Podle nové teorie byl čtyřiačtyřicetiletý Alexej Navalnyj otráven novičokem už v hotelovém pokoji, tedy ještě před cestou na letiště. V podezření jsou nyní lahve, které na pokoji byly. Německé vyšetřovatele podle ní přesvědčila rychlá reakce členů Navalného týmu, kteří se rychle vydali do Tomsku zajistit důkazy, informuje BBC.

"Byl zdravý, to bezvědomí nebylo jen tak"

Klíčovou osobou z Navalného doprovodu byla Marina Pevčichová, žijící trvale v Británii, která patřila mezi šestici lidí, jež Navalného provázely, a po jeho kolapsu se vyhnula výslechu ruské policie a zmizela.

Nyní uvedla, že záhy poté, co dostala zprávu o Navalného kómatu, zamířila spolu s dalšími členy Navalného doprovodu do hotelového pokoje, z něhož se Putinův kritik ráno před cestou na letiště odhlásil.

"Nebylo o čem přemýšlet - bylo to jediné, co jsme mohli v dané situaci dělat. Pokud byl otráven, musely se o tom zachovat stopy, a tohle byl jediný způsob, jak je zajistit," uvedla pro ruské zastoupení BBC.

"Alexej byl zdravý člověk. Vím to, strávili jsme s ním několik dní, nejdřív v Novosibirsku a poté v Tomsku. Zdraví lidé neupadnou jen tak do kómatu. Věděli jsme, že se děje něco špatného. To je prostě Rusko," uvedla Pevčichová, která je činná v Navalného protikorupční nadaci FBK.

"Prohledali jsme pokoj"

Do pokoje podle ní vstoupili v doprovodu zaměstnankyně hotelu (pravděpodobně pokojské) a všechno natáčeli na video, které později zveřejnili na Instagramu. "Nejdřív nás nechtěli pustit dovnitř, tak jsme střežili dveře od pokoje, abychom měli jistotu, že tam nevstoupí někdo před námi. Doslova jsme postavili židli před dveře a střídali jsme se na ní," prohlásila Pevčichová.

Žádný plán, jak budou postupovat, podle jejích slov neměli, proto se po vstupu do místnosti rozhodli všechno natáčet. Na ruce si navlékli gumové rukavice, které prý teď s sebou všude vozí kvůli koronavirové nákaze. Posbírali všechny věci, které mohl mít vůdce ruské opozice v ruce.

"Shromáždili jsme všechno, čeho se mohl dotknout," potvrzuje Pevčichová. Na videu je patrné, že členové Navalného týmu skutečně balí do modrých plastových pytlů různé předměty, včetně tří plastových lahviček s vodou. Ze záznamu se také ozývá hlas pokojské: "Jestli si budete chtít něco odnést, budete potřebovat policejní povolení, řekl mi ředitel (hotelu)."

"Této žádosti bohužel nemůžeme vyhovět," odpovídá jeden z členů Navalného týmu.

Pevčichová i ostatní počítali podle jejích slov s tím, že šance najít něco užitečného je malá. A naděje, že se jim podaří shromážděné věci odnést, propašovat z Ruska a předat k nezávislému prozkoumání, byla podle ní úplně "mikroskopická".

Dobrodružná cesta z Ruska

Z Tomska do Omsku neexistuje žádný přímý let, letadlo s Navalným přistálo v Omsku jen proto, že šlo o případ nouze. Pevčichové tým proto odcestoval z Tomska do Novosibirsku a až odtud odletěl do Omsku. Všechno, co nashromáždil, rozmístil podle Pevčichové "strategicky" do různých zavazadel členů týmu, aby to budilo co nejméně pozornosti.

Když ruské úřady konečně dovolily Navalného převoz z Omsku do Berlína v doprovodu nejbližší rodiny, byla na palubě jeho letadla také Pevčichová. "Kdybychom ty lahvičky z Tomsku neodvezli, už by beze stopy zmizely," tvrdí nadále.

Podle svých slov je přesvědčena, že její cesta do Berlína se zajištěnými lahvičkami přinese důkaz, že Navalný byl otráven ještě předtím, než dorazil na letiště. Ale lahvička sama o sobě zdrojem jedu podle BBC nebyla.

Navalnyj byl během celé této doby v kómatu. Němečtí vědci uvedli, že se jim podařilo "jednoznačně prokázat" otravu nervově paralytickou látkou novičok a že jejich nález potvrdily i laboratoře ve Francii a ve Švédsku.

Podle Kremlu však testy vzorků odebraných Navalnému ještě v Omsku nezjistily v jeho těle žádné toxické látky. I když Rusko zcela nezavrhuje myšlenku, že byl otráven, podle mluvčího ruské vlády Dmitrije Peskova by k jejímu doložení muselo Německo předat ruské vládě informace, "které nám byly dosud odepřeny".

Útok byl cílený, tvrdí specialista

Podle BBC se zatím neví, jak a kdy byl Navalnyj otráven, ani zda byl riziku otravy či kontaminace vystaven někdo další.

Odborník na biologické zbraně Vladimir Uglev již dříve pro BBC uvedl, že podle jeho názoru byl tento útok novičokem cílenější než otrava Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v březnu 2018. "Ačkoli i oni byli napadeni tekutinou, útok v Tomsku byl jiný, a proto méně nebezpečný pro ostatní," tvrdí Uglev.

Podle Navalného mluvčího se stopy po novičoku našly pouze na jedné z lahviček s vodou, na žádné z dalších jeho věcí ale ne.

Němečtí vyšetřovatelé se zatím nedostali k oblečení, které měl Navalnyj na sobě v den, kdy zkolaboval. Navalnyj vyzval Rusko, aby toto oblečení vydalo, ale zástupci ruské nemocnice sdělili tiskové agentuře Tass, že to, co měl Navalnyj na sobě, zabavili ruští vyšetřovatelé a oni o dalším osudu těchto věcí nevědí.

Kritik ruské vlády zatím zůstává v Německu, kde má dokončit rehabilitaci, ale plánuje prý návrat domů. "Doufáme, že jednoho dne zjistíme, jak byl Alexej otráven," říká vedoucí jeho týmu. "Zatím nemáme tušení. Ale není na nás, abychom to vyšetřovali."