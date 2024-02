Ve věku sedmačtyřiceti let zemřel v nehostinné sibiřské vězeňské kolonii ruský právník a opoziční politický aktivista Alexej Navalnyj. Jeho úmrtí oznámila bez udání přesné příčiny vězeňská služba. Navalnyj byl ve vězení od návratu do Moskvy v roce 2021 z Berlína, kde se léčil z otravy novičokem.

Podle ruských úřadů kritik režimu Vladimira Putina zemřel náhle. „Odsouzenému Alexeji Navalnému se v nápravné kolonii číslo 3 v pátek 16. února po vycházce udělalo špatně a téměř okamžitě ztratil vědomí. Ihned se dostavili zdravotníci a byl povolán záchranářský tým. Veškerá snaha o resuscitaci nepřinesla výsledek. Lékaři záchranné služby potvrdili smrt odsouzeného. Příčina smrti je v šetření,“ citovala oficiální sdělení opoziční ruská Novaja Gazeta.

Navalnyj si odpykával tresty v celkové délce přes třicet let. Dostal je na základě obvinění z rostoucí série činů zahrnujících hlavně podvody a extremismus, která důsledně označoval za vykonstruovaná.

Britská BBC připomněla, že na přelomu roku ho vězeňská správa přeložila do nechvalně proslulé trestní kolonie na Sibiři tisíce kilometrů na severovýchod od Moskvy známé jako Sibiřský vlk, kde v zimě mrazy dosahují teplot i pod minus třicet stupňů.

Putinův režim věznil Navalného od roku 2021. The Wall Street Journal doplnil, že opoziční lídr se tehdy vrátil do Moskvy z Berlína, kde se léčil z těžké otravy. Němečtí lékaři předtím zjistili, že původcem jeho otravy byl nechvalně známý nervový jed novičok.

Zavraždili ho, tvrdí ruský novinář

Ruský novinář a laureát Nobelovy ceny míru Dmitrij Muratov řekl londýnským Timesům, že pokud se zprávy o Navalného smrti potvrdí, půjde o vraždu. „Mám za to, že k jeho smrti vedly podmínky ve vězení,“ řekl Muratov.

Navalnyj si v Rusku nejpozději od roku 2011 postupně vydobyl renomé nesmiřitelného a efektivního bojovníka proti korupci. „Pro vládnoucí Jednotné Rusko se jeho přičiněním uchytilo označení strana zlodějů a darebáků,“ připomněl britský novinář Marc Bennetts v knize Zničím jim život o ruských opozičních lídrech.

Bennetts dodal, že Navalnyj se stal prvním politickým aktivistou v Rusku který si svým bojem proti korupci získával masovou podporu. „Na rozdíl od mnoha jiných postav protiputinovského hnutí nikdy nezastával veřejný úřad, ani nebyl bohatou celebritou. Byl to prostě obyčejný chlapík žijící se ženou a dvěma dětmi v průměrném bytě v nijak zvlášť zajímavé čtvrti,“ napsal.

Vladimirem Putinem pohrdal

Putinem a jeho spojenci Navalnyj pohrdal. „Chápu, že zášť jako motiv nezní zrovna dobře, je to ale osmdesát procent mé motivace. Jinak bych to, co dělám, nemohl dělat tak dlouho,“ citoval Bennetts Navalného.

Připomněl také, že vedle boje proti korupci Navalnyj vystupoval na druhé straně také jako nacionalista a nevybíravě brojil proti imigrantům, zejména ze střední Asie.

List The Wall Street Journal uvedl, že s Navalného úmrtím prakticky vyhasla poslední skutečná politická opozice, která ještě po invazi na Ukrajinu v Rusku zůstávala. „Postaralo se o to potlačování svobody slova a čím dál drakoničtější zákony zaměřené na potlačení jakéhokoliv nesouhlasu. Navalnyj se v posledních letech stal varovným příkladem pro ty, kdo se rozhodli postavit se Kremlu. Jeho protikorupční nadace byla zrušena a jeho spojenci jsou buď ve vězení, nebo se z obavy o svou budoucnost uchýlili do exilu,“ napsal americký list.

Jeho moskevského zpravodaje Evana Gershkoviche ruské úřady téměř rok drží ve vazbě na základě obvinění ze špionáže, které odmítá on, jeho list i americké úřady.