V současnosti hlasitě vystupuje coby odpůrce Putinova režimu. V roce 2022 získal Cenu Rudolfa Medka, v lednu 2024 pak Cenu Václava Bendy od Ústavu pro studium totalitních režimů. „Jedině Západ může pomoci Rusku se změnou. Ale většinou ho víc zajímají peníze“, říká v rozhovoru pro Deník.cz.

Po sametové revoluci jste působil v několika ruských krajanských spolcích. Co jste si od toho sliboval?

Můj táta mi vždycky říkal: „Nestačí, když budeš slušný, musíš být aktivní.“ Politici většinou lidi rozdělují, já jsem se je snažil spojovat a zajistit komunikaci a větší pochopení mezi Čechy a Rusy. Když se Rusové nástupem Jelcina zbavili komunistů, ptali se, jak budovat demokracii. Místo aby jim experti ze západních zemí pomohli a poradili, jezdili do Ruska západní podnikatelé uzavírat pro sebe výhodné obchody. Spojili se s místními gangstery, podíleli se na neprůhledné privatizaci a dali vzniknout dnešním oligarchům. Společně přivedli stát k bankrotu, obyčejní lidé neměli co jíst.

Takže byla šance v 90. letech Rusko demokratizovat?

Byla. Ale sám sebe i s koněm vytáhne z bažiny jen Baron Prášil. Lidé sami v takovémto srabu neměli šanci. Západní demokracie ale preferovala zisk. Neměla zájem, aby vznikl silný demokratický stát. Představitelé KGB se rychle otřepali a lidem říkali: „Vidíte, tohle je ten kapitalismus. My jsme vás před ním varovali.“ Tak se dostal k moci Vladimir Putin.

V roce 2006 jste se setkal s Putinem na Pražském hradě. Jak vaše setkání proběhlo?

Tehdy jsem ještě doufal, že je změna možná. Gratuloval jsem mu, že se mu podařilo zastavit vyvážení miliard z Ruska ven. Smál se a říkal, že se to povedlo jen částečně. Odpověděl jsem mu, že peníze se dají půjčit a za ně si mohou koupit špičkové technologie. Důležité ale je, kdo ty technologie bude obsluhovat a kdo bude řídit stát. Zaplatit si zahraniční experty se už jednou nevyplatilo, ti budou hájit zájmy své země. Ptal se, co mají dělat, když jim tolik mladých utíká na Západ. Radil jsem mu, ať je nechají na Západě studovat, ale dají jim šanci se vrátit. Tito lidé pak mohou vybudovat zemi. Byl jsem naivní, ale tehdy mu hodně lidí žralo, že to s demokracií myslí vážně. Když jsem Putina potkal v roce 2010 znovu, byl to už úplně jiný člověk.

Česko-ruský historik a kritik Putinova režimu Alexej KelinZdroj: Deník/Zuzana Hronová

To bylo za jakých okolností?

Potkali jsme se v Rusku na mezinárodním Valdajském fóru. Hledala se tam vzájemně výhodná spolupráce Evropské unie a Ruska. Skončilo se závěrem, že je to nemožné. Poradci evropských politických špiček říkali, že chybí lídři typu Margaret Thatcherové či Charlese de Gaulla, kteří by se dívali za horizont svého volebního období. Ruští poradci říkali, že Rusko není kompatibilní s demokratickými zeměmi. A Čína se chechtala.