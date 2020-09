Zdravotní stav kritika Kremlu Alexeje Navalného se dál zlepšuje. Už mu nemusí být poskytováno umělé dýchání a občas může opustit lůžko. Oznámila to dnes berlínská klinika Charité, která o ruského pacienta pečuje. "Navalnyj už může například krátce vstát z nemocničního lůžka," uvedla berlínská klinika. "Nyní podstupuje mobilizaci a je schopen na krátké chvíle opustit své lůžko. Kromě toho byl Navalnyj podle kliniky úspěšně zcela odpojen od mechanické ventilace.

Německo podle mluvčího vlády Steffena Seiberta požádalo Francii a Švédsko jako další evropské partnery o nezávislé prověření německých důkazů. "Výsledky tohoto přezkoumání speciálními laboratořemi ve Francii a Švédsku jsou nyní zde a potvrzují německý důkaz," řekl Seibert.

Už dříve německá vojenská laboratoř potvrdila přítomnost novičoku ve vzorcích pacienta, který se léčí na berlínské klinice Charité. Do Berlína byl převezen v kómatu několik dní poté, co během letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna zkolaboval a byl hospitalizován v Omsku.

Vláda oznámila zjištění laboratoří poté, co byla do vyšetřování případu zapojena Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), píše dnes agentura DPA. Mluvčí německé vlády Seibert dnes řekl, že také OPCW obdržela vzorky, které nechala otestovat ve svých referenčních laboratořích.

"Nezávisle na stále běžících zkoumáních OPCW tak nyní už tři laboratoře nezávisle na sobě přinesly důkaz, že příčinou otrávení pana Navalného byl nervový bojový plyn ze skupiny novičok," prohlásil Seibert.

Francie "otravu za pomoci neurotoxického prostředku" vnímá jako porušení mezinárodních norem o používání chemických zbraní, vyplývá z dnešního prohlášení Elysejského paláce. Macron o Navalném a o několika dalších tématech s Putinem hovořil dnes ráno.

"Prezident republiky vyjádřil své hluboké znepokojení nad kriminálním činem spáchaným na panu Alexeji Nevalném a kategorický požadavek, aby byly bez prodlev zcela osvětleny okolnosti tohoto pokusu o vraždu. (…) Ze strany Ruska je potřebné upřesnění," uvádí komuniké.

Z Moskvy zaznělo, že Putin se v telefonátu ohradil vůči "nepodloženým obviněním mířícím proti ruské straně". Ruský prezident znovu vyzval Německo k předání "biologických vzorků", na jejichž základě byly učiněny závěry o příčině zdravotních problémů Navalného, uvedl Kreml.

Navalného spolupracovníci obviňují ruského prezidenta, že dal k otravě opozičního vůdce příkaz, což Kreml rezolutně odmítá. Moskva naopak obvinila Západ, že se snaží Rusko očernit.

Opětovná výzva

Seibert dnes rovněž zopakoval požadavek Německa, aby Rusko záležitost samo vysvětlilo. "Znovu vyzýváme Rusko, aby podalo vysvětlení toho, co se stalo," uvedl Seibert a také zopakoval, že otrava novičokem znamená "vážné porušení" úmluvy o chemických zbraních.

Podle britských vyšetřovatelů byl novičokem v březnu 2018 v anglickém Salisbury otráven také někdejší agent ruské rozvědky Sergej Skripal. Za pachatele byli přitom označeni agenti ruské tajné služby. I to Moskva popírá.

Minulý týden němečtí lékaři oznámili, že Navalnyj byl probuzen z umělého spánku. Zatím není jasné, kdy nemocnice oznámí aktuální informace o stavu pacienta.