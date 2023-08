Navalnyj dostal u soudu dalších 19 let vězení. Viní jej mimo jiné z extremismu

ČTK

Ruský soud v pátek v dalším procesu poslal na 19 let do vězení opozičního předáka Alexeje Navalného, kterého uznal vinným v případě nových obvinění mimo jiné z extremismu. Informovaly o tom tiskové agentury. Prokuratura pro kritika Kremlu žádala 20 let za mřížemi. Navalnyj, jenž si už odpykává dřívější tresty, obvinění z extremismu označil za absurdní.

Alexej Navalnyj | Foto: ČTK/AP/Pavel Golovkin