Aljašku zasáhlo silné zemětřesení. Praskaly zdi i silnice

Epicentrum prvního nejsilnějšího zemětřesení se nacházelo přibližně 12 kilometrů severně od Anchorage, kde žije okolo 300 tisíc obyvatel. Podle britské BBC úřady zaznamenaly až 40 následných otřesů, z nichž nejméně 13 dosáhlo síly čtvrtého stupně.

Otřesny ničily výlohy a okenní výplně, způsobily praskliny ve stěnách domů, narušily elektrické vedení a na některých místech ochromily dopravu. Úřady z bezpečnostních důvodů krátkodobě zastavily veškeré přílety i odlety z místního letiště a odstaven byl i Transaljašký ropovod. Následná inspekce neodhalila žádné závady.

Aljašský guvernér Bill Walker vyhlásil v okolí města stav přírodní katastrofy. „Jsem v přímém kontaktu s Bílým domem a společně s generálmajorem Laurie Hummelem a záchrannými týmy pracujeme na tom, aby byli obyvatelé Aljašky v bezpečí,“ napsal na svém twitterovém účtu.

(1/2) After a major earthquake, I have issued a declaration of disaster & I have been in direct contact with the White House. Major General Laurie Hummel & I are now working w emergency responders to make sure Alaskans are safe.