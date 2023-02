„Zvíře bylo v době nálezu ve špatném stavu. Bylo velmi apatické a pravděpodobně v šoku z prochladnutí,“ uvedl mluvčí odboru parků pro stanici ABC News. Podle zoologa Jima Wellehana vypadal navíc značně podvyživeně a vyhuble.

Pro úspěch cokoli? Blogerka si koupila a snědla žraloka bílého. Trest ji neminul

Jeho letargický stav pravděpodobně způsobilo prostředí, ve kterém musel v New Yorku přebývat. Aligátor americký totiž pochází z jihovýchodní části USA, kde žije v teplých až tropických podmínkách ve státech, jako jsou Florida nebo Louisiana.

Teploty New Yorku v neděli ovšem nepřesáhly devět stupňů Celsia. Ještě ten samý den zvíře přepravili do zoologické zahrady v Bronxu, kde se v současnosti rehabilituje. „Kvůli svému špatnému stavu naštěstí nebyl aligátor schopný nikomu ublížit,“ sdělila stanici Fox 5 New York ředitelka Center péče o zvířata města New York Katy Hansenová.

Zdroj: Youtube

Newyorčané na zprávu reagovali smíšeně. Někteří se pousmívali a stanici Fox 5 New York říkali, že je podobný případ nepřekvapuje, zatímco jiným myšlenky okamžitě skočily k těm nejhorším scénářům, kdy mohlo zvíře někoho zranit či sníst malé dítě nebo zvířecího mazlíčka.

Zatím není jasné, jak se aligátor v jezeře ocitl. Nejpravděpodobnější je, že zvíře někdo choval jako mazlíčka a poté ho vypustil na svobodu. „Každý rok reagují strážci městských parků po celém městě na přibližně 500 hlášení týkajících se takových zvířat,“ poznamenal mluvčí NYC Parks stanici BBC.

Úřad v reakci na incident varoval obyvatele, aby zvířata do městských parků nevypouštěli. Připomněl také, že je to nezákonné. „Vedle potenciálního nebezpečí mohou nepůvodní živočichové vést k likvidaci původních druhů a ke špatné kvalitě vody,“ doplnil úřad.

Nedělní Godzilla byla už šestým aligátorem, kterého organizace pro pomoc zvířatům v New Yorku od roku 2018 zachránily, informuje deník The New York Times.