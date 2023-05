Císařovna Alžběta Bavorská zvaná Sisi (někdy se objevuje tvar Sissi) rozhodně nebyla takovým neviňátkem, jak tvrdí mýtus, který o ní postupem let vznikl. Užívala si věci, které byly v 19. století u žen považovány za krajně kontroverzní. Jedna její neřest zvedala lidi ze židlí natolik, že se nad Sisi pohoršovala i její současnice, britská královna Viktorie. Další byla tak za hranou, že sama Sisi se postarala, aby se o ní nevědělo ještě celá desetiletí po její smrti.

Sisi byla jednou z nejkrásnějších žen 19. století. | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Pronikavý pohled, jemný úsměv na rtech, krásné dlouhé vlasy a róby jako ze snu, zdůrazňující štíhlý pas. Při pohledu na portréty zachycující císařovnu Alžbětu Bavorskou, manželku hlavy habsburského mocnářství Františka Josefa I., si ani není těžké představit, jak snadno se vyvinul mýtus vyprávějící o Sisi jako o křehkém a bezbranném stvoření, ideálu hluboce zamilované a počestné císařovy manželky. Když se k tomu připočtou počátky jejího vztahu s císařem, připomínající příběhy z červené knihovny (osudová láska na první pohled, svatba jako z pohádky), je zcela jasné, proč se příběh skutečné Sisi časem ztratil pod nánosy zidealizovaného romantického vyprávění.

V posledních letech historický mýtus bourají filmaři novými díly o Alžbětě Bavorské, které Sisi představují surověji a bez zábran (stačí si vzpomenout na snímek Korzet). Některá kontroverzní fakta ale navzdory tomu stále z celkového obrazu o císařovně vypadávají.

A že kontroverzemi se to kolem Sisi jen hemžilo. Je potřeba přiznat, že drtivá většina z nich by dnes u žádné ženy - ať už se šlechtickou krví či nikoli - nijak zvlášt nepobuřovala, jenže Alžběta žila v 19. století. A dělala věci, které u dámy dané doby vyvolávaly minimálně zvednuté obočí. Zástupy milenců, účast na bujarých večírcích či kotva vytetovaná na rameni (tetování si Sisi přivezla z cest jako 51letá), jsou jen začátek. Alžběta Bavorská totiž byla vášnivou kuřačkou a dokonce čas od času užívala i drogy.

Jejím největším tajemstvím se ovšem stalo něco zdánlivě zcela nevinného - psaní básní, v nichž nenechala na monarchii nit suchou.

Zrodila se nová Sisi

Pro svobodomyslnou a nespoutanou Sisi byl život na císařském dvoře peklem, které ještě korunovalo, když jí tchyně odebrala a zakázala vychovávat vlastní děti. Mladinká císařovna se psychicky zhroutila, což se výrazně projevilo na jejím fyzickém zdraví.

Pak ale Františku Josefovi I. porodila vytouženého mužského následníka trůnu a společně s malým korunním princem přišel na svět ještě někdo. S volností, kterou dostala za odměnu za splnění dynastického úkolu, se zrodila nová, skutečná Sisi, která nahradila zlomenou a nešťastnou mladou ženu.

Její manželství sice bylo v troskách, císařovna ale přestala dbát na to, co od ní dvůr očekává, a dala průchod svému divokému já. „Vedena svým nezávislým duchem se začala bouřit proti všudypřítomným očekáváním dvora a toužila se emancipovat. Nesnažila se být oddanou tichou manželkou ani milující matkou, a rozhodně nechtěla být reprezentativní loutkou rozsáhlého impéria. František Josef I. to své neortodoxní a svobodu milující ženě umožnil, jak jen to jeho postavení a smysl pro tradice dovolovaly,“ zmiňuje server Austria Info.

Sisi s manželem, císařem Františkem Josefem I. a jejich potomky. Podle záznamů všechny své děti hluboce milovala, ale jelikož ty starší nesměla vychovávat, bližší vztah si vytvořila pouze k nejmladší dceřiZdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Ani to ale nestačilo a lékaři si s chřadnoucí Sisi nevěděli rady, až se rozhodli poslat ji na zotavovací pobyt do zahraničí. A zde Sisi definitivně našla pevnou půdu pod nohama.

„Záhadná nemoc, kterou Alžběta trpěla od roku 1859, zřejmě mohla být únikem z tlaku, který na ni byl neustále vyvíjen. Díky ní si mohla užít jakési prodloužené prázdniny v lázních. Po více než šest měsíců na přelomu let 1860 a 1861 pobývala na Madeiře, kde se psychicky i fyzicky zotavovala, pak jela na měsíc do Středomoří. Po návratu domů se jí příznaky nemoci vrátily, a tak na čtyři měsíce odjela na Korfu,“ nastiňuje nový život Sisi web Die Welt der Habsburger.

Dobrodružné cesty, při nichž chodila po horách tak nadšeně, že jí dvorní dámy sotva stačily, ale nebyly jedinou novinkou pojící se s novou, rebelující Sisi. Postupem let si kromě volnosti pohybu začala dopřávat i věci, které byly pro dámu v dané době skutečně povážlivé.

Jako tovární komín

Ze Sisi se v pozdějším věku stala vášnivá kuřačka. Kouřila tak často a hodně, že pozdvižení, které to vyvolalo nejen na císařském dvoře, ale dokonce i za hranicemi mocnářství, se ani trochu nerovnalo zděšení nad Sisinými četnými aférkami či účastí na divokých večírcích. „Sisi, kterou neodradil ani tehdejší zákonný zákaz kouření pro ženy, kouřila velmi často. Zvěsti o této její neřesti se dokonce donesly až na anglický dvůr, kde byla zprávami o Sisině tajné vášni královna Viktorie absolutně zděšena,“ píše Austria Info.

Podle některých zdrojů si pak ani při setkání naživo nespoutaná a nekonvenční Sisi a přísně morální a počestná královna Viktorie příliš „nesedly“. Potvrdila to i třetí návštěva Sisi v Anglii, kde doprovázená svým synem Rudolfem opětovně okouzlila britskou smetánku, což se ale o královně říct nedalo. „Zatímco Alžběta se královně vyhýbala, tehdy už stárnoucí a ovdovělou panovnici uchvátil princ Rudolf,“ píše web Sisi in England.

Mimochodem, následník rakousko-uherského trůnu Rudolf snášel výstřelky své matky poměrně těžko, byť on sám v zoufalství z fungování vídeňského dvora, stavu monarchie a sporů s otcem Františkem Josefem I. našel únik v aférách s prostitutkami, alkoholu a drogách.

Každopádně Sisi navzdory výčitkám manžela a dětí i nepříjemné šeptandě na vídeňském dvoře nemínila se svou kuřáckou neřestí přestat. „Vykouřila třicet až čtyřicet tureckých a ruských cigaret denně,“ napsal v roce 1890 list Los Angeles Times, jak připomíná web Palaces of Europe.

Pravidelným večerním rituálem se pro císařovnu navíc stalo „bafání“ silného italského doutníku, který jí komorné přinášely společně se silnou tureckou kávou. Sisi se zaštiťovala tím, že jí kouření přináší úlevu. „Uklidňuje nervy a umožňuje mi vidět věci ve veselejším světle,“ říkávala.

Jak ale připomíná web Palaces of Europe, postupně se kouření začalo projevovat na jejím jinak opečovávaném vzhledu (byť kvůli tomu, že zakázala pořizování svých fotek, neexistují přímé důkazy). „Někteří její současníci poznamenali, že na palci a ukazováku jinak bělostné levé ruky se objevila od držení cigarety žlutá skvrna,“ doplňuje server.

Divoká jezdkyně

Zároveň se Sisi vrhla i do extrémního pěstování vzhledu a přehnaného bazírování na extrémně štíhlé postavě. Na druhé straně ale vyvažovala kouření a drastické diety také zdravějšími zálibami. Sisi byla až posedlá cvičením. „Od přírody byla sportovkyně. Každý den několik hodin věnovala turistice a ve svých apartmánech si nechala zřizovat tělocvičny, což bylo pro dámu velmi nezvyklé. Byla také vášnivou jezdkyní na koni, její vytrvalost a ochota riskovat z ní udělaly jednu z nejlepších jezdkyň v Evropě dané doby,“ píše server Die Welt der Habsburger.

Sisi byla ve své době nejlepší jezdkyní na koni v Evropě. Trénovala dlouhé hodiny, dokonce se učila i cirkusové akrobacii. Jezdecké umění ovládala dokonale a patřila mezi nejsmělejší jezdkyně. Tato záliba jí navíc zajišťovala štíhlou postavuZdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Jezdila tak výborně, že v některých zemích se do dějin zapsala spíše jako odvážná sportovkyně než něžná císařovna. „Do dnešních dní je v Británii známá ne jako romantická princezna, ale jako nezapomenutelný jezdec, který se účastní nebezpečných honů s britskou smetánkou,“ zmiňuje stanice DW.

Ne všechno, co dělala pro své zdraví, ovšem i skutečně zdravé bylo. Například čas od času užívala kokain. V tomto případě ovšem nebyla typickou drogově závislou, která by si pokoutně sháněla další dávku. „Kokain byl v té době považován za lék,“ vysvětluje web Austria Info.

Tajné básně

Kromě životního stylu se Sisi vymykala také svým intelektem. A tak jak začala rebelovat v životě, dařilo se jí to i na papíře. „Počátkem 80. let 19. století byla nucena kvůli zdravotním problémům zanechat ježdění. Jako náhradu věnovala síly psaní poezie ve stylu svého idolu, německého básníka Heinricha Heineho,“ uvádí web Die Welt der Habsburger.

Heine byl pro manželku císaře mocnářství opravdu velmi netradiční volbou. „Byl to radikální politický myslitel,“ upozorňuje magazín Tatler. Heine brojil proti feudalismu, litoval zmaření revoluce roku 1848.

Sisi se ale jeho tvorba líbila, souhlasila s ní a začala tvořit podobně odvážné básně jako on. Sama si ale uvědomovala, že veřejně se o tom nesmí vědět. „Její psaní zůstalo tajnou vášní, protože ve své závěti stanovila, že její básně, v nichž se velmi kriticky až jízlivě vyrovnává s okolním světem, mají vyjít až padesát let po její smrti,“ zmiňuje Die Welt der Habsburger.

Nakonec její básně veřejně vyšly až v roce 1984. A například své diáře, v nichž své politické postoje inspirované Heinem vyjádřila ještě pregnantněji, odkázala pro jistotu prezidentovi Švýcarska a dodnes jsou ve švýcarských archivech dostupné jen pro akademické účely.

„S vědomím, že její liberální pohledy nemusí být v její vlasti přijaty příliš dobře, nebo mohou být dokonce zničeny, odkázala své záznamy Švýcarsku a nařídila dlouholeté embargo na jejich otevření a prozkoumání. V diářích byla velmi kritická k rakouskému dvoru a monarchii. Netajila se faktem, že považuje monarchistické zřízení za přežitek,“ prozrazuje blog na webu švýcarského národního muzea.