoba zkušeného právníka vykresluje jako milujícího otce, který byl křivě obviněn z vraždy blízkých, zatímco je skutečný pachatel na útěku,“ přibližuje CNN.

Murdaugh mimo jiné uznal, že se mohl objevit u psích výběhů, jak naznačilo video jeho zesnulého syna, nechtěl to však prý přiznat, protože nedůvěřoval vyšetřovatelům. Jinak ale tvrdí, že vraždil někdo jiný. „Nikdy bych neublížil Maggie Murdaughové. Nikdy bych neublížil Paulovi Murdaughovi za jakýchkoliv okolností,“ opakoval před soudem.

Přiznal také, že kradl klientům peníze. „Vzal jsem peníze, které nebyly moje. Nenávidím se, že jsem to udělal. Ztrapnil jsem sebe, svého syna i rodinu,“ řekl podle CNN při emotivní výpovědi, během níž se několikrát rozplakal.

Porota by měla rozhodnout do několika dnů.