Ruský opoziční politik a známý kritik režimu prezidenta Vladimira Putina Alexej Anatoljevič Navalnyj se po dvaceti dnech, kdy o něm nebyly žádné zprávy, ozval svým příznivcům. Uklidnil je, že je po vyčerpávající cestě do trestanecké kolonie za polárním kruhem v pořádku.

Lídr ruské opozice Alexej Navalnyj se ozval svým fanouškům na sociální síti X. | Foto: ČTK/AP/Pavel Golovkin

Zarytý kritik Kremlu Alexej Navalnyj se po skoro třech týdnech odmlky ozval na svém profilu na sociální síti X. V pondělí ho jeho tým, který s ním ztratil kontakt počátkem prosince, našel v trestanecké kolonii IK-3 na Sibiři. Kolonie se konkrétně nachází ve vesnici Charp v Jamalo-něneckém autonomním okruhu. Navalného již navštívil jeho právník.

Alexeje Navalného soud nedávno uznal vinným v případě nových obvinění, mimo jiné z extremismu:

Navalnyj dostal u soudu dalších 19 let vězení. Viní jej mimo jiné z extremismu

Ve svém příspěvku Navalnyj mimo jiné vyjádřil úlevu. Podle svých slov je rád, že dvacetidenní transport vůbec přežil. Podle CNN urazil více než šest tisíc kilometrů. „Můj převoz byl dost vyčerpávající, ale pořád mám dobrou náladu, jak se na Santu Clause sluší,“ řekl s narážkou na své zimní oblečení a narostlé vousy.

Následně dodal, že je v pořádku a poděkoval všem za podporu. Jeho mluvčí Kira Jarmyšová pro CNN uvedla, že se zdraví politika oproti jeho stavu před převozem o moc nezhoršilo.

Dlouhý převoz a samotka

Sedmačtyřicetiletý kritik ruského prezidenta rovněž podotkl, že byl převážen po velmi zvláštní trase, která vedla přes města Vladimir, Moskva, Čeljabinsk, Jekatěrinburg, Kirov, Vorkuta a Charp. Kvůli tomu prý nečekal, že ho někdo v kolonii najde dříve než v půlce ledna.

Navalnyj zmizel jen několik dní po oznámení opětovné kandidatury Vladimira Putina na prezidenta. Od chvíle, kdy se této funkce ujal poprvé, bylo zaznamenáno několik případů věznění, útěků do zahraničí či záhadné smrti opozičních politiků. Navalnyj je nejznámějším z nich. Příznivce si získal zejména tím, že na svých sociálních sítích a blogu upozorňoval na korupci v Kremlu, či organizoval protivládní protesty. Útočení na Putina z jeho strany neustává ani poté, co byl uvězněn, o příspěvky se stará jeho tým.

Zdroj: Youtube

Nejnovější vyjádření o Navalném naznačují, že je politik na samotce. „Ze svého okna vidím jen noc, pak večer a zase noc. Bohužel tu nejsou žádní sobi, jen chlupatí pastevečtí psi,“ napsal Navalnyj na X a popřál svým fanouškům krásné svátky.

Prodloužení trestu a odlehlé vězení

Navalnyj je ve vězení třetím rokem. V srpnu 2020 jej někdo otrávil látkou ze skupiny novičok. Léčil se v nemocnici v Německu. Po návratu do vlasti ho čekalo odsouzení k 2,5 letům v trestanecké kolonii Pokrov. V březnu 2022 byl pak odsouzen k dalším devíti letům vězení za podvody a další trestné činy.

V červnu 2023 ho převezli do trestanecké kolonie IK-6 nacházející se asi 250 kilometrů východně od Moskvy. Ve věznici s přísným režimem ho nutili například sto dní v kuse poslouchat dvouhodinový projev Vladimira Putina. Navalnyj na to reagoval s humorem mu vlastním, kdy prosil o jiný Putinův projev.

Snaha o převýchovu, nebo mučení? Alexeje Navalného nutí ve vězení poslouchat stále stejný dvouhodinový projev ruského prezidenta Vladimira Putina:

Sto dní v kuse. Navalného nutí ve vězení poslouchat stále stejný Putinův projev

V srpnu Navalnému soud podle listu The Guardian prodloužil trest na 19 let ve vězení. Ruský soud ho shledal vinným z extremismu a dalších trestných činů. Navalnyj označil obvinění za absurdní. Soud navíc rozhodl o přemístění do věznice se „zvláštním režimem“ pro obzvláště nebezpečné vězně.

Navalného příznivci tvrdí, že současný převoz do jedné z nejvzdálenějších trestaneckých kolonií souvisí s blížícími se prezidentskými volbami a ruské úřady chtějí opozičního politika izolovat. Podle některých je jeho věznění politicky motivovaným pokusem zamezit jeho kritice Vladimira Putina.