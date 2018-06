Alžírsko vyhostilo tisíce migrantů, nutí je jít pěšky přes vyprahlou Saharu

Alžírské úřady během posledních 14 měsíců vyhnaly do pouště nejméně 13 tisíc migrantů, včetně těhotných žen a dětí. Bez jídla a vody je pak přinutily ke strastiplné cestě rozpálenou pouští, kterou řada z nich nepřežila. Reportáž o nuceném návratu migrantů přínáši agentura AP. Někteří se přesto na cestu vydávají znovu.

Vyhoštění migranti a uprchlíci se objevují na horizontu, z dálky vypadají jako zrnka písku, popisuje agentura AP ve své reportáži ze Sahary, kde teplota dosahuje 48 stupňů Celsia. Ti, kteří cestu přežili, přicházejí do Nigeru přes 15kilometrové území nikoho do vesnice Assamaka. Některým, jelikož neznají cestu, zabere putování i několik dní.

Video pořízené jedním z migrantů

AP provedla rozhovory s 12 uprchlíky, kteří cestu přežili. Ty šťastnější z nich zachránila mise OSN.

„Muži i ženy leželi na zemi mrtví. Další lidé v poušti prostě zmizeli, protože neznali cestu,“ popsala strasti Janet Kamara z Libérie, která cestu absolvovala těhotná. „Každý šel sám za sebe. Přišla jsem o svého syna,“ dodala.

Alžírsko začalo uprchlíky masově vyhánět v říjnu 2017, když EU začala na severoafrické země tlačit, aby nepouštěli do Evropy přes Středozemní moře již další migranty.

Údaje o jejich počtu nejsou známy, Alžírsko žádné statistiky o počtu vyhoštěných neuvádí. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), která sbírá data od května 2017, tudy jen letos v dubnu prošlo 2888 lidí. IOM odhaduje, že cestu touto trasou přežilo 11 276 lidí. Není to ale jediná cesta. K pochodu přes sousední Mali bylo donuceno na 2500 migrantů. Kolik jich přežilo, není známo.

Jak vypráví 18letý Aliou Kande ze Senegalu, migranti, kteří nemohli v Alžírsku zůstat, byli prostě naloženi do kamionů a autobusů a odvezeni na místo v poušti, které nazývají Point Zero.

„Vypustili nás v poušti, bez telefonů a bez peněz,“ vypráví Aliou Kande. „Ukázali nám, kterým směrem je Niger. Museli jsme jít, mířili na nás zbraněmi. Byli tam lidé, kteří nezvládali jít a tak si sedli na zem a oni je tam prostě nechali,“ dodává.

Dostal se do skupiny asi tisícovky lidí, šli od osmi hodin od rána do 7 do večera. Podle něj během pochodu ve vedru zkolaboval přibližně tucet lidí.

Těm, kterým se podaří dostat až do Assamaky v Nigeru, pak pomůže IOM, která je odveze autobusy na jih do města Arlit a dále do Agadezu, odkud se vracejí domů.

V Agadezu, který je po staletí významnou křižovatkou saharských karavan, se však často setkávají s těmi, kteří svou pouť teprve začali a plni naději se vydávají směrem do Evropy. Někteří ale mají stále tolik odvahy pokusit své štěstí znovu.

EU je vědoma toho, co Alžírsko dělá. Podle mezinárodního práva ale suverénní země mohou podle práva uprchlíky vyhostit. Alžírsko obdrželo od EU na boj s migrací mezi roky 2014 a 2017 přes 111,3 milionu eur. Od té doby, na rozdíl od Nigeru, už žádnou finanční pomoc nedostává. Alžírské úřady na dotaz AP situaci odmítly komentovat.

Podle statistik IOM na každého migranta, kterému se úspěšně podaří přeplavit se přes Středozemní moře, připadají dva, kteří zemřou v poušti. Od roku 2014 podle odhadů mohlo takto přijít o život přes 30 tisíc lidí.